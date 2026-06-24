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ایم ایل اے ترال کا ژالہ باری متاثرہ علاقوں کا دورہ، کسانوں کو معاوضہ دینے کا مطالبہ
میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے رفیق احمد نائیک نے کہا کہ متاثرہ کسانوں کو مناسب اور خاطر خواہ معاوضہ فراہم کیا جانا چاہیے
Published : June 24, 2026 at 11:58 AM IST
ترال (شبیر بٹ): ایم ایل اے ترال رفیق احمد نائیک نے آج آری پل تحصیل کے صوفی گنڈ ،ستورہ اور دیگر دیہات کا دورہ کیا جہاں گزشتہ روز شدید ژالہ باری کے باعث میوہ باغات اور فصلوں کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا تھا۔اس موقع پر انہوں نے متاثرہ کسانوں سے ملاقات کی اور نقصانات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر موصوف نے صوفی گنڈ جاکر وہاں ایک حفاظتی باندھ منہدم ہونے کے بعد صورت حال کا جائزہ لیا اور عوام کو یقین دلایا کہ وہ اس دکھ کی گھڑی میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اس موقعے پر عوام کی جانب سے یہ استفسار کیا گیا کہ بار بار کی ژالہ باری نے انھیں زبردست نقصانات سے دوچار کیا ہے، اس لیے انھیں بھر پور معاوضہ ملنا چاہیے۔
میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوے رفیق احمد نائیک نے کہا کہ ژالہ باری کو قومی آفت (نیشنل ڈیزاسٹر) قرار دیا جانا چاہیے تاکہ متاثرہ کسانوں کو مناسب اور خاطر خواہ معاوضہ فراہم کیا جا سکے۔انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ تمام زرعی اور باغبانی فصلوں کے لیے فصلی بیمہ (کراپ انشورنس) کا جامع نظام متعارف کرایا جائے تاکہ قدرتی آفات کی صورت میں کسانوں کے مفادات کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔
انہوں نے متاثرہ علاقوں کے لیے فوری امدادی اقدامات اور نقصانات کے مکمل تخمینے کی بھی اپیل کی۔ واضح رہے کہ ترال علاقے میں چوتھی مرتبہ ہونے والی ژالہ باری نے میوہ صنعت کو زبردست نقصان سے دو چار کر دیا ہے اور عوام اس بارے میں سرکاری دوروں کے بجائے رقومات کی واگزاری کا مطالبہ کرتے ہیں۔