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ریاستی وزرا کا پونچھ اور راجوری کا دورہ، سیلاب سے ہونے والے نقصان اور بحالی کے کاموں کا جائزہ
وزراء نے بیلا کالونی، درہلی سمیت مختلف علاقوں کا دورہ کیا جہاں مسلسل بارشوں کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آگئے۔
Published : July 23, 2026 at 7:05 AM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) جموں و کشمیر کے وزیر برائے جل شکتی، جنگلات، ماحولیات و قبائلی امور جاوید احمد رانا اور وزیر برائے یوتھ سروسز اینڈ اسپورٹس، ٹرانسپورٹ، فوڈ، سول سپلائز اینڈ کنزیومر افیئرز و سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ستیش شرما نے بدھ کے روز راجوری ضلع کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کر کے حالیہ طوفانی بارشوں اور سیلاب سے ہوئے نقصانات کا جائزہ لیا۔ اس موقعے پر تھنہ منڈی کے رکن اسمبلی مظفر اقبال خان، راجوری کے رکن اسمبلی افتخار احمد اور دیگر اعلیٰ افسران بھی وزراء کے ہمراہ موجود تھے۔ وزراء نے سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں کا دورہ کر کے متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی اور مکانات، سرکاری بنیادی ڈھانچے، پینے کے پانی کی سپلائی اور دیگر ضروری خدمات کو پہنچنے والے نقصان کا جائزہ لیا۔
انہوں نے بیلا کالونی، درہلی سمیت مختلف علاقوں کا دورہ کیا جہاں مسلسل بارشوں کے باعث درہلی، کھنڈلی، سکتوح اور جموالہ ندی نالوں میں طغیانی آنے سے نشیبی علاقے زیر آب آگئے۔ درہلی ندی نے بیلا کالونی کے قریب حفاظتی دیوار کو نقصان پہنچایا، جس کے نتیجے میں نئے بس اسٹینڈ کا بڑا حصہ سیلاب کی زد میں آیا اور درجنوں گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔
جاوید رانا نے کہا کہ سیلاب سے سڑکوں، پانی کی سپلائی اسکیموں، بجلی کے نظام، آبپاشی منصوبوں اور حفاظتی بندوں سمیت عوامی بنیادی ڈھانچے کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے، جس کے لیے فوری اور مشترکہ اقدامات کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ کئی دیہی علاقے رابطے سے منقطع ہو گئے ہیں جب کہ رہائشی مکانات اور زرعی اراضی کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے متاثرہ خاندانوں کو بروقت امداد فراہم کرنے اور نقصانات کے فوری جائزے کی ضرورت پر زور دیا۔
وزیر موصوف نے ضلع انتظامیہ اور متعلقہ محکموں کو ہدایت دی کہ وہ آپسی تال میل کے ساتھ جنگی بنیادوں پر ضروری خدمات کی بحالی کو یقینی بنائیں، خاص طور پر پینے کے پانی کی فراہمی، سڑک رابطوں اور دیگر عوامی سہولیات کو جلد بحال کیا جائے۔ انہوں نے مکانات، زرعی اراضی اور سرکاری املاک کو پہنچنے والے نقصان کا مقررہ مدت میں جائزہ مکمل کرنے کی ہدایت دی تاکہ متاثرین کو جلد از جلد امداد اور معاوضہ فراہم کیا جا سکے۔
جاوید رانا نے بجلی کی فراہمی فوری بحال کرنے پر بھی زور دیا اور محکمہ بجلی کو ہدایت دی کہ متاثرہ علاقوں میں بجلی بحال کی جائے تاکہ پانی کی سپلائی اسکیمیں دوبارہ فعال ہو سکیں۔ متاثرہ لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے وزراء نے یقین دلایا کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی قیادت والی حکومت اس مشکل گھڑی میں عوام کے ساتھ کھڑی ہے اور متاثرین کی راحت، باز آبادکاری اور معمولات زندگی کی بحالی کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کرے گی۔
جاوید رانا نے کہا کہ متاثرہ خاندانوں کو بروقت امداد فراہم کرنا، بنیادی سہولیات کی بحالی اور ہر مستحق تک مدد پہنچانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ عوام کی مشکلات کو کم کیا جائے اور بحالی کے عمل کو تیز کیا جائے۔
وہیں ستیش شرما نے کہا کہ حکومت کی فوری ترجیح ضروری خدمات کی بحالی، متاثرہ خاندانوں کی مدد اور تمام محکموں کے درمیان بہتر تال میل کے ذریعے راحت و باز آبادکاری اقدامات کو یقینی بنانا ہے۔
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