بغیر فنڈز کام جاری رکھنے پر وزیر نے کی جل شکتی محکمہ کی ستائش
جموں کشمیر جل شکتی کے وزیر جاوید رانا نے ضلع پلوامہ کا دورہ کرکے واٹر سپلائی اسکیموں کا جائزہ لیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 6, 2026 at 8:44 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق): وزیر برائے جل شکتی، جنگلات، ماحولیات و تحفظ اور قبائلی امور، حکومت جموں و کشمیر، جاوید احمد رانا نے بتایا کہ جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع کے دو ڈویژنز - پلوامہ اور اونتی پورہ - میں جل جیون مشن کے تحت مختلف ترقیاتی اسکیموں پر کام جاری ہے۔ پلوامہ ضلع کے دورے کے دوران انہوں نے کہا ڈویژن میں مجموعی طور پر 93 اسکیمیں زیر عمل ہیں، جن میں سے 66 اسکیمیں مکمل کی جا چکی ہیں، جبکہ تقریباً 17 اسکیموں پر کام ابھی باقی ہے۔
انہوں نے بتایا کہ ان اسکیموں میں تاخیر کی بنیادی وجہ گزشتہ ایک سال سے زائد عرصے سے فنڈز کی عدم دستیابی رہی ہے۔ اس سلسلے میں مرکزی وزارت کے ساتھ مسلسل رابطہ قائم ہے تاکہ فنڈز کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔
جاوید رانا نے دعویٰ کیا کہ "جموں و کشمیر حکومت اپنی سطح پر بھی مختلف اسکیموں پر ریاستی فنڈز سے کام جاری رکھے ہوئے ہے۔" انہوں نے کہا کہ "کنٹریکٹروں کی کارکردگی قابل ستائش ہے، جو ادائیگی نہ ہونے کے باوجود اسکیموں پر کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔"
انہوں نے امید ظاہر کی کہ حکومت جلد زیر التواء اسکیموں کی تکمیل کو یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات اٹھائے گی تاکہ عوام کو بہتر سہولیات فراہم کی جا سکیں۔
انہوں نے میوہ جات خاص کر سیب کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ "گزشتہ سال میوہ جات کو نیشنل ہائی وے بند ہونے سے بھاری نقصان کا سامنا رہا لیکن امسال وقت پر ہی اقدامات اٹھائے جائیں گے اور مال بردار ٹرین کا استعمال کیا جائے گا۔"
