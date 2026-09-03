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جے کے ماسٹر پلان: سی ایم عبداللہ نے شہری ترقی اور ماحولیات کے درمیان توازن قائم کرنے پر زور دیا
ترجمان نے بتایا کہ میٹنگ میں سری نگر کے لیےٹاؤن پلاننگ اسکیم، ڈل، نگین اور دیگر آبی ذخائر کے تحفظ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
By PTI
Published : September 3, 2026 at 10:48 PM IST
سری نگر: وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جمعرات کو جموں و کشمیر کے دو دارالحکومتوں کے ماسٹر پلان کو حتمی شکل دیتے ہوئے منصوبہ بند شہری ترقی، کاروبار کرنے میں آسانی اور ماحولیاتی تحفظ کے درمیان توازن قائم کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔
ایک سرکاری ترجمان نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ نے جموں ڈیولپمنٹ اتھارٹی (جے ڈی اے) کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی 91ویں میٹنگ اور سری نگر ڈیولپمنٹ اتھارٹی (ایس ڈی اے) کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی 85ویں میٹنگ کی صدارت کی جس میں جموں اور سری نگر کے ماسٹر پلان میں مجوزہ تبدیلیوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
انہوں نے کہا کہ عبداللہ نے مجوزہ ماسٹر پلان کو حتمی شکل دیتے ہوئے منصوبہ بند شہری ترقی، کاروبار کرنے میں آسانی کے لیے بہتری، لوگوں کے خدشات کو دور کرنے اور ماحولیاتی تحفظ کو یقینی بنانے کے درمیان توازن قائم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔
ایس ڈی اے کے چیئرمین شبیر حسین بھٹ اور جے ڈی اے کے چیئرمین روپیش کمار نے مجوزہ منصوبوں کے بارے میں الگ الگ پیشکشیں دیں۔ بحث میں مجوزہ تبدیلیوں، عوامی آراء، ریگولیٹری تقاضوں اور منصوبہ بند اور پائیدار شہری ترقی کے لیے حکمت عملیوں کا احاطہ کیا گیا۔
ترجمان نے بتایا کہ میٹنگ میں سری نگر کے لیے ٹاؤن پلاننگ اسکیم، ڈل، نگین اور دیگر آبی ذخائر کے تحفظ، جے کے یونیفائیڈ بلڈنگ بائی لاز 2021 کے ساتھ ہم آہنگی اور زمین کے استعمال کی زوننگ اور عمارت کی منظوری کے عمل کو آسان بنانے کے لیے اصلاحات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
نظرثانی شدہ جموں ماسٹر پلان-2032 کا بھی جائزہ لیا گیا، جس میں 15 پلاننگ زونز، زمین کے استعمال کے زمروں کی معقولیت، جیو ریفرنسڈ میپنگ اور پلاننگ دستاویز میں بڑے بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کی صف بندی پر توجہ دی گئی۔انہوں نے کہا کہ ماحولیاتی اور ثقافتی ورثہ کے تحفظ کے اقدامات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا جس میں دریائے توی کے بیڈ اور پانی کی ندیوں کا تحفظ بھی شامل ہے۔
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