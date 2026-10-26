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جموں و کشمیر میں آج یومِ الحاق منایا جا رہا ہے، مہاراجہ ہری سنگھ کے تاریخی فیصلے کی یاد تازہ
26 اکتوبر 1947 کو مہاراجہ ہری سنگھ نے دستاویزِ الحاق پر دستخط کیے اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے 27 اکتوبر کو اسے قبول کیا۔
Published : October 26, 2026 at 9:05 AM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) جموں و کشمیر میں آج پیر کے روز یومِ الحاق منایا جا رہا ہے۔ اس موقعے پر 26 اکتوبر سنہ 1947 کے ان تاریخی واقعات کو یاد کیا جا رہا ہے، جب ریاست کے اُس وقت کے حکمران مہاراجہ ہری سنگھ نے بھارت کے ساتھ الحاق کی دستاویز پر دستخط کیے تھے۔ تاریخی ریکارڈ کے مطابق، مہاراجہ ہری سنگھ نے 26 اکتوبر سنہ 1947 کو دستاویزِ الحاق پر دستخط کیے، جب کہ ہندوستان کے گورنر جنرل لارڈ لوئس ماؤنٹ بیٹن نے 27 اکتوبر سنہ 1947 کو اسے قبول کیا۔ یہ واقعہ تقسیمِ ہند کے بعد جموں و کشمیر کی تاریخ کا ایک اہم ترین موڑ ثابت ہوا، جب پورا برصغیر شدید سیاسی اور انتظامی بحران سے گزر رہا تھا۔
اکتوبر سنہ 1947 میں قبائلی حملہ آوروں کی پیش قدمی کے باعث جموں و کشمیر کی سلامتی کو سنگین خطرات لاحق ہو گئے تھے۔ حالات کی سنگینی کے پیش نظر مہاراجہ ہری سنگھ نے ہندوستانی حکومت سے فوری فوجی مدد طلب کی اور بھارت کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا۔ مہاراجہ ہری سنگھ نے 26 اکتوبر سال 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے نام اپنے خط میں ریاست کو درپیش ہنگامی صورت حال کا ذکر کرتے ہوئے فوری مدد کی درخواست کی تھی، اور اسی خط میں انہوں نے بھارت کے ساتھ الحاق کے اپنے فیصلے سے بھی آگاہ کیا تھا۔
دستاویزِ الحاق قبول کیے جانے کے فوراً بعد، 27 اکتوبر 1947 کو بھارتی فوج کے دستے طیاروں کے ذریعے سرینگر پہنچے تاکہ قبائلی حملہ آوروں کے خلاف دفاعی کارروائیوں کا آغاز کر سکیں۔ اس الحاق کے تحت بھارت کو دفاع، خارجہ امور اور مواصلات جیسے اہم معاملات میں اختیار حاصل ہوا۔ بعد ازاں جموں و کشمیر اور بھارت کے درمیان آئینی و سیاسی تعلقات مختلف مراحل سے گزرے، جن کی اہمیت آج بھی خطے کی سیاسی بحث میں نمایاں ہے۔
ہر سال 26 اکتوبر کو جموں و کشمیر میں مختلف سیاسی، سماجی اور دیگر تنظیمیں یومِ الحاق کے سلسلے میں خصوصی تقریبات منعقد کرتی ہیں۔ ان پروگراموں کے ذریعے سال 1947 کے تاریخی واقعات کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ریاست کے ہندوستان کے ساتھ الحاق کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ جموں میں بھی اس موقعے پر بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) سمیت مختلف سیاسی و سماجی حلقوں کی جانب سے کئی پروگراموں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔
یومِ الحاق جموں و کشمیر کی تاریخ کا ایک ایسا اہم باب ہے، جو تقسیمِ ہند کے دوران خطے کو درپیش حالات اور اس کے بعد رونما ہونے والی سیاسی و آئینی تبدیلیوں کو سمجھنے کے لیے خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔