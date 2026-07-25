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کشتواڑ: مچھیل ماتا یاترا 28 جولائی سے شروع ہوگی؛ یاتریوں کی یومیہ حد 8,000 مقرر
ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ 25 جولائی کو مندر کے دروازے کھول دیے جائیں گے جس کے بعد روایتی مذہبی رسومات ادا کی جائیں گی۔
By PTI
Published : July 25, 2026 at 10:35 AM IST|
Updated : July 25, 2026 at 10:42 AM IST
کشتواڑ: جموں و کشمیر کے ضلع کشتواڑ میں سالانہ مچھیل ماتا یاترا خراب موسم کی وجہ سے تین دن کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے، اور اب یہ یاترا سازگار موسمی حالات کے ساتھ مشروط 28 جولائی کو شروع ہونے والی ہے۔ ایک عہدیدار نے سنیچر کے روز اس بات کی جانکاری دی۔
کشتواڑ کی خوبصورت وادی پاڈر میں 9,705 فٹ کی بلندی پر واقع یہ مندر سردیوں کے مہینوں میں بند رہنے کے بعد 14 اپریل کو عقیدت مندوں کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا تھا۔
304.7 کلومیٹر طویل مچھیل ماتا یاترا جموں سے شروع ہوتی ہے، جس میں عقیدت مند مندر تک پہنچنے کے لیے آخری 1.7 کلومیٹر کا فاصلہ پیدل طے کرنے سے پہلے، تقریباً پورا فاصلہ سڑک کے ذریعے طے کرتے ہیں۔
اہلکار نے بتایا کہ یاترا کے محفوظ اور بہتر انتظام کو یقینی بنانے کے لیے، ضلع انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ یاتریوں کو صرف صبح پانچ بجے سے شام پانچ بجے کے درمیان سفر کرنے کی اجازت ہوگی، جب کہ روزانہ 8,000 یاتریوںکی حد بھی مقرر کی گئی ہے۔
انہوں نے مزید بتایا کہ یہ فیصلے ڈپٹی کمشنر کشتواڑ پنکج کمار شرما کی صدارت میں منعقدہ ایک اجلاس میں لیے گئے، جس میں رجسٹریشن کو 100 فیصد آن لائن اور لازمی قرار دیا گیا ہے، اور ایک آر ایف آئی ڈی سسٹم متعارف کرایا گیا ہے جو یاتریوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھے گا۔
واضح رہے کہ گزشتہ سال 14 اگست کو مچھیل ماتا کے راستے میں واقع گاؤں چسوتی میں آنے والے ایک خوفناک کلاؤڈ برسٹ نے تباہی مچا دی تھی، جس میں 63 افراد جن میں زیادہ تر یاتری تھے، ہلاک ہو گئے جب کہ درجنوں زخمی اور تقریباً 30 دیگر لاپتہ ہو گئے تھے۔
ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ روایت کے مطابق 25 جولائی کو مندر کے 'مقدس کپاٹ' (دروازے) دوبارہ کھول دیے جائیں گے، اور مچھیل میں پجاری اور مقامی لوگ روایتی مذہبی رسومات ادا کریں گے۔ اس کے بعد، موجودہ موسم کو مدنظر رکھتے ہوئے، عقیدت مندوں کے لیے یاترا کا آغاز سازگار موسمی حالات کا جائزہ لینے کے بعد 28 جولائی سے ہوگا۔
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ڈپٹی کمشنر نے تمام یاتریوں پر زور دیا کہ وہ یاترا شروع کرنے سے پہلے اپنی رجسٹریشن لازمی مکمل کریں۔ انہوں نے کہا کہ زائرین کی سہولت کے لیے بیس کیمپ، غوری شنکر مندر، سرکوٹ، کشتواڑ میں دو آر ایف آئی ڈی یاترا رجسٹریشن کاؤنٹر اور گلاب گڑھ میں تقریباً نصف درجن کاؤنٹر قائم کیے گئے ہیں۔
سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس کشتواڑ نریش سنگھ نے بتایا کہ عقیدت مندوں کے تحفظ اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے یاترا کے پورے راستے پر پولیس، این ڈی آر ایف، ایس ڈی آر ایف، فوج اور اسپیشل پولیس چوکیاں تعینات کی گئی ہیں۔
انہوں نے عقیدت مندوں سے اپیل کی کہ وہ ایس او پیز کو غور سے پڑھیں اور ان پر سختی سے عمل کریں، سفر کے لیے مقررہ اوقات کی پابندی کریں اور انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں۔