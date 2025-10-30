ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر میں دو ٹیچرز برطرف، دہشت گردی سے روابط اور نارکو ٹیررزم کا الزام
لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ نے تحقیقات کے بغیر آرٹیکل 311(2)(c) کے تحت کارروائی کرتے ہوئے دونوں اساتذہ کو نوکریوں سے برطرف کر دیاہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 30, 2025 at 1:10 PM IST|
Updated : October 30, 2025 at 1:35 PM IST
جموں (عامر تانترے) : جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ’’دہشت گردی‘‘ سے متعلق الزامات کی بنیاد پر محکمہ تعلیم کے دو اساتذہ کو سرکاری ملازمتوں سے برطرف کر دیا ہے۔ حکام نے برطرف کیے گئے اساتذہ کی شناخت غلام حسین اور ماجد اقبال ڈار کے طور پر کی ہے۔ گزشتہ چھ برسوں میں اب تک جموں کشمی رمیں 80سے زائد سرکاری ملازمین کو اس طرح کے الزامات پر نوکریوں سے برطرف کیا جا چکا ہے۔
صوبہ جموں کے ضلع ریاسی سے تعلق رکھنے والے غلام حسین پر الزام ہے کہ وہ کالعدم تنظیم لشکر طیبہ کے ایک ’اوور گراؤنڈ ورکر‘ (Over Ground Worker OGW) کے طور پر سرگرم تھے، جب کہ سرحدی ضلع راجوری سے تعلق رکھنے والے ماجد اقبال ڈار پر نارکو-ٹیررزم جیسی ’غیرقانونی سرگرمیوں‘ میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔
لیفٹیننٹ گورنر کے دفتر سے جاری حکم نامے میں کہا گیا ہے: ’’لیفٹیننٹ گورنر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ بھارتی آئین کے آرٹیکل 311 کی شق (2) کی ذیلی شق (c) کے تحت ریاست کی سلامتی کے مفاد میں ماجد اقبال ڈار، ٹیچر، محکمہ تعلیم، کہورا، ضلع راجوری کے معاملے میں کسی انکوائری کا انعقاد مناسب نہیں۔ چنانچہ لیفٹیننٹ گورنر فوری طور پر انہیں ملازمت سے برطرف کرنے کا حکم دیتے ہیں۔‘‘
اسی طرح غلام حسین کے خلاف جاری برطرفی کے حکم میں کہا گیا ہے: ’’لیفٹیننٹ گورنر مطمئن ہیں کہ ریاست کی سلامتی کے مفاد میں غلام حسین، ٹیچر، محکمہ تعلیم، تحصیل مہور، ضلع ریاسی کے معاملے میں انکوائری کا انعقاد مناسب نہیں۔ لہٰذا لیفٹیننٹ گورنر غلام حسین کو محکمہ تعلیم کی ملازمت سے فوری اثر کے ساتھ برطرف کرتے ہیں۔‘‘
یہ کارروائیاں آئین ہند کی دفعہ 311(2)(c) کے تحت کی گئی ہے، جس کے مطابق اگر ریاستی سلامتی کے مفاد میں ضروری سمجھا جائے تو حکومت کسی ملازم کو بغیر کسی باقاعدہ انکوائری کے برطرف کر سکتی ہے۔
اس فیصلے پر ردِعمل ظاہر کرتے ہوئے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی صدر اور جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے ایک بیان میں کہا کہ: ’’دو مزید سرکاری ملازمین کو مبینہ دہشت گرد روابط کے الزام میں برطرف کر دیا گیا، بغیر اس موقع کے کہ وہ اپنی بے گناہی ثابت کر سکیں۔‘‘
محبوبہ مفتی کے مطابق: ’’اس طرح کے اقدامات اس خدشے کو مزید گہرا کرتے ہیں کہ کشمیری مسلمانوں کو منظم طریقے سے کمزور کرنے کا ایک وسیع تر ایجنڈا چل رہا ہے۔ پہلے انہیں متعصبانہ ریزرویشن پالیسیوں کے ذریعے پسماندہ کیا گیا جیسا کہ حالیہ انکشافات سے ظاہر ہوا، اور اب انہیں بلاجواز برطرفیوں کا سامنا ہے جہاں جج، جیوری اور ایگزیکیوشنر - سب ایک ہی طرف (یعنی جانبدار) ہیں۔‘‘
یہ بھی پڑھیں: