ETV Bharat / jammu-and-kashmir
راجوری: ایل جی منوج سنہا نے نشہ مکت ابھیان کے تحت ریلی کو دکھائی جھنڈی
ایل جی نے مہم کو کامیاب بنانے کے لیے لوگوں سے انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرنے کی اپیل کی۔
Published : April 18, 2026 at 1:25 PM IST|
Updated : April 18, 2026 at 1:48 PM IST
راجوری: (محمد جہانگیر) جموں و کشمیر کے لفٹینٹ گورنر منوج سہنا کے راجوری میں 100 روزہ نشہ مکت ابھیان کے تحت ایک پروگرام میں شرکت کی۔ اس دوران ایل جی نے منشیات کے خلاف بیداری کے لیے ایک ریلی کو جھنڈی دکھا کر پروگرام کا آغاز کیا۔
اس تقریب میں ضلع بھر سے تعلق رکھنے والی سیاسی و سماجی شخصیات اور سکولی طلبہ و طالبات نے بڑے پیمانے پر شرکت کی۔ تقریب کے دوران ایل جی نے یو ٹی میں جاری سو دن کی نشہ مکت مہم کو کامیاب بنانے کے لیے شرکاء کو حلف دلایا گیا۔
اس دوران ایل جی نے اس مہم کو کامیاب بنانے کے لیے لوگوں سے انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرنے کی اپیل کی تاکہ آنے والی نسلوں کو اس برائی سے بچایا جا سکے۔
اس دوران ضلع انتظامیہ کی طرف سے منعقدہ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے ایل جی منوج سہنا نے یو ٹی میں پھلتی منشیات کی وبا اور اس سے ہونے والے نقصانات پر روشنی ڈالی۔
واضح رہے کہ 100 روزہ نشہ مکت جموں و کشمیر ابھیان ایل جی انتظامیہ کی طرف سے شروع کی گئی انسداد منشیات مہم ہے۔ 11 اپریل 2026 میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے منشیات کی اسمگلنگ اور نشے سے نمٹنے کے لیے اس مہم کا اعلان کیا۔ اس دوران انتظامیہ اور سکیورٹی فورسز کے فعال کردار کے ساتھ ساتھ کمیونٹی کی شرکت، بیداری اور بحالی پر توجہ دی جا رہی ہے۔
ایل جی انتطامیہ کے مطابق مہم کا مقصد منشیات سے وابستہ افراد کے خلاف سخت کارروائی کے ساتھ نوجوانوں کو تعمیری سرگرمیوں میں شامل کرکے اور منشیات کے استعمال کے خلاف سماجی لچک کو مضبوط کرکے جموں و کشمیر کو "منشیات سے پاک" بنانا ہے۔
