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جموں کشمیر کے ایل جی منوج سنہا نے بڈھا امرناتھ یاترا کو جھنڈی دکھا کر کیا روانہ
ایل جی سنہا نے محفوظ یاترا کی کامنا کرتے ہوئے بڈھا امرناتھ یاترا کو "زندگی کی گہری حقیقتوں سے روشناس" کرانے والا سفر قرار دیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 17, 2026 at 3:06 PM IST
جموں (عامر تانترے): جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے پیر کو جموں سے سالانہ بڈھا امرناتھ یاترا کے پہلے قافلے کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ انہوں نے اس پوتر یاترا کو ہر شردھالو کے لیے زندگی کی گہری حقیقتوں سے روشناس کرانے والا روحانی تجربہ قرار دیا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے جموں کے بھگوتی نگر یاتری نواس سے یاتریوں کے پہلے قافلے کو پونچھ کے لیے روانہ کیا، جہاں ہر سال بڈھا امرناتھ یاترا کا انعقاد ہوتا ہے۔
ایل جی سنہا نے تمام یاتریوں کے لیے محفوظ اور روحانی طور پر بامقصد یاتر کی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر منوج سنہا نے بابا امرناتھ اور بڈھا امرناتھ یاتری نیاس کے ساتھ ساتھ وشو ہندو پریشد (VHP)، بجرنگ دل، مقامی انتظامیہ، لنگر تنظیموں اور سول سوسائٹی گروپوں کی کوششوں کو سراہا۔
انہوں نے یاترا اور بڈھا امرناتھ جی میلے کے کامیاب انعقاد کے لیے کی گئی مربوط کوششوں اور جامع انتظامات کی بھی تعریف کی۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے منوج سنہا نے کہا کہ "بابا بڈھا امرناتھ کے مقدس مقام تک کا سفر ایک گہرا روحانی اور روشن تجربہ ہے۔" ان کا کہنا تھا کہ انہیں "یقین ہے کہ یہ یاترا ہر شعردھالو کی زندگی میں گہری تبدیلی لاتی ہے اور اسے زندگی کی بنیادی حقیقتوں سے روشناس کراتی ہے۔"
بڈھا امرناتھ مندر پونچھ ضلع کے منڈی علاقے کے راج پورہ گاؤں میں واقع ہے، جہاں سفید پتھر کا شیو لنگ ہے۔ یہ یاترا ہر سال مون سون کے مہینے شراون میں منعقد کی جاتی ہے اور رکشا بندھن کے موقع پر امرناتھ یاترا کے اختتام کے ساتھ ہی اختتام پذیر ہوتی ہے۔
جموں سے بڈھا امرناتھ مندر تک پورے راستے کو سکیورٹی فورسز نے محفوظ بنایا ہے۔ یاترا کے دوران سکیورٹی انتظامات برقرار رکھنے کے لیے پولیس اور نیم فوجی دستے بھی مختلف مقامات پر تعینات کیے گئے ہیں۔
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