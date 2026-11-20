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جموں میں دہشت گردی، علیحدگی پسندی کے پورے نیٹ ورک کو ختم کیا جائے: لیفٹیننٹ گورنر
منوج سنہا نے دہشت گردوں سے منسلک جائیدادیں ضبط کرنے، سرحدوں پر نگرانی بڑھانے اور منشیات کے نیٹ ورک کو ختم کرنے کی ہدایت دی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 20, 2026 at 8:58 PM IST
جموں: جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے پولیس افسران کو ہدایت دی ہے کہ جموں خطے میں دہشت گردوں اور علیحدگی پسندوں کے اس پورے نیٹ ورک کو ختم کیا جائے جو دہشت گردوں کو سرگرم رہنے اور اپنی کارروائیاں جاری رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔
ایل جی سنہا نے ان باتوں کا اظہار جمعہ کو جموں کے لوک بھون میں منعقدہ ایک اعلیٰ سطحی سکیورٹی جائزہ اجلاس سے خطاب کے دوران کیا۔ اجلاس میں چیف سیکریٹری سجن سنگھ یادو اور پولیس کے ڈائریکٹر جنرل نلن پربھات سمیت سول انتظامیہ اور پولیس کے اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔
منوج سنہا نے کہا کہ پولیس کو روایتی طریقہ کار سے آگے بڑھ کر دہشت گردی اور علیحدگی پسندی کے پورے نیٹ ورک کو ختم کرنے کے لیے کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے سردیوں کے دوران نگرانی بڑھانے، سکیورٹی انتظامات مضبوط بنانے اور کارروائیوں پر مکمل کنٹرول رکھنے کی ہدایت دی۔
لیفٹیننٹ گورنر نے کہا: "ہمارا مقصد صرف دہشت گردوں کو ہلاک کرنے تک محدود نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمیں دہشت گردی اور علیحدگی پسندی کے اس پورے نیٹ ورک کو ختم کرنا ہوگا جو انہیں مدد فراہم کرتا ہے۔"
انہوں نے ضلع سطح پر سول انتظامیہ اور پولیس افسران کو ہدایت دی کہ دہشت گرد نیٹ ورک سے منسلک جائیدادوں کی نشاندہی کرکے انہیں ضبط کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے خصوصی نوڈل افسران تعینات کرنے اور ہر ضلع کے لیے الگ الگ اہداف مقرر کرنے کو بھی کہا۔
منوج سنہا نے کہا کہ دہشت گردوں اور علیحدگی پسند عناصر سے منسلک جائیدادوں کو ضبط کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اجلاس میں خطے میں دیرپا امن قائم کرنے اور ترقیاتی عمل کو تیز کرنے کے لیے سکیورٹی نظام مزید مضبوط بنانے پر بھی غور کیا گیا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے منشیات کے خلاف انتظامیہ اور پولیس کی کارروائیوں کو سراہا۔
انہوں نے لائن آف کنٹرول (ایل او سی) اور بین الاقوامی سرحد (آئی بی) کے قریب تجاوزات پر کڑی نظر رکھنے، غیر قانونی کان کنی، منشیات اور مویشیوں کی اسمگلنگ کے خلاف کارروائی تیز کرنے اور جعلی خبروں کا مقابلہ کرنے کے لیے مشترکہ سوشل میڈیا سیل قائم کرنے کی بھی ہدایت دی۔
انہوں نے کہا: "’منشیات کے ذریعے دہشت گردی کو فروغ دینے والوں کے خلاف کارروائیاں مسلسل جاری رہنی چاہئیں اور اس پورے نیٹ ورک کو ختم کرنے کا ہدف مقرر کیا جانا چاہیے۔"
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