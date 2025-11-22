ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ایل جی سنہا کا راجوری دورہ، 338 مکانات کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا
حکومت سرحدی علاقوں میں ان مکانوں کی تعمیر نو کرا رہی ہے جو آپریشن سندور اور سیلاب کے دوران تباہ ہو گئے تھے۔
Published : November 22, 2025 at 8:48 AM IST|
Updated : November 23, 2025 at 12:09 PM IST
راجوری (جہانگیر خان): جموں و کشمیر کے لفٹیٹنٹ گورنر منہوج سنہا نے آج راجوری کے جھنگڑ علاقے کا دورہ کیا۔ اس موقعے پر انہوں نے آپریشن سندور اور سیلاب سے پوری طرح تباہ شدہ مکانات کی سرکاری خرچ پر تعمیر کے کام کا آغاز کیا۔
واضح رہے کہ آپریشن سندور کے دوران راجوری ضلع کے سرحدی علاقوں میں رہاشی مکانات کو کافی نقصان پہنچا تھا اور کئی جانیں بھی گی تھیں۔ ان ہی لوگوں کو سرکار کی طرف سے مکانات تعمیر کر کے دینے کا وعدہ کیا تھا۔ مرکزی سرکار نے ایچ آر ڈی ایس کے ساتھ مل کر ان لوگوں کو نولاکھ 80 ہزار کی لاگت سے گھر تعمیر کر کے دینے ہیں۔ آپریشن سندور کے دوران جن لوگوں کی جانیں گئی تھیں، ان کے خاندانوں کو ایک ایک سرکاری نوکری بھی دی گئی ہے۔
اسی کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کے گھر تباہ ہوئے تھے اور حو لوگ گھروں سے بے گھر ہو گئے تھے، ان کے لیے سرکار نے 9 لاکھ 80 ہزار روپے کی لاگت سے گھر تعمیر کرنے کا جو وعدہ کیا تھا، اس کو پورا کرنے کے لیے ایل جی جموں و کشمیر منوج سنہا نے سنگ بنیاد رکھا اور چھ ماہ کے اندر اندر گھر تعمیر کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔
وہیں منوج سہنا نے کہا کہ مرکزی سرکار لوگوں کی ہر ممکن مدد کے لیے ہمیشہ پیش پیش رہتی ہے جن لوگوں نے آپریشن سندور میں اپنی جانیں گنوائیں، انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور ان کے خاندان کے لیے سرکار ہمیشہ تعاون کرنے میں پیش پیش رہے گی۔ لوگوں نے مرکزی سرکار و ایل جی جموں کشمیر منوج سہنا کا شکریہ ادا کیا۔
