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ایل جی سنہا کی عوام کو یومِ دستور کی مبارکباد، آئینی اقدار اور بنیادی فرائض کی ادائیگی پر زور
منوج سنہا نے کہا کہ مضبوط اور ترقی یافتہ بھارت کی تعمیر کیلئے شہری اپنے بنیادی فرائض کی ادائیگی کے عزم کی تجدید کریں۔
By PTI
Published : November 26, 2026 at 8:47 AM IST
جموں: جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جمعرات کو یومِ دستور کے پرمسرت موقعے پر تمام شہریوں کو دلی مبارکباد پیش کی ہے۔ انہوں نے اس اہم دن کی مناسبت سے ملک میں انصاف، آزادی، مساوات اور اخوت جیسی بنیادی آئینی اقدار کو ہر حال میں برقرار رکھنے کی اہمیت کا اعادہ کیا۔
سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر جاری اپنے خصوصی پیغام میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ بھارت کا آئین دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے لیے ایک عظیم مشعلِ راہ کی حیثیت رکھتا ہے، جس میں ملک کی لازوال اور سنہری اقدار پوری طرح محفوظ ہیں۔
Greetings on Constitution Day. Our Constitution stands as the supreme guiding light of our democracy, enshrining the timeless values of justice, liberty, equality and fraternity. Today, let us reaffirm our commitment to upholding these ideals and fulfilling our fundamental duties to build a stronger and Viksit Bharat.— Manoj Sinha (@manojsinha_) November 26, 2026
انہوں نے اپنے پیغام میں مزید لکھا کہ "تمام ہم وطنوں کو یومِ دستور کی دلی مبارکباد۔ ہمارا آئین ہماری جمہوریت کے لیے سب سے بڑی رہنمائی کا ذریعہ ہے، جس میں انصاف، آزادی، مساوات اور بھائی چارے کے اعلیٰ اصول سموئے ہوئے ہیں۔"
لیفٹیننٹ گورنر نے عوام سے پرزور اپیل کی کہ وہ ایک مضبوط، خوشحال اور 'وکست بھارت' کی تعمیر کے لیے ان آئینی اصولوں پر عمل پیرا رہنے اور ایک ذمہ دار شہری کے طور پر اپنے بنیادی فرائض کی ادائیگی کے عزم کی تجدید کریں۔
واضح رہے کہ ملک بھر میں ہر سال 26 نومبر کو 'یومِ دستور' یا 'سمودھان دیوس' کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ دن 26 نومبر سنہ 1949 کو دستور ساز اسمبلی کی جانب سے بھارتی آئین کو باضابطہ طور پر اپنائے جانے کی یاد دلاتا ہے، جسے اس سے قبل 'قومی یومِ قانون' کے نام سے منایا جاتا تھا۔
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