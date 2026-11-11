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نہرو مارکیٹ آتشزدگی: ایل جی سنہا نے تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی، پندرہ روز میں رپورٹ طلب
جموں کی تاریخی نہرو مارکیٹ میں خوفناک آتشزدگی معاملے میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے تحقیقات کے لیے دو رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔
By PTI
Published : November 11, 2026 at 2:54 PM IST
جموں: مرکز کے زیر انتظام خطہ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بدھ کے روز آٹھ نومبر کو جموں کی تاریخی نہرو مارکیٹ کے ایک گودام میں لگنے والی خوفناک آگ کی وجوہات اور حالات کا پتہ لگانے کے لیے ایک دو رکنی اعلیٰ سطح کی جانچ کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔
لوک بھون کے ایک سرکاری ترجمان نے تفصیلات فراہم کرتے ہوئے بتایا کہ لیفٹیننٹ گورنر کے احکامات پر قائم کی گئی اس کمیٹی میں انسپکٹر جنرل آف پولیس (آئی جی پی) جموں تیجندر سنگھ اور ڈویژنل کمشنر جموں وکاس کنڈل کو شامل کیا گیا ہے۔ ترجمان کے مطابق، کمیٹی کو واضح ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اس واقعے میں کسی بھی قسم کی انتظامی کوتاہی یا غفلت کی باریک بینی سے تحقیقات کرے، ذمہ داروں کا تعین کرے اور آئندہ پندرہ دنوں کے اندر اپنی جامع رپورٹ پیش کرے۔
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یاد رہے کہ گزشتہ اتوار کی رات یعنی آٹھ نومبر کو نہرو مارکیٹ وئیر ہاؤس کے ایک حصے میں اچانک آگ بھڑک اٹھی تھی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے شدت اختیار کر لی۔ اس آتشزدگی کے نتیجے میں متعدد دکانیں اور گودام مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئے تھے، جس سے تاجروں کو کروڑوں روپے کا مالی نقصان اٹھانا پڑا۔
واضح رہے کہ جموں کی نہرو مارکیٹ خطے کے قدیم ترین اور مصروف ترین تجارتی مراکز میں شمار ہوتی ہے۔ یہ مارکیٹ اناج، خوردنی تیل، اشیائے ضروریہ اور روزمرہ استعمال کی دیگر اشیاء کے تھوک کاروبار کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ واقعے کے بعد تاجر برادری نے نقصانات کے ازالے اور آگ لگنے کی وجوہات جاننے کا مطالبہ کیا تھا، جس پر انتظامیہ نے فوری نوٹس لیتے ہوئے یہ جانچ کمیٹی قائم کی ہے۔
(ایجنسی ان پٹ مع مشمولات)
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