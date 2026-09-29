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جموں کشمیر اسمبلی میں آج قانون سازوں کی تنخواہوں میں اضافے پر بحث متوقع
ان بلوں میں جموں و کشمیر اسمبلی کے قانون سازوں کی تنخواہیں تین لاکھ تک بڑھانے کی تجویز ہے۔
Published : September 29, 2026 at 10:05 AM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کی جانب سے ریاستی درجے بحالی سے متعلق قرارداد منظور کیے جانے کے ایک دن بعد، منگل کو ایوان میں اراکینِ اسمبلی کی تنخواہوں اور بھتوں میں اضافے سمیت دیگر کئی بل پیش کیے جانے کا امکان ہے۔
توقع ہے کہ ایوان میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی جانب سے پیش کیے گئے ان بلوں پر آج بحث ہوگی، جن میں ایک دن پہلے متعارف کرایا گیا 'ایز آف ڈوئنگ بزنس' (کاروبار میں آسانی) بل بھی شامل ہے۔
10 روزہ خزاں کے سیشن کے دوران ایوان آج 'جموں و کشمیر وزراء اور وزرائے مملکت کی تنخواہ ایکٹ، 1956' سے متعلق ترمیمی بل پر غور کرے گا، جسے پہلے ہی سرکاری گزٹ کے ایک غیر معمولی شمارے میں شائع کیا جا چکا ہے۔
آج کے لیے اسمبلی کے کام کاج کی فہرست کے مطابق، 'جموں و کشمیر کے قانون سازوں (اراکین اسمبلی) کی تنخواہیں اور الاؤنسز ایکٹ، 1960' میں بھی ترمیم کا ایک بل ایوان کے زیرِ غور آئے گا۔
عمر عبداللہ جن کے پاس قانون، انصاف اور پارلیمانی امور کی وزارت کا قلمدان بھی ہے، نے بلوں کا ایک سلسلہ پیش کیا تھا، جس میں 'جموں و کشمیر اسٹیٹ لیجسلیچر ممبران پینشن ایکٹ، 1984' میں ترمیم کا مطالبہ بھی شامل ہے۔
اس سے قبل، ایوان میں تنخواہوں اور الاؤنسز میں اضافے پر بحث ہوئی تھی اور اس سلسلے میں سرکار اور اپوزیشن دونوں بینچوں کے اراکینِ اسمبلی پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دیا گیا تھا۔
کمیٹی نے موجودہ مجموعی تنخواہ کو 1.8 لاکھ روپے سے بڑھا کر 3 لاکھ روپے کرنے کی تجویز پیش کی ہے، جس کے ساتھ الاؤنسز، ٹیلی فون کے بل اور ہاؤس لون وغیرہ کی سہولیات بھی شامل ہیں۔
"کل، عمر عبداللہ نے ایک ایسا بل بھی متعارف کرایا جو 'اجازت پر مبنی کنٹرول' کی جگہ 'اصولوں پر مبنی طرزِ حکومت' لانے کے لیے قانون کو یکجا اور اس میں ترمیم کرتا ہے۔ اس بل کا مقصد شہریوں اور کاروباری اداروں کو مکمل اعتماد کے ساتھ منصوبہ بندی کرنے، سرمایہ کاری کرنے اور کام کرنے کے قابل بنانا ہے۔ اس کے علاوہ، اس کا مقصد یونین ٹیریٹری میں روزگار پیدا کرنے، سرمایہ کاری کو راغب کرنے اور طویل مدتی اقتصادی ترقی کو برقرار رکھنے کی کوشش میں 'ایز آف ڈوئنگ بزنس' اور 'ایز آف لیونگ' کو فروغ دینا ہے۔ مزید برآں، وزیر اعلیٰ نے 'جموں اور کشمیر گڈز اینڈ سروسز ٹیکس (جی ایس ٹی) ایکٹ، 2017' میں ترمیم کا بل بھی پیش کیا۔"
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