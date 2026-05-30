کولگام میں منشیات فروشوں کی ایک کروڑ سے زائد کی املاک قرق
یاری پورہ کے علاقے کے رہائشی امتیاز احمد میر ولد محمد مقبول میر کی تقریباً 50 لاکھ روپے مالیت کی رہائشی عمارت ضبط کرلی گئی۔
Published : May 30, 2026 at 10:12 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق): کولگام پولیس نے منشیات کی اسمگلنگ اور غیر قانونی کاروبار کے خلاف مہم کو مزید تیز کرتے ہوئے دو رہائشی مکانات کو ضبط کیا جن کی مجموعی مالیت ایک کروڑ روپے سے زائد بتائی جا رہی ہے۔ یہ کارروائی نارکوٹک ڈرگز اینڈ سائیکو ٹروپک سبسٹینسز (این ڈی پی ایس) ایکٹ کے تحت عمل میں لائی گئی۔
پولیس حکام کے مطابق یاری پورہ کے علاقے کجر فریسل کے رہائشی امتیاز احمد میر ولد محمد مقبول میر کی تقریباً 50 لاکھ روپئے مالیت کی رہائشی عمارت کو ضبط کیا گیا۔ تحقیقات کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ مذکورہ جائیداد مبینہ طور پر منشیات کی غیر قانونی تجارت سے حاصل شدہ آمدنی سے تعمیر یا خریدی گئی تھی۔ یہ کارروائی پولیس اسٹیشن یاری پورہ میں درج ایف آئی آر نمبر 10/2021 کے سلسلے میں انجام دی گئی۔
پولیس کے مطابق اسی طرح ایک الگ کارروائی میں مناد، تحصیل یاری پورہ کے رہائشی فیروز احمد خان ولد غلام احمد خان کے ایک منزلہ رہائشی مکان کو بھی ضبط کیا گیا جس کی مالیت تقریباً 52 لاکھ روپئے بتائی جاتی ہے۔ پولیس کے مطابق یہ جائیداد بھی منشیات سے متعلق غیر قانونی سرگرمیوں سے حاصل شدہ رقومات سے بنائی گئی تھی۔ اس معاملے میں پولیس اسٹیشن بہی باغ میں درج ایف آئی آر نمبر 72/2023 کے تحت کارروائی کی گئی۔
پولیس حکام نے بتایا کہ دونوں املاک کی ضبطی این ڈی پی ایس ایکٹ کی دفعہ 68-ایف کے تحت عمل میں لائی گئی اور اس کے لیے سیفما (SAFEMA) کے مجاز ادارے سے ضروری منظوری حاصل کی گئی تھی۔ کارروائی کے دوران پولیس کی خصوصی ٹیم اور ایگزیکٹو مجسٹریٹ بھی موجود تھے تاکہ تمام قانونی تقاضوں اور شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے۔
کُولگام پولیس کا کہنا ہے کہ ضلع کو منشیات کے ناسور سے پاک بنانے کے لئے نہ صرف منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی بلکہ غیر قانونی کاروبار سے حاصل کی گئی جائیدادوں اور مالی اثاثوں کو بھی قانون کے مطابق ضبط کیا جائے گا تاکہ معاشرے کو منشیات کی لعنت سے محفوظ بنایا جا سکے۔
