ضلع کولگام میں غیر قانونی پوست کی کاشت کرنے پر کئی افراد کے ریونیو ریکارڈ میں ریڈ انٹری درج
ضلع انتظامیہ نے پوست یا کسی بھی غیر قانونی فصل کی کاشت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی وارننگ دی ہے۔
Published : April 28, 2026 at 2:36 PM IST
اننت ناگ (اشفاق احمد میر): جموں و کشمیر کے کولگام میں ضلع انتظامیہ نے غیر قانونی پوست کی کاشت کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ملوث افراد کی اراضی کے ریونیو ریکارڈ میں ریڈ انٹری درج کر دی ہے۔ اس کارروائی کے تحت دینو بوہگنڈ گاؤں کے رہنے والے غلام نبی کھانڈے، بونی گام کے رہائشی عبدالرحمان راتھر ولد غلام حسن راتھر، اور یارحول بابا پورہ کے ظہور احمد بٹ ولد علی بٹ کو غیر قانونی کاشت میں ملوث پایا گیا۔
حکام کے مطابق ریڈ انٹری سرکاری زمین کے ریکارڈ میں خلاف ورزی کا باقاعدہ ثبوت ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر متعلقہ افراد کے خلاف مزید قانونی اور انتظامی کارروائی بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔
ضلع انتظامیہ نے تمام زمینداروں اور کاشتکاروں کو سختی سے ہدایت دی ہے کہ وہ پوست یا کسی بھی غیر قانونی فصل کی کاشت سے گریز کریں، بصورت دیگر قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے گی۔
ادھر، ریونیو محکمہ، پولیس اور دیگر متعلقہ اداروں پر مشتمل ایک مشترکہ مہم ضلع کے مختلف علاقوں میں جاری ہے، جس کا مقصد غیر قانونی پوست کی کاشت کی نشاندہی اور اس کا خاتمہ کرنا ہے۔
انتظامیہ نے عوام سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ اس مہم میں تعاون کریں اور ایسی کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کی اطلاع متعلقہ حکام کو دیں تاکہ بروقت کارروائی ممکن بنائی جا سکے۔
