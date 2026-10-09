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کولگام پولیس نے لاپتہ ذہنی طور پر معذور شخص کرن سنگھ کو اہلِ خانہ کے حوالے کر دیا
پولیس کی جانب سے کی گئی کوششوں اور عوامی تعاون کے نتیجے میں لاپتہ شخص کا سراغ لگایا گیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 9, 2026 at 12:22 PM IST
کولگام (دین عمران): جنوبی کشمیر کے کولگام پولیس نے ایک اہم کارروائی انجام دیتے ہوئے ایک لاپتہ شخص کرن سنگھ کو تلاش کرکے بحفاظت اس کے اہلِ خانہ کے حوالے کر دیا۔ کرن سنگھ، ولد انگریز سنگھ، ساکن وائی کے پورہ، قاضی گنڈ، ذہنی طور پر معذور بتایا گیا ہے، جس کے لاپتہ ہونے کی اطلاع ملنے کے بعد اس کی تلاش جاری تھی۔
ا جس کے بعد اسے اہلِ خانہ کے ساتھ دوبارہ ملایا گیا۔ اس کامیابی سے جہاں خاندان کو بڑی راحت ملی، وہیں لاپتہ افراد کی تلاش میں پولیس، ذرائع ابلاغ اور عام لوگوں کے باہمی تعاون کی اہمیت بھی ایک بار پھر اجاگر ہوئی ہے۔
کولگام پولیس نے اس معاملے میں تعاون کرنے والے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں اور عام لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا ہے۔ پولیس کے مطابق، لاپتہ شخص سے متعلق معلومات کو وسیع پیمانے پر عام کرنے اور تلاش کے عمل میں تعاون فراہم کرنے سے اسے ڈھونڈنے میں مدد ملی۔ پولیس نے ان تمام افراد کی کوششوں کو سراہا جنہوں نے لاپتہ شخص کی تلاش کے لیے اپنا تعاون پیش کیا اور اس کامیابی میں اپنا کردار ادا کیا۔
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کولگام پولیس کی اس کارروائی کو ایک مثبت پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے، جو اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ پولیس اور عوام کے درمیان بہتر تال میل اور ذرائع ابلاغ کے ذمہ دارانہ کردار سے مشکل حالات میں بھی مثبت نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔