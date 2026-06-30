ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ضلع کشتواڑ میں کرایہ داروں اور نجی شعبے کے ملازمین کی پولیس تصدیق لازمی، ڈپٹی کمشنر کا حکم جاری
ضلع کشتواڑ میں کرایہ داروں اور نجی شعبے کے ملازمین کی پولیس تصدیق لازمی، ڈپٹی کمشنر کا حکم جاری
Published : June 30, 2026 at 12:06 PM IST|
Updated : June 30, 2026 at 12:23 PM IST
جموں، (محمد اشرف گنائی): ضلع مجسٹریٹ کشتواڑ پنکج کمار شرما نے ضلع میں امن و امان اور عوامی سلامتی کو مزید بہتر بنانے کے لیے کرایہ داروں اور نجی شعبے میں کام کرنے والے تمام ملازمین، مزدوروں اور دیگر کارکنوں کی لازمی پولیس تصدیق سے متعلق ایک اہم حکم نامہ جاری کیا ہے۔
بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا 2023 کی دفعہ 163(1) کے تحت جاری اس حکم میں کہا گیا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی رپورٹس کے مطابق کرایہ پر دی جانے والی رہائشی و تجارتی عمارتوں اور نجی اداروں میں ملازمت کا بعض اوقات سماج دشمن اور ملک مخالف عناصر کی جانب سے شناخت چھپانے اور امن عامہ کو متاثر کرنے والی سرگرمیوں کے لیے غلط استعمال کیا جا سکتا ہے۔
مکمل تفصیلات سات دن کے اندر جمع کرائیں
اس حکم کے مطابق ضلع کشتواڑ کے تمام مکان مالکان، جائیداد کے مالکان، نگراں، پراپرٹی منیجرز اور دیگر ذمہ دار افراد اپنے کرایہ داروں کی مکمل تفصیلات متعلقہ پولیس اسٹیشن میں سات دن کے اندر جمع کرائیں گے۔ فارم پر مکان مالک اور کرایہ دار دونوں کے دستخط لازمی ہوں گے اور اسے ذاتی طور پر یا رجسٹرڈ ڈاک کے ذریعے جمع کرایا جا سکے گا۔
مکمل معلومات مقررہ مدت کے اندر فراہم کریں
اس کے علاوہ جو افراد پہلے ہی اپنی رہائشی یا تجارتی املاک کرایہ یا سب لیٹ پر دے چکے ہیں، انہیں بھی اپنے موجودہ کرایہ داروں کی مکمل معلومات مقررہ مدت کے اندر فراہم کرنا ہوں گی۔ یہ حکم تمام اقسام کی رہائش اور کرایہ داری کے انتظامات پر لاگو ہوگا، جن میں پیئنگ گیسٹ، رہائش، کرایہ کے کمرے، ملازمین کی رہائش، مزدوروں کی رہائش گاہیں، عارضی شیلٹر ہوم، دکانیں، گودام، تجارتی ادارے اور نجی زمین پر قائم عارضی ڈھانچے بھی شامل ہیں۔
سات دن کے اندر پولیس تصدیق
حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ ضلع کے تمام نجی ادارے، صنعتی و تجارتی یونٹس، ہوٹل، گیسٹ ہاؤس، تعلیمی ادارے، اسپتال، سکیورٹی ایجنسیاں، این جی اوز اور دیگر نجی تنظیمیں اپنے ہر ملازم، کنٹریکٹ ورکر، گھریلو ملازم، سکیورٹی گارڈ اور دیگر کارکنوں کی مکمل تفصیلات سات دن کے اندر متعلقہ پولیس اسٹیشن میں جمع کرائیں گے تاکہ ان کی پولیس تصدیق مکمل کی جا سکے۔
ضرورت پڑنے پر فیلڈ ویریفکیشن
اس حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ تصدیق کے بغیر کسی شخص کو ملازمت پر رکھنے یا ملازمت جاری رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ حکم کے مطابق ضلع کے تمام اسٹیشن ہاؤس آفیسرز کرایہ داروں اور ملازمین کی تصدیق کا باقاعدہ رجسٹر برقرار رکھیں گے، ضرورت پڑنے پر فیلڈ ویریفکیشن کریں گے اور تمام ریکارڈ کو ڈیجیٹل اور فزیکل شکل میں محفوظ رکھیں گے۔