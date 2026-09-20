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کپرن دیسہ سڑک منصوبہ: سات دہائیوں سے وادی اور خطہ چناب کے درمیان رابطے کا خواب ادھورا
مقامی لوگوں کے مطابق گگن میدان اور براری ٹاپ جیسے خوبصورت مقامات کو سیاحتی نقشے پر لانے کیلئے اس سڑک کی تعمیر اشد ضروری ہے۔
Published : September 20, 2026 at 7:37 AM IST
اننت ناگ: (میر اشفاق) قومی ترقی میں سڑک رابطہ بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ مضبوط سڑک بنیادی ڈھانچہ نہ صرف دور دراز اور پسماندہ علاقوں کو ترقی کے مرکزی دھارے سے جوڑتا ہے، بلکہ لوگوں کی آمد و رفت، تجارت، تعلیم، صحت، روزگار اور سیاحت کے مواقع میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ سڑک رابطہ دیہی اور شہری علاقوں کے درمیان فاصلے کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف خطوں کے درمیان سماجی، اقتصادی اور ثقافتی روابط کو بھی مضبوط بناتا ہے۔
جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کا کپرن ڈیڈی بل علاقہ بھی طویل عرصے سے بہتر سڑک رابطے کا منتظر ہے۔ یہ علاقہ خطہ چناب کے ضلع ڈوڈہ کے قریب واقع ہے اور اسی جغرافیائی قربت کی وجہ سے مقامی لوگوں کی یہ دیرینہ مانگ رہی ہے کہ کپرن کو دیسہ کے ذریعے ڈوڈہ سے جوڑا جائے۔ مجوزہ کپرن۔دیسہ روڈ منصوبہ مکمل ہونے کی صورت میں وادی کشمیر اور خطہ چناب کے درمیان ایک متبادل اور نسبتاً مختصر زمینی رابطہ فراہم کر سکتا ہے۔
کپرن دیسہ منصوبے کا تصور کئی دہائیوں پرانا ہے۔ اس منصوبے کے حوالے سے مختلف تاریخی حوالوں میں سنہ 1958ء میں ابتدائی تجویز سامنے آنے کا ذکر ملتا ہے، جب کہ سنہ 1960ء کی دہائی سے اس سڑک کی تعمیر کے لیے عوامی سطح پر آوازیں بھی اٹھتی رہی ہیں۔ مقامی طور پر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ سنہ 1977ء میں اُس وقت کے وزیر اعلیٰ شیخ محمد عبداللہ نے کپرن دیسہ روڈ منصوبے کو منظوری دی تھی۔ منصوبے کے تحت کپرن اور دیسہ کے درمیان دشوار گزار پہاڑی علاقے میں ٹنل تعمیر کرنے کا تصور پیش کیا گیا تھا۔ بعد ازاں، ڈیڈی بل سے آگے تقریباً چھ کلومیٹر تک سڑک کی ہمواری (سڑک نکالنے) کا کام بھی کیا گیا، تاہم یہ کام آگے نہ بڑھ سکا اور منصوبہ عملی طور پر تعطل کا شکار ہو گیا۔
اس کے بعد کئی حکومتیں آئیں اور مختلف ادوار میں اس منصوبے کو دوبارہ زندہ کرنے کے مطالبات بھی سامنے آتے رہے، لیکن یہ منصوبہ عملی تعمیراتی مرحلے تک نہیں پہنچ سکا۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے مقامی آبادی اس رابطہ سڑک کی تعمیر کا انتظار کر رہی ہے۔ مختلف سیاسی رہنماؤں، عوامی نمائندوں اور مقامی لوگوں کی جانب سے وقتاً فوقتاً حکومت اور اعلیٰ حکام سے اس منصوبے کو منظوری دینے اور اس پر عملی کام شروع کرنے کا مطالبہ کیا جاتا رہا ہے۔
کپرن دیسہ روڈ کا مجوزہ راستہ اننت ناگ کے ہنگی پورہ کپرن (ویری ناگ علاقہ) کو ڈوڈہ کے دیسہ سے جوڑنے کا تصور پیش کرتا ہے۔ اس رابطے کے ذریعے جنوبی کشمیر اور چناب ویلی کے درمیان ایک اضافی راستہ قائم ہو سکتا ہے، جس سے دونوں خطوں کے درمیان سفر میں سہولت پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ دور دراز علاقوں کے لوگوں کو بھی بہتر رابطہ میسر آ سکتا ہے۔ مقامی سطح پر اس منصوبے کو تجارت، سیاحت اور اقتصادی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے بھی انتہائی اہم قرار دیا جاتا ہے۔
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اس منصوبے کی اہمیت صرف آمد و رفت تک محدود نہیں ہے۔ کپرن دیسہ رابطہ قائم ہونے سے وادی کشمیر اور خطہ چناب کے لوگوں کے درمیان سماجی اور ثقافتی روابط میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ دونوں خطوں کے درمیان سیاحتی مقامات تک رسائی بہتر ہونے سے سیاحت کو فروغ ملنے، مقامی کاروبار کو وسعت حاصل ہونے اور دور افتادہ علاقوں میں روزگار کے نئے مواقع پیدا ہونے کی توقع ہے۔
ضلع ترقیاتی کونسل (DDC) کے سابق رکن پیر شہباز کے مطابق، انہوں نے کپرن دیسہ منصوبے کا معاملہ کئی مرتبہ اعلیٰ حکام کے نوٹس میں لایا ہے، تاہم ان کے بقول اب تک عملی پیش رفت کے بجائے محض یقین دہانیاں ہی سامنے آئی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کپرن۔دیسہ راستہ وادی کشمیر کو خطہ چناب سے جوڑنے کے لیے ایک اہم اور مختصر متبادل رابطہ فراہم کر سکتا ہے۔ ان کے مطابق یہ منصوبہ طویل عرصے سے سیاسی توجہ کا مرکز تو رہا ہے، لیکن زمینی سطح پر مطلوبہ پیش رفت نہیں ہو سکی۔
مقامی لوگوں کا بھی کہنا ہے کہ گزشتہ کئی دہائیوں کے دوران کپرن دیسہ منصوبے کو مختلف ادوار میں سیاسی وعدوں اور اعلانات کا حصہ بنایا گیا، تاہم اس کی عملی تکمیل پر مطلوبہ توجہ نہیں دی گئی۔ ان کے مطابق، انتخابات اور عوامی اجتماعات کے دوران اس منصوبے کا ذکر بارہا کیا گیا، لیکن سڑک کی تعمیر اور ٹنل سمیت بنیادی کام آج بھی ادھورے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیاحت (ٹورازم) کے لحاظ سے بھی کپرن علاقہ کافی اہم ہے؛ علاقے میں موجود سربل، گگن میدان، براری ٹاپ اور حسراج گلی جیسے انتہائی خوبصورت مقامات ہیں، جنہیں سیاحتی نقشے پر لانے کی اشد ضرورت ہے۔
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حکومتی سطح پر بھی گزشتہ برسوں میں اس رابطے کو آگے بڑھانے کے لیے تجاویز مرکز کے سامنے رکھنے کی بات سامنے آتی رہی ہے۔ مارچ سال 2025ء میں جموں و کشمیر حکومت نے اسمبلی میں بتایا تھا کہ کپرن دیسہ سڑک کو قومی شاہراہ کا درجہ دینے کی تجویز مرکزی وزارتِ روڈ ٹرانسپورٹ اینڈ ہائی ویز کو بھیجی گئی ہے، تاہم اس وقت تک اسے منظوری نہیں ملی تھی۔ حکومت کے مطابق، منصوبے کو آگے بڑھانے کے لیے مرکزی منظوری اور متعلقہ رسمی کارروائی ضروری ہے، جبکہ تفصیلی سروے اور ڈی پی آر کی تیاری بھی اسی عمل کا حصہ ہے۔
اس منصوبے کو ایک ایسے وقت میں دوبارہ اہمیت حاصل ہوئی ہے جب جنوبی کشمیر اور چناب ویلی کے درمیان رابطے کے لیے این ایچ-244 (NH-244) اور دیگر بڑے بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں پر بھی کام جاری ہے۔ اس کے باوجود مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ کپرن دیسہ ایک اضافی متبادل راستہ فراہم کر سکتا ہے اور خطے کے ان علاقوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے جو موجودہ بڑے شاہراہ نیٹ ورک سے دور ہیں۔
مجموعی طور پر، کپرن دیسہ روڈ منصوبہ تقریباً سات دہائیوں پر محیط ایک طویل عوامی مطالبے کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ منصوبے کی تکمیل سے وادی کشمیر اور خطہ چناب کے درمیان ایک نیا رابطہ قائم ہونے کے ساتھ ساتھ تجارت، سیاحت، روزگار اور سماجی و ثقافتی روابط کو فروغ ملنے کی قوی امید ہے۔ مقامی آبادی اب جموں و کشمیر انتظامیہ اور مرکزی حکومت سے مطالبہ کر رہی ہے کہ منصوبے کی منظوری، ڈی پی آر، فنڈنگ اور دیگر رسمی کارروائیوں کو مکمل کر کے کپرن دیسہ رابطہ سڑک پر عملی کام شروع کیا جائے، تاکہ کئی دہائیوں سے زیرِ التوا یہ منصوبہ محض سیاسی وعدہ نہ رہے بلکہ زمینی حقیقت بن سکے۔
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