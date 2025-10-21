ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سنگروانی پلوامہ جہاں جدید دور میں بھی موبائل سگنل ایک خواب
جموں و کشمیر کے پلوامہ میں واقع سنگروانی میں 5 جی کے دور میں بھی لوگوں کو 2 جی پر انحصار کرنا پڑ رہا ہے۔
Published : October 21, 2025 at 10:14 AM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق): دنیا آج ڈیجیٹل ترقی کی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ ایک کلک پر فاصلے سمٹ جاتے ہیں اور ایک ٹچ پر دنیا کی خبریں سامنے آ جاتی ہیں۔ مگر اسی جدید دنیا میں ضلع پلوامہ کے پہاڑی علاقے سنگروانی کے لوگ آج بھی موبائل سگنل کے انتظار میں آسمان کی طرف نظریں اٹھائے رہتے ہیں۔
یہ وہ جگہ ہے جہاں موبائل نیٹ ورک نہ ہونے کے باعث زندگی ایک صدی پیچھے لوٹتی محسوس ہوتی ہے۔ مقامی باشندے بتاتے ہیں کہ ایک عام واٹس ایپ پیغام بھیجنے یا کال کرنے کے لیے انہیں پہاڑیوں پر چڑھنا پڑتا ہے۔ وہاں کبھی کبھار دو سگنل کی بار دکھائی دیتی ہے — اور وہی لمحے ان کے لیے قیمتی بن جاتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ "آن لائن کلاس کے لیے ہمیں گھنٹوں پہاڑی پر بیٹھنا پڑتا ہے۔ سردی ہو یا بارش، ہم تعلیم حاصل کرنے کے لیے نیٹ ورک تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔"
انہوں نے کہا کہ نیٹ ورک کی عدم دستیابی نے نہ صرف تعلیمی سرگرمیوں کو مفلوج کر دیا ہے بلکہ سماجی رابطے اور روزگار کے مواقع بھی محدود کر دیے ہیں۔
علاقے کے لوگوں کے مطابق، سنگروانی کو کچھ عرصہ قبل سرکاری طور پر سیاحتی نقشے پر شامل کیا گیا تھا، کیونکہ یہاں کی قدرتی خوبصورتی سیاحوں کے دل موہ لیتی ہے۔ مگر سیاحتی امکانات کے باوجود، مواصلاتی نظام کی کمزوری نے اس خوبصورت وادی کو تنہائی میں دھکیل دیا ہے۔
ایک مقامی باشندے کا کہنا ہے کہ "علاقے کے پہاڑ خاموش ہیں، درخت گواہ ہیں کہ ہم کتنی بار نیٹ ورک کے انتظار میں ان چوٹیوں پر گئے... مگر سگنل اب بھی خواب ہیں۔"
لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر سنگروانی میں موبائل ٹاور نصب کیے جائیں تو اس سے نہ صرف تعلیمی نظام بہتر ہوگا بلکہ سیاحت اور مقامی معیشت کو بھی نئی زندگی ملے گی۔
اہلِ علاقہ اور خاص طور پر طلبہ نے انتظامیہ اور موبائل کمپنیوں سے پرزور اپیل کی کہ جلد از جلد اس علاقے کو نیٹ ورک کی سہولیات فراہم کی جائیں، تاکہ سنگروانی کے لوگ بھی باقی دنیا کی طرح ترقی کے دھارے سے جڑ سکیں۔
"ہمیں بس اتنا چاہیے — کہ ہمارے بچوں کو تعلیم کے مواقع ملیں، ہم اپنے پیاروں سے جڑ سکیں، اور ہماری وادی خاموشی سے نکل کر ترقی کی آواز میں شامل ہو جائے۔"
