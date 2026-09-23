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کٹھوعہ: ہیرانگر سے بی جے پی ایم ایل اے کا بیٹا لاپتہ، تلاش جاری، سرحدی علاقوں میں ہائی الرٹ
گمشدہ نوجوان کی تلاش کے لیے پولیس سی سی ٹی وی فٹیج کی مدد سے بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن چلا رہی ہے۔
Published : September 23, 2026 at 7:01 AM IST
جموں: جموں و کشمیر کے ضلع کٹھوعہ کے حلقہ ہیرانگر سے بھارتیہ جنتا پارٹی کے رکنِ اسمبلی ایڈووکیٹ وجے کمار کا 17 سالہ بیٹا آدتیہ پراسرار طور پر لاپتہ ہو گیا ہے، جس کے بعد جموں، سانبہ اور کٹھوعہ کے سرحدی علاقوں میں سکیورٹی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق، گیارہویں جماعت کا طالب علم آدتیہ کمار منگل کی شام تقریباً پانچ بجے ہیرانگر موڑ سے جموں جانے والی ایک بس میں سوار ہوا تھا، جس کے بعد سے اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا ہے۔
آدتیہ کے لاپتہ ہونے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور دیگر سکیورٹی ایجنسیوں نے تلاش کا دائرہ وسیع کر دیا ہے۔ سرحدی علاقوں میں آنے اور جانے والی تمام گاڑیوں کی چیکنگ سخت کر دی گئی ہے، جب کہ پولیس ٹیمیں بس میں سوار ہونے کے بعد سے آدتیہ کی نقل و حرکت کا سراغ لگانے میں مصروف ہیں۔ ذرائع کے مطابق، سینئر پولیس افسران خود اس سرچ آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں اور کٹھوعہ، سانبہ اور جموں اضلاع میں اضافی چوکسی برتی جا رہی ہے۔
پولیس کی جانب سے فی الحال آدتیہ کے لاپتہ ہونے کی کوئی مخصوص وجہ سامنے نہیں لائی گئی ہے اور نہ ہی اس واقعے کو کسی سکیورٹی یا دہشت گردانہ واقعے سے جوڑا گیا ہے۔ دوسری جانب، جموں کشمیر پولیس نے بھی اس ضمن میں یہ خبر لکھے جانے تک باضابطہ طور پر کوئی بیانیہ یا پریس ریلیز جاری نہیں کی ہے۔
ہیرانگر کے بی جے پی ایم ایل اے وجے کمار نے 'ای ٹی وی بھارت' سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جموں و کشمیر اسمبلی کا اجلاس جاری ہونے کے باعث وہ سرینگر میں موجود تھے، اسی دوران انہیں گھر سے فون کال موصول ہوئی کہ ان کا بیٹا لاپتہ ہے۔ وجے کمار نے بتایا کہ فون کال ملنے کے بعد وہ فوری طور پر وہاں سے روانہ ہوئے اور راستے میں ہی انہوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ ان کے مطابق پولیس نے معاملے کا فوری نوٹس لیتے ہوئے بچے کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔
ایم ایل اے نے کہا کہ وہ سرینگر سے روانہ ہو چکے ہیں اور جلد ہی کٹھوعہ پہنچ جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس مختلف مقامات پر ان کے بیٹے کی تلاش کر رہی ہے اور انہیں امید ہے کہ وہ بحفاظت مل جائے گا۔ وجے کمار نے لوگوں سے اپنے بیٹے کی سلامتی کے لیے دعا کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ پولیس سے موصول ہونے والی ابتدائی جانکاری کے مطابق فی الحال معاملے میں کسی دہشت گردانہ زاویے کی نشاندہی نہیں ہوئی ہے۔ تاہم، پولیس تمام پہلوؤں کو مدنظر رکھتے ہوئے تلاش اور تحقیقات میں مصروف ہے۔
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