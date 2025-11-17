ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جنسی زیادتی کیس میں بی ایس ایف افسر کی عرضی مسترد، معطلی برقرار، محکمانہ تحقیقات بھی جاری رہے گی
جموں کشمیر ہائی کورٹ کے مطابق محکمانہ تحقیقات اور کورٹ کیس دونوں ایک ساتھ جاری رہنے سے ملزم کو کوئی نقصان نہیں
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 17, 2025 at 8:41 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ ہائی کورٹ نے بارڈر سیکورٹی فورس (بی ایس ایف) کے ایک افسر کی معطلی کو برقرار رکھتے ہوئے اس کے خلاف محکمانہ تحقیقات روکنے سے بھی انکار کر دیا۔ عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ ’’ایسے کیسز میں مجرمانہ اور محکمانہ کارروائیاں ایک ساتھ چل سکتی ہیں۔‘‘ افسر پر جنسی زیادتی (ریپ) کا الزام ہے۔
جسٹس سنجے دھر نے اکھنڈ پرکاش شاہی نامی ایک بی ایس ایف اسسٹنٹ کمانڈنٹ کی دو درخواستیں مسترد کر دیں۔ شاہی نے اپنی معطلی کو منسوخ کرنے اور بی ایس ایف رولز 1969 کے تحت شروع کی گئی تحقیقات کو روکنے کی درخواست کی تھی۔ شاہی کے خلاف دہلی میں جنسی زیادتی کے مقدمے کی سماعت جاری ہے۔
جسٹس دھر نے 19 صفحات پر مشتمل اپنے فیصلے میں کہا: ’’مجھے ان درخواستوں میں کوئی حقیقت نہیں ملی۔ ان کو مسترد کیا جاتا ہے‘‘۔
شاہی پر دہلی کے دوارکا تھانے میں ایف آئی آر نمبر 108/2022 کے تحت ریپ کا الزام ہے۔ ایک خاتون اے ایس آئی نے شکایت کی تھی کہ شاہی نے شادی کا وعدہ کرکے ان کے ساتھ بار بار جنسی تعلقات قائم کیے۔
خاتون افسر کی جانب سے دائر کی گئی شکایت کے مطابق اس نے بی ایس ایف میں شادی کے لئے اپنا فون نمبر شیئر کیا تھا، جس کے بعد شاہی نے اس کے ساتھ رابطہ قائم کیا، ہوٹلوں میں ملاقاتیں کیں اور متعدد بار اس کے ساتھ جنسی تعلقات بھی قائم کیے۔ خاتون کی جانب سے یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ شاہی نے اس کے ساتھ شادی کرنے کے وعدہ کیا تھا۔
خاتون شکایت کنندہ نے بعد میں یہ معلوم کیا کہ شاہی کسی اور عورت کے ساتھ تعلق میں تھا اور اس کی منگنی ہو چکی تھی، جس کے بعد اس نے ایف آئی آر درج کروائی۔ اس کے بعد چارج شیٹ فائل کی گئی اور مقدمے کی کارروائی جاری ہے۔ شاہی ضمانت پر جیل سے باہر ہے۔
شاہی نے اپنی معطلی کی بار بار توسیع کو چیلنج کیا تھا، جن میں تازہ ترین حکم 4 جولائی 2025 کا تھا، اور ان کا کہنا تھا کہ طویل عرصے تک معطلی ان کے حقوق کی خلاف ورزی ہے اور ’’بغیر مقدمے کے سزا‘‘ کے مانند ہے۔ انہوں نے محکمانہ تحقیقات پر بھی روک لگانے کی درخواست کی کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اس سے ان کے خلاف کریمنل کیس کے دفاع پر اثر پڑے گا۔
ان کے وکیل نے کہا کہ یہ الزامات ذاتی نوعیت کے ہیں اور ان کا بی ایس ایف میں نوکری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ شکایت کنندہ نے خود شاہی کو کسی اور سے شادی کرنے کی اجازت دی تھی، جس کا ثبوت واٹس ایپ چیٹس میں موجود ہے۔
جسٹس دھر نے اس دلیل کو مسترد کر دیا کہ ’’محکمانہ تحقیقات کو اس وقت تک روکا جائے جب تک مجرمانہ مقدمہ مکمل نہ ہو جائے۔‘‘ انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ دونوں کارروائیاں ایک ساتھ چل سکتی ہیں جب تک کہ مجرمانہ مقدمہ میں پیچیدہ قانونی یا فنی سوالات نہ ہوں یا ملزم کو نقصان کا خطرہ نہ ہو۔
جسٹس دھر کے مطابق ’’خاتون اے ایس آئی کا الزام یہ ہے کہ ملزم نے جھوٹے وعدے پر اسے جنسی تعلقات کے لئے بہکایا۔‘‘ انہوں نے اپنے فیصلے میں لکھا: ’’الزام کی سچائی کا تعین کرنے میں نہ تو کوئی پیچیدہ سوالات ہیں اور نہ ہی کسی قانونی پیچیدگی کا سامنا ہے۔‘‘
عدالت نے یہ بھی کہا کہ شاہی نے اپنے دفاع کے اہم پہلو مختلف فورمز پر پہلے ہی ظاہر کر دیے ہیں۔ جسٹس دھر نے 14 نومبر 2025 کو سنائے گئے فیصلے میں کہا: ’’اگر دونوں مقدمات یعنی مجرمانہ اور محکمانہ تحقیقات ایک ساتھ چلیں، تو ملزم کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔‘‘
شاہی نے اپنی معطلی کو چیلنج کرتے ہوئے کہا تھا کہ محکمانہ تحقیقات شروع ہونے کے بعد اس نے اس پر روک لگوا لی تھی، لیکن عدالت نے نوٹ کیا کہ ’’ملزم یہ نہیں کہہ سکتا کہ محکمانہ کارروائیاں مکمل نہ ہونے کی وجہ سے اس کی تکلیف میں اضافہ ہوا۔‘‘ عدالت نے مزید کہا کہ شاہی کے خلاف عائد کیے گئے الزامات کو ذاتی مسئلہ سمجھ کر بی ایس ایف کی خدمت سے الگ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ’’دونوں فریقین بی ایس ایف کے اہلکار ہیں۔‘‘
