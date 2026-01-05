ETV Bharat / jammu-and-kashmir
محض رہائش تقرری کے لیے مانع نہیں: جموں کشمیر ہائی کورٹ
کورٹ نے شیڈولڈ کاسٹ امیدوار بلویندر کمار کی رِٹ درخواست منظور کی اور حکام سے از سر نو انٹرویو لیے جانے کا حکم صادر کیا۔
Published : January 5, 2026 at 1:04 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے ضلعی عدلیہ میں کلاس فورتھ کے عہدوں کے لیے متنازع بھرتی شرط کو غیر آئینی قرار دیا ہے۔ کورٹ نے فیصلہ سنایا کہ سرکاری عہدے کے لیے امیدوار کو صرف ضلعی رہائش کی بنیاد پر اہلیت سے محروم کرنا ’’آئین کی مخالف‘‘ ہے۔
ڈویژن بینچ جسٹس سن جیف کمار اور جسٹس سن جے پریہار نے 42 سالہ شیڈولڈ کاسٹ (SC) امیدوار، بلویندر کمار، کی رٹ درخواست منظور کی جو سانبہ ضلع کے ایک گاؤں گڈوال وجے پور سے تعلق رکھتے تھے اور شمالی کشمیر کے ضلع میں آرڈرلی کے عہدے کے انٹرویو سے روک دیے گئے تھے حالانکہ وہ شارٹ لسٹ بھی ہو چکے تھے۔ عدالت نے ایڈورٹیزمنٹ نوٹیفکیشن نمبر 01 آف 2019 کی شق 1(i)(a) کو رہائش کی بنیاد پر امتیازی سلوک قرار دیتے ہوئے بھارتی آئین کے آرٹیکل 16(1) اور 16(2) کی خلاف ورزی قرار دیا۔ بینچ نے کہا: ’’یہ واضح امتیازی سلوک ہے جو امیدوار کو بارہمولہ ضلع کے عہدے کی بھرتی سے صرف رہائش کی وجہ سے روکتا ہے۔‘‘
پس منظر
10 جنوری 2019 کے ایک اشتہار میں جموں و کشمیر ضلعی عدلیہ میں مختلف کلاس فورتھ عہدوں، بشمول بارہمولہ میں نو آرڈرلی پوسٹوں (جن میں سے ایک شیڈولڈ کاسٹ کے لیے ریزرو تھی) کے لیے درخواستیں طلب کی گئیں۔ مطلوبہ میٹرک تک تعلیم یافتہ بلویندر کمار نے شیڈولڈ کاسٹ پوسٹ کے لیے آن لائن درخواست دی جس میں انہوں نے اپنی رہائش سانبہ ضلع درج کی۔
کمار کا نام سیریل نمبر 623 پر ویوا ووکس کے لیے شارٹ لسٹ ہوا اور 16 جولائی 2019 کو بارہمولہ کے پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج (انٹرویو کمیٹی کے چیئرمین) کے سامنے طلب کیے گئے، مگر دستاویز کی جانچ کے دوران بارہمولہ کی رہائش نہ ہونے پر انہیں انٹرویو سے روک دیا گیا۔ دلبرداشتہ، کمار نے ہائی کورٹ کا رُخ کیا جس میں انہوں نے ’’متنازع شق منسوخ کرنے‘‘ اور ’’بھرتی عمل میں شرکت کی اجازت اور میرٹ کی بنیاد پر تقرری کی درخواست کی۔‘‘
جوابات اور استثنیٰ
ریسپانڈنٹس میں جموں و کشمیر یونین ٹیریٹری کے کمشنر سیکریٹری قانون، انصاف و پارلیمانی امور، سوشل ویلفیئر ڈیپارٹمنٹ کے سیکریٹری، ہائی کورٹ رجسٹرار جنرل، چیف جسٹس کے پرنسپل سیکریٹری اور بارہمولہ کے پرنسپل ڈسٹرکٹ جج شامل تھے۔ ہائی کورٹ انتظامیہ نے مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ کمار کو اہلیت شرط کا علم تھا اس لیے استثنیٰ کا سہارا لے سکتے ہیں۔ بینچ نے استثنیٰ کا دلائل مسترد کرتے ہوئے کہا کہ بھرتی عمل میں شرکت غیر آئینی شرائط کی قبولیت نہیں بنتی۔
کورٹ آرڈر
درخواست منظور کرتے ہوئے عدالت نے اشتہار کی شق 1(i)(a) کو آئین کے مخالف قرار دیا اور ریسپانڈنٹس کو ہدایت دی کی کہ بلویندر کمار کا بارہمولہ آرڈرلی شیڈولڈ کاسٹ پوسٹ کے لیے دوبارہ انٹرویو لیکر غور کریں۔ بنچ کے مطابق: ’’اگر امیدوار میرٹ پر سب سے قابل ترین ثابت ہوتے ہیں تو تقرری کا حکم جاری کیا جائے۔‘‘
