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کشمیری پنڈتوں کی واپسی، رہائشی کالونی کی مانگ، ہائی کورٹ نے حکومت سے جواب طلب کیا
سپلیسڈ کشمیری ریزیڈنٹس ہاؤسنگ کوآپریٹو سوسائٹی نے سرینگر میں ایک مخصوص رہائشی منصوبے کا قیام، بہتر سیکورٹی اور خصوصی پیکج کی مانگ کی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 16, 2026 at 7:07 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے منگل کو ایک عرضی پر سماعت کے دوران جموں و کشمیر انتظامیہ سے جواب طلب کیا ہے، جس میں سرینگر میں بے گھر کشمیری پنڈتوں کی واپسی اور بازآبادکاری کے لیے رہائشی کالونی قائم کرنے کی خاطر زمین الاٹ کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔
جسٹس شہزاد عظیم نے ڈسپلیسڈ کشمیری ریزیڈنٹس ہاؤسنگ کوآپریٹو سوسائٹی نامی تنظیم کی جانب سے دائر کی گئی ایک عرضی کی سماعت کے دوران متعلقہ حکام کو نوٹس جاری کیا۔ سوسائٹی نے مؤقف اختیار کیا ہے کہ 1989-90 کے شورش زدہ دور میں وادی ترک کرنے والے کشمیری پنڈتوں کی بازآبادکاری کے لیے گزشتہ برسوں میں کیے گئے وعدوں پر حکومت عمل کرے۔
عرضی میں ان بازآبادکاری اقدامات کے نفاذ پر سوال اٹھایا گیا ہے جو پارلیمنٹ نے تجویز کیے تھے، سابق جموں و کشمیر حکومت نے منظور کیے تھے اور جن کا ایک دہائی سے زائد عرصہ قبل سپریم کورٹ میں بھی ذکر کیا گیا تھا۔
مقدمے کا بنیادی نقطہ سرینگر میں ایک مخصوص رہائشی منصوبے کا قیام ہے، جس کے بارے میں سوسائٹی کا کہنا ہے کہ "اس سے بے گھر کشمیری پنڈتوں کی منظم اور محفوظ انداز میں وادی واپسی ممکن ہو سکے گی۔" عرضی کے مطابق گزشتہ ایک سال کے دوران مختلف سرکاری محکموں کو متعدد درخواستیں دینے کے باوجود حکومت نے اس تجویز پر کوئی فیصلہ نہیں لیا۔
سوسائٹی نے ہائی کورٹ سے درخواست کی ہے کہ وہ حکومت کو فروری 2009 میں پیش کی گئی پارلیمانی کمیٹی برائے امور داخلہ کی 137ویں رپورٹ میں درج بازآبادکاری منصوبے پر عمل درآمد کا حکم دے۔ اس کمیٹی نے بے گھر کشمیری پنڈتوں کی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد وادی میں ان کی واپسی اور دوبارہ انضمام کے لیے رہائش سمیت متعدد اقدامات کی سفارش کی تھی۔
عرضی میں کہا گیا ہے کہ ان سفارشات کے بعد اُس وقت کی جموں و کشمیر کابینہ نے بھی بے گھر افراد کے لیے ایک جامع بازآبادکاری پیکیج کی منظوری دی تھی۔ سوسائٹی نے 2009 میں سپریم کورٹ کے سامنے اُس وقت کی ریاستی حکومت کی جانب سے دی گئی یقین دہانیوں پر عمل درآمد کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ یہ یقین دہانیاں دہشت گردی اور نقل مکانی سے متاثرہ افراد کی بازآبادکاری سے متعلق مقدمات کے دوران دی گئی تھیں۔
عدالتی ریکارڈ کے مطابق اُس وقت کے چیف سیکریٹری نے سپریم کورٹ کو بتایا تھا کہ بے گھر افراد کی بازآبادکاری کے لیے 1,618.40 کروڑ روپے کا پیکیج تیار کیا گیا ہے۔ اس پیکیج میں رہائش اور دیگر امدادی سہولیات سمیت بازآبادکاری کے مختلف پہلو شامل تھے۔
معاملہ نمٹاتے وقت سپریم کورٹ نے امید ظاہر کی تھی کہ حکومت دہشت گردی اور بے دخلی کے متاثرین کی بازآبادکاری کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گی۔
درخواست گزار کا کہنا ہے کہ کئی سال گزرنے اور متعدد پالیسی اعلانات کے باوجود بازآبادکاری سے متعلق بہت سے وعدے اب بھی پورے نہیں کیے گئے۔ سوسائٹی نے عدالت کو بتایا کہ 2024 میں ایک نئی پیش رفت اس وقت سامنے آئی جب حکومت نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ (PPP) ماڈل کے تحت رہائشی کالونیاں تعمیر کرنے کے لیے تجاویز طلب کیں۔
اس اقدام کے جواب میں سوسائٹی نے 2 ستمبر 2024 کو اظہار دلچسپی (Expression of Interest) جمع کرایا، جس میں بے گھر کشمیری پنڈت برادری کے لیے ایک مخصوص رہائشی منصوبہ تجویز کیا گیا تھا۔
عرضی کے مطابق اس منصوبے کا مقصد 1990 کی دہائی کے اوائل میں بڑے پیمانے پر نقل مکانی کرنے والے خاندانوں کی وادی واپسی کو ممکن بنانا اور ان کی بازآبادکاری کے لیے ایک منظم ڈھانچہ فراہم کرنا تھا۔ تاہم سوسائٹی کا کہنا ہے کہ حکام نے اب تک اس تجویز کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں سنایا۔
عرضی میں کہا گیا ہے کہ جنوری 2025 سے سوسائٹی مختلف سرکاری محکموں سے مناسب زمین کی الاٹمنٹ اور منصوبے پر عمل درآمد کے لیے درکار انتظامی تعاون کا مطالبہ کرتی رہی ہے۔ سوسائٹی کے مطابق بار بار رجوع کرنے کے باوجود حکام نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، جس کے بعد اسے ہائی کورٹ سے رجوع کرنا پڑا۔
یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب بے گھر کشمیری پنڈتوں کی بازآبادکاری کا مسئلہ ایک بار پھر عوامی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران کئی کشمیری پنڈت تنظیموں نے برادری کی وادی واپسی کے لیے ٹھوس اقدامات کا مطالبہ دہرایا ہے۔ زیر غور تجاویز میں مخصوص رہائشی ٹاؤن شپ، بہتر سیکورٹی انتظامات اور بازآبادکاری و فلاحی امور کے لیے مضبوط ادارہ جاتی نظام شامل ہیں۔
درخواست گزار سوسائٹی کی جانب سے ایڈووکیٹ ستیہ آنند سبھروال، سکندر حیات اور نعمان زرگر عدالت میں پیش ہوئے۔
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