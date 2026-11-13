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این ایم سی کی جانب سے ایم بی بی ایس کی 150 نشستوں کی تجویز مسترد، ہائی کورٹ نے کشمیر میڈیکل کالج سے موقف طلب کر لیا
جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ نے کشمیر میڈیکل کالج سے پوچھا ہے کہ، ’کیا درخواست گزار کارروائی آگے بڑھانا چاہتا ہے؟
Published : November 13, 2026 at 4:29 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کو مطلع کیا گیا ہے کہ نیشنل میڈیکل کمیشن (این ایم سی) نے کشمیر میڈیکل کالج کی جانب سے تعلیمی سیشن 2026-27 کے لیے 150 نشستوں پر مشتمل ایم بی بی ایس پروگرام شروع کرنے کی درخواست کو ایک بار پھر مسترد کر دیا ہے۔ اس سے قبل، این ایم سی کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی ہدایت کی گئی تھی۔
سرینگر میں WP(C) 2313/2026 کی سماعت کے دوران، جسٹس موکشا کھجوریا کاظمی نے فریقِ ثانی (این ایم سی اور میڈیکل اسیسمنٹ اینڈ ریٹنگ بورڈ - ایم اے آر بی) کے وکیل کی جانب سے پیش کردہ پانچ نومبر کی ایک کمیٹی رپورٹ کو ریکارڈ کا حصہ بنایا۔ انہوں نے کالج کے وکیل کو ہدایت کی کہ وہ معلوم کریں کہ آیا ادارہ اس موجودہ درخواست پر مزید کارروائی جاری رکھنا چاہتا ہے یا نہیں۔ عدالت نے اگلی سماعت 20 نومبر کو مقرر کی ہے۔ یہ پیش رفت ہائی کورٹ کے اس حکم کے بعد سامنے آئی ہے جس میں این ایم سی کے 27 اکتوبر کے ’مسترد کرنے والے حکم‘ پر حکم امتناعی لگایا گیا تھا، اور کمیشن کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ کالج کی درخواست کا دوبارہ جائزہ لے، جس میں کالج کے اعتراضات، متعلقہ قانونی دفعات اور اپیل سے متعلق سابقہ ہدایات کو مدنظر رکھا جائے۔
اپنے تازہ ترین حکم میں، جسٹس کاظمی نے فریقِ ثانی کے اس بیان کا ذکر کیا کہ انہوں نے پانچ نومبر کی کمیٹی رپورٹ کے مطابق، تعلیمی سیشن 2026-27 کے لیے 150 ایم بی بی ایس طلباء کی سالانہ گنجائش کے ساتھ ایک نیا میڈیکل کالج قائم کرنے سے متعلق کالج کی درخواست کا جائزہ لیا ہے۔ یہ جائزہ ہائی کورٹ کے پانچ اکتوبر اور تیرہ اکتوبر کے احکامات کی تعمیل میں لیا گیا تھا۔
تاہم، فریق ثانی نے عدالت کو آگاہ کیا کہ کالج کی تجویز مسترد کر دی گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 28 اکتوبر کے عدالتی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، انہوں نے درخواست کا دوبارہ جائزہ لیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ درخواست گزار کو "تعلیمی سال 2026-27 کے لیے نیا میڈیکل کالج قائم کرنے کے لیے اہل قرار نہیں دیا جا سکتا۔" اس بنیاد پر، فریق مخالف نے دلائل دیے کہ اب اس درخواست میں کوئی وزن باقی نہیں رہا۔ دونوں فریقین کے دلائل سننے کے بعد، عدالت نے درخواست گزار کے وکیل کو ہدایت کی کہ وہ معلوم کریں آیا کالج اس معاملے کو مزید آگے بڑھانا چاہتا ہے یا نہیں۔ جسٹس کاظمی نے حکم دیا، "درخواست گزار کے وکیل کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ معلوم کریں اور عدالت کو آگاہ کریں کہ آیا درخواست گزار اس درخواست پر کارروائی جاری رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے۔"
یہ درخواست 'کشمیر میڈیکل کالج' کی جانب سے دائر کی گئی ہے، جو 'ملی ٹرسٹ' کے زیرِ انتظام ایک ادارہ ہے۔ اس میں حکام سے استدعا کی گئی ہے کہ وہ سرینگر کے سیمپورا انڈسٹریل اسٹیٹ میں مجوزہ کیمپس میں ایم بی بی ایس پروگرام شروع کرنے کی اجازت دیں اور 'لیٹر آف پرمیشن' (اجازت نامہ) جاری کریں۔ اس تجویز کے تحت، تعلیمی سیشن 2026-27 سے ہر سال 150 طلباء کو داخلہ دیا جانا ہے۔ ادارے نے 'نیشنل میڈیکل کمیشن ایکٹ، 2019' کی دفعات 28 اور 29 کا حوالہ دیتے ہوئے، دوسری اپیل اتھارٹی کی جانب سے 24 اگست 2026 کو جاری کردہ 'ریمانڈ آرڈر' پر عمل درآمد کی استدعا کی ہے۔
یہ تنازع اس وقت پیدا ہوا جب نیشنل میڈیکل کمیشن کے 'میڈیکل اسیسمنٹ اینڈ ریٹنگ بورڈ' نے 9 جون کو کالج کی درخواست کو بنیادی ڈھانچے میں خامیوں کا حوالہ دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ کالج نے اس فیصلے کو چیلنج کیا ہے۔ ان کا موقف ہے کہ درخواست کو کسی بھی قسم کے جسمانی معائنے کے بغیر، کسی مخصوص خامی کی نشاندہی کیے بغیر، اور ان کوتاہیوں کو دور کرنے کا موقع فراہم کیے بغیر مسترد کر دیا گیا،حالانکہ این ایم سی ایکٹ کے تحت ایسا کرنا لازمی تھا۔
این ایم سی سیکرٹری کے پاس دائر کی گئی ان کی قانونی اپیل 17 جولائی کو خارج کر دی گئی۔ اس کے بعد، ادارے نے مرکزی وزارت صحت و خاندانی بہبود سے رجوع کیا۔ 24 اگست کو، دوسری اپیل اتھارٹی نے ایک حکم جاری کیا جس میں معاملے کو واپس این ایم سی کو بھیجتے ہوئے ہدایت کی گئی کہ وہ کالج کی جانب سے جمع کرائے گئے دستاویزات اور ریکارڈز پر نظر ثانی کرے اور مناسب احکامات جاری کرے۔ جس کے بعد، کالج نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور الزام لگایا کہ حکام 'ریمانڈ آرڈر' میں دی گئی ہدایات پر عمل درآمد کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ کارروائی کے دوران، عدالت نے پانچ اکتوبر اور تیرہ اکتوبر کو احکامات جاری کیے، جس کے بعد ادارے کا موقع پر معائنہ کیا گیا۔
اس کے بعد، 27 اکتوبر کو ریگولیٹری اتھارٹی نے ایک اور 'رجیکشن آرڈر' جاری کیا۔ اس کے جواب میں، کالج نے ایک بار پھر ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور دو متفرق درخواستیں (CM 7352/2026 اور CM 7389/2026) دائر کیں۔ کالج نے اس طریقہ کار پر سوال اٹھایا ہے جس کے تحت معائنے کے نتائج کا جائزہ لیا گیا، اور استدعا کی ہے کہ 14 اکتوبر کی حتمی معائنہ رپورٹ کو ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے۔ کالج نے 22 اکتوبر کی تعمیلی رپورٹ پر انحصار کرنے کو بھی چیلنج کیا ہے، اور مؤقف اختیار کیا ہے کہ اس میں ایسے مشاہدات اور تبصرے شامل ہیں جو حتمی معائنہ رپورٹ کا حصہ نہیں تھے۔
28 اکتوبر کو، جسٹس محمد یوسف وانی نے 27 اکتوبر کے اس حکم کو معطل کر دیا جس کے نتیجے میں کالج کی درخواست مسترد ہو گئی تھی۔ یہ حکم امتناعی مزید احکامات جاری ہونے اور فریق ثانی کی جانب سے اٹھائے گئے اعتراضات پر غور مکمل ہونے تک برقرار رہے گا۔ عدالت نے حکام کو یہ ہدایت بھی کی ہے کہ وہ متعلقہ قانونی دفعات اور کالج کی جانب سے پیش کردہ دلائل کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ عدالت نے ان سے کہا ہے کہ وہ کالج کو کچھ معقول شرائط کے ساتھ مشروط اجازت دینے کے امکان کا جائزہ لیں، تاکہ ادارہ موجودہ تعلیمی سیشن کے لیے طلباء کو داخلہ دے سکے۔
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