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صرف کتابیں رکھنے سے کوئی مجرم نہیں بن جاتا، ہائیکورٹ نے کشمیری اسکالر کی پی ایس اے حراست منسوخ کر دی
کشمیر ہائی کورٹ نے تعلیمی محقق شفاعت مقبول وانی پر عائد پی ایس اے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے فوری رہائی کا حکم دیا۔
Published : September 5, 2026 at 9:43 AM IST
سرینگر: جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ نے جموں و کشمیر پبلک سیفٹی ایکٹ (پی ایس اے) کے تحت شفاعت مقبول وانی کی حفاظتی نظر بندی کو کالعدم قرار دے دیا۔ ہائی کورٹ نے واضح کیا کہ حکام ان کی کسی بھی ایسی مخصوص تخریبی سرگرمی کو ثابت کرنے میں ناکام رہے جس کی بنا پر انہیں حفاظتی تحویل میں رکھنا ضروری ہو۔
جسٹس موکشا کھجوریہ کاظمی کے یک رکنی بنچ نے دو ستمبر کو کیس نمبر 'HCP No. 312/2025' میں یہ فیصلہ سنایا۔ تین ستمبر کو اپ لوڈ کیے گئے چھ صفحات پر مشتمل اس فیصلے میں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کپواڑہ کی جانب سے 13 ستمبر سال 2025 کو جاری کردہ نظر بندی کے حکم نامہ نمبر '27-DMK/PSA of 2025' کو منسوخ کر دیا گیا، اور ہدایت دی گئی کہ وانی کو "فوری طور پر حفاظتی تحویل سے رہا کیا جائے"۔
عدالت نے وانی کے اس مؤقف میں وزن پایا کہ نظر بندی کا حکم جاری کرنے سے پہلے متعلقہ اتھارٹی نے (حقائق کا جائزہ لینے کے لیے) اپنے دماغ کا صحیح استعمال نہیں کیا تھا۔
یہ معاملہ اس نظر بندی کے حکم سے پیدا ہوا جو مبینہ طور پر وانی کو ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے سے روکنے کے لیے جاری کیا گیا تھا جنہیں ریاست کی سلامتی کے لیے نقصان دہ تصور کیا گیا۔ حکام نے دیگر چیزوں کے علاوہ، ہندواڑہ پولیس اسٹیشن میں آرمز ایکٹ اور غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ (یو اے پی اے) کی دفعات کے تحت درج ایف آئی آر نمبر 69/2025 میں ان کی مبینہ شمولیت پر بھروسہ کیا تھا۔
وانی کے وکیل نے یہ دلیل دی کہ صرف وہی مجرمانہ مقدمہ حفاظتی نظر بندی کا جواز نہیں بن سکتا، بالخصوص جب وانی کو پہلے ہی مجاز عدالت کی طرف سے ضمانت مل چکی ہو۔
ہائی کورٹ نے نوٹ کیا کہ مدعا علیہان (حکام) نے اپنے وجوہات کے بیان اور جوابی حلف نامے میں تسلیم کیا کہ وانی کو ضمانت مل چکی ہے۔ تاہم، عدالت نے کہا کہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نظر بندی کا حکم دینے والی اتھارٹی نے اس بات کا صحیح اندازہ لگایا تھا کہ آیا حفاظتی نظر بندی کی مسلسل ضرورت باقی ہے یا نہیں۔
جسٹس کاظمی نے ریمارکس دیے کہ، "اگرچہ مدعا علیہان (حکام) نے اپنے جوابی حلف نامے اور نظر بندی کی وجوہات میں یہ ظاہر کیا ہے کہ نظر بند شخص کو ضمانت مل چکی تھی، اس لیے وہ اس حقیقت سے بے خبر نہیں تھے۔"
اس کے باوجود عدالت نے قرار دیا کہ نظر بندی کا حکم دینے والی اتھارٹی کی جانب سے "ایسی کوئی کوشش نظر نہیں آتی جس سے وہ درخواست گزار/نظر بند شخص کی ان نقصان دہ سرگرمیوں کے بارے میں اطمینان حاصل کر پاتی جو اس کی حفاظتی نظر بندی کے لیے ضروری تھیں۔"
عدالت نے کہا کہ "چنانچہ، درخواست گزار کے فاضل وکیل کی یہ دلیل وزن رکھتی ہے کہ نظر بند شخص کو حراست میں لیتے وقت نظر بندی کا حکم دینے والی اتھارٹی کی جانب سے ذہن کا استعمال نہیں کیا گیا۔"
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نظر بندی کی قانونی حیثیت کا جائزہ لیتے ہوئے، ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے 'آمنہ بیگم بنام ریاست تلنگانہ' [(2023) 9 SCC 587] کا حوالہ دیا۔
سپریم کورٹ کے اصول، جیسا کہ ہائی کورٹ کے فیصلے میں نقل کیے گئے ہیں، یہ تقاضا کرتے ہیں کہ نظر بندی کا حکم دینے والی اتھارٹی متعلقہ حالات پر غور کرنے کے بعد ہی مطلوبہ اطمینان حاصل کرے۔ جس مواد پر بھروسہ کیا گیا ہو اس کی عقلی اور ثبوتی اہمیت ہونی چاہیے، اور شخص کے ماضی کے طرزِ عمل اور نظر بندی کی ضرورت کے درمیان ایک زندہ اور قریبی تعلق ہونا چاہیے۔
ہائی کورٹ نے یہ بھی نوٹ کیا کہ حفاظتی نظر بندی کی وجوہات مبہم نہیں ہونی چاہئیں۔ انہیں واضح، متعلقہ اور موزوں ہونا چاہیے اور نظر بند شخص کو اتنی وضاحت فراہم کرنی چاہیے کہ وہ (اپنے دفاع میں) ایک مؤثر نمائندگی پیش کر سکے۔ عدالت کی اس دلیل کا ایک اہم حصہ حکام کی جانب سے وانی کے خاندانی پس منظر پر بھروسہ کرنے سے متعلق تھا۔
نظر بندی کی وجوہات کے مطابق، وانی کی پرورش مبینہ طور پر ایک ایسے خاندان میں ہوئی تھی جو علیٰحدگی پسند نظریہ رکھتا تھا۔ حکام نے دعویٰ کیا تھا کہ بچپن ہی سے ان کے اندر بھارت مخالف اور علیٰحدگی پسند جذبات کو ابھارا گیا کیونکہ ان کے والد ایک سابق عسکریت پسند تھے جو دہشت گرد تنظیم 'البرق' سے وابستہ تھے اور انہوں نے سال 1990 میں خود سپردگی کی تھی۔ ہائی کورٹ نے اس دلیل کو مسترد کر دیا۔
عدالت نے کہا کہ "مذکورہ دعویٰ گمراہ کن ہے اور ایسے خیالی گمان پر اتنی آسانی سے دیا گیا حفاظتی نظر بندی کا حکم، اختیارات کے بے جا اور لاپرواہ استعمال کے سوا کچھ نہیں ہے۔" عدالت نے مزید نوٹ کیا کہ حکام وانی سے منسوب ایسی کسی بھی تخریبی سرگرمی کی نشاندہی کرنے میں ناکام رہے جس نے انہیں حفاظتی نظر بندی (پی ایس اے) نافذ کرنے پر مجبور کیا ہو۔
فیصلے میں کہا گیا ہے کہ مدعا علیہان (حکام) وانی کے خلاف ایسی کوئی "تخریبی سرگرمی" دکھانے میں ناکام رہے جو حفاظتی نظر بندی کا سہارا لینے کا جواز بن سکتی ہو۔ عدالت نے حکام کی جانب سے اس ادبی مواد (کتابوں) پر بھروسہ کرنے کا بھی جائزہ لیا جو مبینہ طور پر وانی سے ضبط کیا گیا تھا۔
حراست کی وجوہات میں ان کتابوں کا حوالہ دیا گیا تھا جن میں "ہندوتوا کے نئے تصور میں اسلامی نظام کی تعمیر" اور "مقبوضہ کشمیر کو ہندوتوا کے رنگ میں رنگنا، ہندوتوا کے آبادکار نوآبادیاتی منصوبہ سازوں کا پردہ فاش" شامل ہیں۔ حکام نے ان کتابوں کو وانی سے منسوب کیا تھا۔
عدالت نے کہا کہ "مبینہ طور پر ملک دشمن لٹریچر، جو حراست میں لیے گئے شخص سے ضبط شدہ دکھایا گیا ہے، بظاہر اسی کو بنیاد بنا کر متعلقہ حکام نے اسے ملک دشمن قرار دیا۔ تاہم، یہ لٹریچر غلط طور پر حراست میں لیے گئے شخص سے منسوب کیا گیا ہے کہ وہ اس کا مصنف ہے۔"
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عدالت نے وانی کی ایک تعلیمی محقق (Academic Scholar) کی حیثیت کو بھی مدنظر رکھا اور یہ موقف اختیار کیا کہ محض کتابیں پاس رکھنے سے، بغیر کسی اور ثبوت کے، خود بخود احتیاطی حراست کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔
عدالت نے ریمارکس دیے کہ "درخواست گزار کے فاضل وکیل کا یہ موقف بالکل درست ہے کہ درخواست گزار، ایک تعلیمی محقق ہونے کے ناطے، یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ مختلف قسم کے ادبی ذرائع اور کتابیں اپنے پاس رکھتا ہو۔"
عدالت نے مزید کہا کہ "محض ایسی کتابیں پاس رکھنے سے، جن کے عنوانات مایوس کن یا ناپسندیدہ ہوں، درخواست گزار/محبوس شخص خود بخود ایسا مجرم نہیں بن جاتا جس کے خلاف احتیاطی حراست کے قانون کا استعمال ناگزیر ہو۔"
فیصلے کے اہم اور نافذ العمل حصے میں، ہائی کورٹ نے حبسِ بے جا کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے وانی کے خلاف جاری کردہ حراست کے احکامات کو کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت نے کہا، "مندرجہ بالا صورت حال کے پیشِ نظر، یہ درخواست کامیاب قرار پاتی ہے اور اسے اسی طرح منظور کیا جاتا ہے۔" نتیجتاً، عدالت نے ذمہ دار اتھارٹی کی طرف سے جاری کردہ نظر بندی کا حکم نامہ نمبر 27-DMK/PSA، مورخہ 13 ستمبر 2025 کالعدم قرار دے دیا۔
فیصلے میں کہا گیا کہ "حراست میں لیے گئے شخص شفاعت مقبول وانی، ولد محمد مقبول وانی، ساکن ککروسہ، تحصیل ولگام، ضلع کپواڑہ، حال مقیم کھنبل، ہندواڑہ کو فوری طور پر احتیاطی حراست سے رہا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔"
عدالت نے یہ ہدایت بھی کی کہ نظر بندی کا ریکارڈ مدعا علیہان کے وکیل کو واپس کر دیا جائے۔ اس کیس کا فیصلہ 13 اگست 2026 کو محفوظ کیا گیا تھا، دو ستمبر 2026 کو سنایا گیا اور تین ستمبر کو (آن لائن) اپ لوڈ کیا گیا۔
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