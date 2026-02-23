ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر ہائی کورٹ نے ایم ایل اے مہراج ملک کی پی ایس اے نظر بندی پر فیصلہ محفوظ کر لیا
سری نگر: جموں و کشمیر ہائی کورٹ اور لداخ ہائی کورٹ نے عام آدمی پارٹی (اے اے پی) کے ایم ایل اے مہراج ملک کی پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت نظربندی کو چیلنج کرنے والی ایک عرضی پر پیر کو اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا۔
اے اے پی کی جموں و کشمیر یونٹ کے سربراہ ملک کو پبلک سیفٹی ایکٹ (پی ایس اے) کے تحت گزشتہ سال 8 ستمبر کو امن عامہ کے لیے منفی انداز میں کام کرنے کے الزام میں حراست میں لیا گیا تھا۔ اس کے بعد انہیں کٹھوعہ ضلع جیل میں بند کر دیا گیا۔
24 ستمبر کو ملک نے ہائی کورٹ میں ایک ہیبیس کارپس پٹیشن دائر کی جس میں ان کی نظر بندی کی قانونی جواز کو چیلنج کیا گیا اور 5 کروڑ روپئے کا معاوضہ طلب کیا۔ اپنی درخواست میں، انہوں نے دلیل دی کہ نظربندی غیر قانونی تھی۔ انہوں نے فوری رہائی کے ساتھ ساتھ مالی امداد کا مطالبہ کیا۔
کیس کی سماعت جسٹس محمد یوسف وانی نے کی جنہوں نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد کیس کو احکامات کے لیے محفوظ کر لیا۔
ملک کی وکیل اپو سنگھ سلاتھیا نے کہا کہ عدالت نے درخواست گزار کی قانونی ٹیم اور ریاستی حکام دونوں کو ایک ہفتہ کا وقت دیا ہے کہ وہ فیصلے کے اعلان سے پہلے تحریری خلاصہ یا کوئی اضافی دستاویزات پیش کریں جو وہ ریکارڈ پر رکھنا چاہتے ہیں۔
سلاتھیا، جو اے اے پی کے ترجمان بھی ہیں، نے اس کیس کو ایک طویل اور مشکل قانونی جنگ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ "یہ ایک طویل اور چیلنجنگ سفر رہا ہے، لیکن ہمیں عدالتی عمل پر امید اور یقین ہے۔"