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'انہیں کوئی حق نہیں': جے اینڈ کے ہائی کورٹ نے والدہ کی پاسپورٹ کی درخواست کے خلاف والد کی اپیل خارج کردی
والد کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا درخواست گزار کو ان کے نابالغ بچے کے پاسپورٹ سے متعلق معلومات سےخارج نہیں کیا جا سکتا۔
Published : July 27, 2026 at 10:49 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ نے پیر کے روز ایک باپ کی اپیل کو مسترد کر دیا جنہوں نے عدالت کے اس حکم کو چیلنج کیا تھا جس میں پاسپورٹ حکام سے اپنے نابالغ بچے کی درخواست پر کارروائی کرنے کو کہا گیا تھا۔
قائم مقام چیف جسٹس سنجیو کمار اور جسٹس محمد یوسف وانی پر مشتمل ایک ڈویژن بنچ نے کہا کہ سنگل جج کا پاسپورٹ حکام کو سنگل ماں کی درخواست پر غور کرنے کا حکم دینے میں علیحدگی اختیار کرنے والے والدین کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی نہیں کی گئی۔ یہ حکم 27 جولائی 2026 کو دو صفحات پر مشتمل فیصلے میں دیا گیا تھا۔
قانونی تنازعہ والد شیخ احمد (نام بدلا ہوا ہے) اور والدہ ڈاکٹر آر بی (شخصیت کو چھپانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے) کے درمیان جاری ازدواجی تنازعہ سے پیدا ہوا ہے۔ 18 اپریل، 2026 کو، ہائی کورٹ کے سنگل ججوں کے بنچ نے پاسپورٹ آفس کو ہدایت کی کہ نابالغ بچے کے پاسپورٹ کے لیے ڈاکٹر آر بی کی درخواست کو چار ہفتوں میں تیز کیا جائے۔
اس خوف سے کہ ان کے بچے کو ان کی رضامندی کے بغیر ملک سے باہر لے جایا جا سکتا ہے، احمد نے 31 دن کی تاخیر کے حکم اور معافی کے خلاف اپیل کرنے کی اجازت کی درخواست کے ساتھ ڈویژن بنچ سے رجوع کیا۔
سماعت کے دوران والد کے وکیل بلال احمد خان نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ درخواست گزار کو ان کے نابالغ بچے کے پاسپورٹ سے متعلق معلومات سے خارج نہیں کیا جا سکتا۔ وکیل نے کہا کہ جاری ازدواجی تنازعہ نے جائز خدشات کو جنم دیا ہے کہ ماں بچے کو بیرون ملک لے جا کر باپ سے دور لے جانا چاہتی ہے۔
تاہم، ڈویژن بنچ نے کہا کہ عدالت کا اصل حکم والد کے قانونی حقوق کو متاثر نہیں کرتا ہے۔
عدالت نے کہا ہماری رائے ہے کہ اپیل کی اجازت کے ذریعے چیلنج کیے جانے والے فیصلے سے فریقین کے حقوق کا تعین نہیں ہوتا ہے۔ یہ فیصلہ صرف پاسپورٹ حکام کو ہدایت دیتا ہے کہ وہ جواب دہندہ نمبر 1 (ڈاکٹر آر بی) کی درخواست پر غور کریں جس میں ان کے نابالغ بچے کے لیے پاسپورٹ جاری کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔"
عدالت نے واضح کیا کہ والد کو سرکاری ادارے کی طرف سے جاری کردہ عام ہدایت کے خلاف اپیل کرنے کا کوئی قانونی حق نہیں ہے۔ تاہم، ججوں نے یہ بھی کہا کہ والد پاسپورٹ جاری کرنے والی اتھارٹی کے ساتھ براہ راست اپنے اعتراضات اٹھانے کے لیے آزاد ہیں۔
بنچ نے کہا اس کے علاوہ ایک نابالغ بچے کا باپ ہونے کے ناطے، ان کو پاسپورٹ حکام سے رجوع کرنے اور اپنی شکایت درج کرنے کا پورا حق ہے۔" "ہمیں یقین ہے کہ جب درخواست دہندہ ایسی شکایت کرے گا، تو اس پر پاسپورٹ کے اجراء سے متعلق قوانین کے مطابق غور کیا جائے گا۔"
31 دن کی تاخیر کو معاف کرنے یا اپیل کے لیے چھٹی دینے سے انکار کرتے ہوئے ہائی کورٹ نے باضابطہ طور پر درخواستوں اور اس کے ساتھ موجود اپیل کو خارج کر دیا۔اس معاملے میں مرکزی حکومت کے پاسپورٹ حکام کی جانب سے ڈپٹی سالیسٹر جنرل آف انڈیا آر ایم شمسی اور ایڈوکیٹ ریحانہ قیوم پیش ہوئے۔