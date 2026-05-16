جے کے بینک-اِفکو ٹوکیو معاملہ میں ہائی کورٹ نے ایف آئی آر ختم کرنے سے کیا انکار
ہائی کورٹ نے کہا کہ انشورنس ڈیل اور تقرری معاملے میں سنگین شواہد موجود ہیں اور اس وقت تحقیقات روکنا قانون کے خلاف ہوگا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 16, 2026 at 1:06 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے جے کے بینک-اِفکو ٹوکیو انشورنس (JK Bank-IFFCO Tokio ) معاہدے سے متعلق اینٹی کرپشن بیورو (اے سی بی) کی ایف آئی آر کو کالعدم قرار دینے سے انکار کر دیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ "الزامات میں قابلِ دست اندازی جرم ظاہر ہوتا ہے، جس کی مکمل تحقیقات ضروری ہیں۔"
جسٹس سنجے دھر نے یہ حکم CRM(M) نمبر 265/2024 بعنوان پشپ کمار ٹکو اور دیگر بنام یو ٹی آف جے اینڈ کے و دیگر کی سماعت کے دوران صادر کیا۔ کارروائی میں اے سی بی کی طرف سے سینئر ایڈیشنل ایڈووکیٹ جنرل محسن ایس قادری پیش ہوئے۔
درخواست گزاروں نے عدالت سے 2019 میں درج کی گئی اے سی بی ایف آئی آر کو منسوخ کرنے کی درخواست کی تھی۔ درخواست گزاروں میں جموں و کشمیر بینک کے سینئر افسران اور انشورنس پارٹنر منتخب کرنے کے لیے قائم کی گئی ایویلیوایشن کمیٹی کے ارکان ہیں۔
یہ ایف آئی آر ان الزامات سے متعلق ہے کہ بینک نے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اِفکو ٹوکیو جنرل انشورنس کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا۔ تحقیقات کے مطابق معاہدہ طے ہونے کے فوراً بعد سابق چیئرمین جے کے بینک پرویز احمد ننگرو کے ایک قریبی رشتہ دار کو انشورنس کمپنی میں بھاری تنخواہ پر تعینات کیا گیا تھا۔
تحقیقات کے مطابق آصف منظور بیگ، جو سابق چیئرمین کے رشتہ دار ہیں، کو انشورنس کمپنی نے اسی وقت ملازمت دی جب کمپنی کو بینک سے انشورنس کنٹریکٹ ملا۔ اے سی بی کا الزام ہے کہ یہ تقرری "خصوصی معاملہ" کے طور پر کی گئی اور اس کا براہِ راست تعلق کنٹریکٹ ملنے سے تھا۔
ایجنسی نے مزید الزام عائد کیا ہے کہ اُس وقت کے بینک چیئرمین اور انشورنس کمپنی کے افسران نے آصف منظور بیگ کو ناجائز فائدہ پہنچانے کے لیے مجرمانہ سازش رچی۔ تحقیقاتی ایجنسی کے مطابق بینک کو اپنی انشورنس خدمات بجاج الیانز سے اِفکو ٹوکیو منتقل کرنے کے بعد کمیشن کی مد میں مالی نقصان بھی اٹھانا پڑا۔
درخواست گزاروں نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ ان کا کردار صرف مختلف انشورنس کمپنیوں کی بولیوں کا جائزہ لینے تک محدود تھا اور آصف منظور بیگ کی تقرری سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے تحقیقاتی ایجنسی کی جانب سے مالی نقصان کے اندازے کو بھی چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ "یہ تخمینہ فرضی ہے اور انشورنس کاروبار کے درست تجزیے پر مبنی نہیں۔"
سماعت کے دوران ہائی کورٹ نے کہا کہ ماہر کمیٹیوں کی مختلف آرا اپنے آپ میں مجرمانہ سازش ثابت نہیں کرتیں۔ عدالت نے یہ بھی مشاہدہ کیا کہ مبینہ کمیشن نقصان کے حسابات غیر یقینی دکھائی دیتے ہیں اور کئی کاروباری عوامل پر منحصر ہیں۔
تاہم جسٹس سنجے دھر نے کہا کہ تحقیقات کے دوران جمع کیے گئے مواد سے "سنگین نوعیت کے شواہد" سامنے آئے ہیں، جو انشورنس معاہدے اور آصف منظور بیگ کی تقرری کے درمیان قریبی تعلق کی نشاندہی کرتے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ تحقیقاتی ایجنسی کو اب بھی یہ جانچنا ہے کہ اُس وقت کے چیئرمین کی موجودگی اور اثر و رسوخ نے ایویلیوایشن کمیٹی کے فیصلوں پر کوئی اثر ڈالا یا نہیں۔
عدالت نے اس مرحلے پر مداخلت سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ ایف آئی آر کو منسوخ کرنا "ایک حقیقی مقدمے کی کارروائی کو روکنے" کے مترادف ہوگا، جس کی قانون اجازت نہیں دیتا۔
ہائی کورٹ نے عرضی خارج کرتے ہوئے درخواست گزاروں کو یہ آزادی دی کہ وہ حتمی رپورٹ پیش ہونے کے بعد دوبارہ عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں یا اگر کیس میں چارج شیٹ دائر ہوتی ہے تو متعلقہ عدالت میں ڈسچارج کی درخواست دے سکتے ہیں۔
