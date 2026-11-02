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جموں و کشمیر ہائی کورٹ نے دو کشمیری پنڈت ملازمین کی برطرفی کو روک دیا، زیر التواء تنخواہ کا 50 فیصد ادا کرنے کا حکم
عدالت نے حکام کو ہدایت کی کہ وہ دونوں درخواست گزاروں کو بحال کریں، انہیں ان کی بیک تنخواہ کا 50 فیصد ادا کریں۔
Published : November 2, 2026 at 8:39 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر، اور لداخ ہائی کورٹ نے سری نگر میونسپل کارپوریشن (ایس ایم سی) کے ایک ملازم کی برطرفی کو کالعدم قرار دیا ہے جو 1990 میں وادی کشمیر سے بڑے پیمانے پر نقل مکانی کے دوران جموں ہجرت کر گیا تھا۔ اپنے 19 صفحات کے فیصلے میں، جسٹس سنجے دھر نے ایک اور میونسپل ملازم کی برطرفی کو ایک طرف رکھ دیا، یہ کہتے ہوئے کہ دونوں ملازمین کے خلاف کی گئی محکمانہ انکوائری میں لازمی طریقہ کار کے تحفظات پر عمل نہیں کیا گیا۔
عدالت نے حکام کو ہدایت کی کہ وہ دونوں درخواست گزاروں کو بحال کریں، انہیں ان کی بیک تنخواہ کا 50 فیصد ادا کریں، اور فیصلے کی کاپی ملنے کے تین ماہ کے اندر ان کے ریٹائرمنٹ فوائد (پنشن سمیت) کے لیے عمل مکمل کریں۔
مقدمات (SWP نمبر 264/2008 اور SWP نمبر 302/2008) جس میں 11 دسمبر 2007 کی مشترکہ انکوائری رپورٹ شامل تھی، عدالت نے پایا کہ جس افسر نے پہلے ملازم کو برخاست کرنے کا حکم دیا تھا، اس کے پاس اپنی سروس کے حوالے سے ایسا حکم جاری کرنے کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ مزید برآں، عدالت نے پایا کہ دونوں ملازمین کے خلاف انکوائری کا عمل قانونی طور پر ناقص تھا۔
اس کیس میں ایس ایم سی کے مستقل ملازم کرشن لال شامل ہیں جنہیں 1990 میں جموں منتقل ہونے کے بعد جے ایم سی کے ساتھ کام کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ اور یہ جموں کارپوریشن کے درجہ چہارم کے ملازم جواہر لال کول سے بھی منسلک ہے۔ کرشنا لال کا مقدمہ کسی دوسرے میونسپل کارپوریشن سے کام کے لیے منسلک ہونے اور اس تنظیم میں باضابطہ طور پر شامل ہونے کے درمیان فرق پر منحصر ہے۔
فیصلے کے مطابق، کرشن لال جموں منتقل ہونے کے بعد بھی ایس ایم سی کے ملازم رہے۔ اگرچہ انہیں جموں کارپوریشن کے ساتھ کام کرنے کی اجازت دی گئی تھی، لیکن ان کی بنیادی تنظیم کے ساتھ اس کا تعلق کبھی ختم نہیں ہوا، اور وہ مستقل طور پر جے ایم سی میں شامل نہیں ہوئے۔
عدالت نے جموں و کشمیر میونسپل کارپوریشن ایکٹ کے تحت ان کی سروس بک اور دونوں میونسپل کارپوریشنوں کی قانونی حیثیت کا جائزہ لیا۔عدالت نے پایا کہ سری نگر اور جموں میونسپل کارپوریشن الگ الگ قانونی ادارے ہیں، حالانکہ وہ ایک ہی انتظامی محکمے کے تحت آتے ہیں۔
جسٹس دھر نے کہا کہ ہر میونسپل کارپوریشن کا اپنا کمشنر ہوتا ہے، اور جو افسر ملازمین کی تقرری کرتا ہے اسے ان پر تادیبی اختیار بھی حاصل ہوتا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ ایس ایم سی (سرینگر میونسپل کارپوریشن) کا کرشن لال پر تادیبی کنٹرول تھا۔
جے ایم سی نے دلیل دی تھی کہ گورنمنٹ آرڈر نمبر 304-GR (1990) مورخہ 14 مارچ 1990 نے جموں کے حکام کو وہاں اضافی ذمہ داریاں تفویض کیے گئے غیر ملکی ملازمین کے خلاف تادیبی کارروائی کرنے کا اختیار دیا تھا۔
اس حکم نامے کے تحت کشمیر ڈویژن سے جموں ڈویژن منتقل ہونے والے ملازمین کو جموں میں اپنی تنخواہیں وصول کرنے کی اجازت دی گئی تھی اور ان سے یہ توقع کی گئی تھی کہ وہ انہیں تفویض کردہ اضافی کاموں میں تعاون کریں گے۔اس میں بھی تھا کہ جن ملازمین نے اپنے تفویض کردہ فرائض انجام دینے سے انکار کیا ان کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے گی۔
تاہم، ہائی کورٹ نے پایا کہ اس حکم نے ان تنظیموں کو تادیبی کنٹرول منتقل نہیں کیا جن سے تارکین وطن ملازمین عارضی طور پر منسلک تھے۔ عدالت نے کہا کہ اس انتظام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ملازمین مستقل طور پر جے ایم سی میں شامل ہو گئے ہیں۔
جسٹس دھر نے فیصلہ دیا کہ جموں میونسپل کارپوریشن کمشنر کرشن لال کی خدمات کو ختم نہیں کر سکتا۔ اگر تحقیقات میں بدانتظامی ثابت ہوتی تو معاملہ ایس ایم سی (میونسپل کارپوریشن) کی مجاز اتھارٹی کو بھیجا جانا چاہیے تھا۔
فیصلے میں کہا گیا، ’’مذکورہ بالا حالات کے پیش نظر، جموں میونسپل کارپوریشن کمشنر کے لیے درخواست گزار کرشن لال کو ملازمت سے برخاست کرنے کا حکم دینا قانونی طور پر جائز نہیں تھا۔‘‘ عدالت نے مزید کہا کہ برطرفی کا حکم صرف اسی بنیاد پر الگ کیا جا سکتا ہے۔
دوسرا بڑا مسئلہ میونسپل کارپوریشن کے 'سنگل ونڈو کاؤنٹر' پر نقد لین دین میں غلط استعمال اور غبن کے الزامات کی محکمانہ تحقیقات سے متعلق ہے۔
کیس کے ریکارڈ کے مطابق، کرشن لال پر مالی سال 2005-06، 2006-07، اور 2007-08 کے دوران 200,432 روپے کا غبن کرنے کا الزام تھا۔ انہیں 18 ستمبر 2007 کو چارج شیٹ پیش کی گئی۔ 27 ستمبر کو ایک تفتیشی افسر مقرر کیا گیا اور اسی سال 9 اکتوبر کو لال کو معطل کر دیا گیا۔
11 دسمبر 2007 کو پیش کی گئی تحقیقاتی رپورٹ میں انہیں مبینہ طور پر غلط استعمال کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا۔ 26 دسمبر 2007 کو انہیں شوکاز نوٹس جاری کیا گیا جس میں جرمانے کی تجویز دی گئی۔ کرشن لال نے 3 جنوری 2008 کو تحقیقاتی نتائج کو چیلنج کرتے ہوئے اپنا جواب داخل کیا۔
8 فروری 2008 کو ان کی خدمات ختم کر دی گئیں اور ان کے خلاف ریکوری کی کارروائی شروع کرنے کی ہدایت کی گئی۔ کرشن لال نے اس حکم کو چیلنج کرتے ہوئے دلیل دی کہ انہیں اپنے دفاع کا مناسب موقع نہیں دیا گیا اور یہ کہ ان کی شرکت کے بغیر تفتیش مکمل کی گئی۔
انہوں نے دلیل دی کہ انہیں کیشئر کی باقاعدہ ڈیوٹی یا نقد رقم جمع کرانے کی ذمہ داری نہیں سونپی گئی تھی۔ مدعا علیہان نے دلیل دی کہ لال سنگل ونڈو کاؤنٹر کے انچارج تھے، جہاں وہ نقد لین دین اور سرکاری خزانے میں جمع کروانے کی نگرانی کرتے تھے۔
ان کا استدلال تھا کہ کرشن لال نے اعتراف کیا تھا کہ انہیں نے کاؤنٹر پر ملنے والی رقم کی عارضی رسیدیں جاری کی تھیں اور یہ نقدی باقاعدہ کیشیئر کے حوالے کر دی گئی تھی۔
کرشن لال کی دلیل یہ تھی کہ کیشئر سرکاری رسیدیں جاری کرنے اور خزانے میں رقم جمع کرانے کا ذمہ دار ہے۔ عدالت نے کہا کہ ان متنازعہ حالات میں محض یہ ماننے کے بجائے کہ الزامات کو تسلیم کر لیا گیا ہے، مناسب تحقیقات کی ضرورت ہے۔
جسٹس دھر نے کہا کہ کرشن لال کا اعترافی بیان مکمل طور پر واضح نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنے فرائض اور نقد رقم کی ہینڈلنگ کے حوالے سے اپنا دفاع بھی پیش کیا تھا۔فیصلے میں کہا گیا کہ اس لیے ان کے کیس میں تحقیقات کی ضرورت ہے۔
دوسرے عرضی گزار کول کو 1987 میں جموں میونسپل کارپوریشن میں درجہ چہارم کے ملازم کے طور پر تعینات کیا گیا تھا۔
ان پر اسی کیس میں فرد جرم عائد کی گئی تھی، جس میں میونسپل ریونیو میں مبینہ غبن کا الزام تھا۔ کول نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک باغبان کے طور پر کام کرتا تھا اور سنگل ونڈو کاؤنٹر پر نقد رقم وصول کرنا اس کے کام کا حصہ نہیں تھا۔ انہوں نے دلیل دی کہ انہیں کوئی رقم نہیں ملی، اس لیے مجھےمبینہ نقصان کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔
کول نے تحقیقاتی عمل کو بھی چیلنج کیا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں اپنے دفاع میں حصہ لینے، گواہوں سے سوال کرنے یا ثبوت پیش کرنے کا مناسب موقع نہیں دیا گیا۔ انہوں نے تفتیش کے دوران وکیل، مجاز ایجنٹ، یا ساتھی کارکن سے اس کی مدد کرنے کی اجازت کی درخواست کی۔
درخواست گزاروں نے استدلال کیا کہ تفتیشی افسر نے ان کی درخواستوں پر مناسب توجہ نہیں دی اور جموں و کشمیر سول سروسز (کلاسیفیکیشن، کنٹرول اینڈ اپیل) رولز 1956 کے رول 33 میں بتائے گئے طریقہ کار پر عمل کیے بغیر ان کی خدمات کو ختم کر دیا گیا۔ جواب دہندگان نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملازمین کو تفتیش میں حصہ لینے کا موقع دیا گیا لیکن وہ پیش نہیں ہوئے۔
ہائی کورٹ نے قاعدہ 33 کے تناظر میں دونوں فریقوں کے دعووں کا جائزہ لیا۔ رول 33 کے مطابق، اگر کسی سرکاری ملازم کو ملازمت سے برطرف یا برطرف کرنا ہے، تو اسے اس کے خلاف الزامات کے بارے میں مطلع کیا جانا چاہیے اور اسے اپنا دفاع کرنے کا مناسب موقع فراہم کرنا چاہیے۔
یہ شق ایک ملازم کے محکمانہ گواہوں سے جرح کرنے، ثبوت پیش کرنے اور اپنے دفاع میں گواہوں کو بلانے کے حق کا بھی تحفظ کرتی ہے، بشرطیکہ یہ قواعد کی شرائط کے اندر ہو۔
عدالت نے پایا کہ جواب دہندگان نے 5 اکتوبر اور 15 اکتوبر 2007 کے نوٹسز کی بنیاد پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ دونوں ملازمین کو انکوائری کے عمل میں حصہ لینے کا موقع دیا گیا تھا۔
تاہم، ریکارڈ نے یہ ثابت نہیں کیا کہ درخواست گزاروں کو انکوائری کی تاریخوں اور جگہ کے بارے میں اس طرح مطلع کیا گیا تھا کہ وہ حصہ لے سکیں اور اپنے حقوق کا استعمال کر سکیں۔
عدالت نے کول کے معاملے میں جواب دہندگان کی طرف سے پیش کی گئی نوٹس کی رسید کا بھی جائزہ لیا۔ عدالت نے پایا کہ رسید پر کول کے بجائے آرتی کے نام سے شناخت شدہ شخص کے دستخط تھے۔
جسٹس دھر نے کہا کہ دستیاب مواد سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ کول کو نوٹس ملا تھا۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ ریکارڈ پر ایسا کچھ نہیں ہے جس سے ظاہر ہو کہ جواب دہندگان کی جانب سے جمع کرائے گئے نوٹسز میں تفتیش کی تاریخ اور جگہ کا ذکر ہے۔ عدالت نے کہا، "صرف تفتیشی افسر کی طرف سے نوٹس جاری کرنا، چاہے وہ درخواست گزاروں کو موصول ہوا ہو، قانون کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا۔"
عدالت نے مزید کہا کہ ملازمین کو تفتیش کی تاریخ اور جگہ سے آگاہ کیا جانا چاہیے تھا تاکہ وہ حاضر ہو سکیں، اپنا موقف پیش کر سکیں اور اپنا دفاع پیش کر سکیں۔ تحقیقاتی کارروائی پر سخت تبصرہ کرتے ہوئے، عدالت نے کہا: "ایسا لگتا ہے کہ تفتیشی افسر نے قانون کی دفعات پر عمل کیے بغیر، مجرم اہلکاروں کو نوٹس جاری کرکے محض رسمی کارروائی مکمل کی ہے۔"
عدالت نے کہا کہ کارروائی میں حصہ لینے کا منصفانہ موقع فراہم نہ کرنا تحقیقات کی قانونی حیثیت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ہائی کورٹ نے یہ بھی نوٹ کیا کہ عدالتی ہدایات کے باوجود جموں میونسپل کارپوریشن تحقیقاتی ریکارڈ پیش کرنے میں ناکام رہی۔
فیصلے کے مطابق، کارپوریشن کمشنر کی طرف سے 15 جولائی 2023 کو داخل کردہ ایک حلف نامہ میں کہا گیا کہ حکام کی کوششوں کے باوجود ریکارڈ کا پتہ نہیں چل سکا۔
کارپوریشن نے کہا کہ دستاویزات کی تلاش کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، لیکن وہ بھی انہیں تلاش کرنے میں ناکام رہی۔ اس کے بعد 9 فروری اور 6 جون 2023 کو خط و کتابت کے ذریعے کیس کو تفتیش کے لیے کرائم برانچ کے حوالے کر دیا گیا۔
عدالت نے تحقیقاتی رپورٹ کا بھی جائزہ لیا اور پایا کہ اس میں ان گواہوں کے بیانات کا ذکر نہیں کیا گیا جن سے مبینہ طور پر پوچھ گچھ کی گئی تھی۔ رپورٹ میں نہ تو گواہوں کے نام بتائے گئے اور نہ ہی ان تاریخوں کا ذکر کیا گیا جب گواہوں سے پوچھ گچھ کی گئی، بشمول دیگر اہم واقعات رونما ہوئے۔
قاعدہ 33 کے تحت، تفتیشی افسر کو ثبوت، نتائج اور ان نتائج کی بنیاد کا مکمل ریکارڈ برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہائی کورٹ نے پایا کہ اس شرط کو پورا نہیں کیا گیا ہے۔ جسٹس دھر نے کہا کہ تحقیقات کے ریکارڈ کی عدم موجودگی اور درخواست گزاروں کے مخصوص دعووں کو دیکھتے ہوئے کہ انہیں گواہوں سے جرح کرنے اور ثبوت پیش کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، عدالت یہ نتیجہ اخذ کر سکتی ہے کہ لازمی شرائط کی تعمیل نہیں کی گئی تھی۔
فیصلے میں کہا گیا کہ انکوائری رپورٹ ’ناقص‘ تھی اور برطرفی کے احکامات قانونی طور پر اس پر مبنی نہیں ہو سکتے۔
عدالت نے کہا کہ، عام طور پر، کیس کو تفتیشی افسر کو واپس بھیجا جا سکتا تھا، جس سے حکام کو نئی تفتیش کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تاہم جب تک درخواست گزاروں کی رٹ پٹیشنز زیر التوا تھیں، ان دونوں کی ریٹائرمنٹ کی عمر گزر چکی تھی۔
جسٹس دھر نے کہا کہ آجر اور ملازم کے تعلقات ختم ہونے کے بعد نئی تحقیقات نہیں کی جا سکتی ہیں۔ لہٰذا عدالت نے نئی محکمانہ انکوائری کی ہدایت کیے بغیر درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا۔
فیصلے میں کہا گیا: "عام طور پر، مدعا علیہان کو ایک موقع دیا جانا چاہیے تھا کہ وہ کیس کو تفتیشی افسر کے پاس واپس لے کر درخواست گزاروں کے خلاف دوبارہ تحقیقات کرائیں، تاہم، رٹ پٹیشنز کے زیر التواء ہونے کے دوران، دونوں درخواست گزار ریٹائرمنٹ کی عمر کو عبور کر چکے ہیں، اس لیے اب جب کہ آجر اور ملازم کا رشتہ ختم ہو گیا ہے، اس لیے جواب دہندگان کے خلاف دوبارہ تفتیش ممکن نہیں ہو گی۔"
دونوں رٹ درخواستوں کی اجازت دیتے ہوئے، ہائی کورٹ نے کرشن لال اور کول کے خلاف جاری کردہ برخاستگی کے احکامات کو منسوخ کر دیا۔ عدالت نے ہدایت کی کہ دونوں درخواست گزاروں کو ان کی پچھلی اجرت کے 50 فیصد کے ساتھ دوبارہ ملازمت پر بحال کیا جائے۔
جواب دہندگان کو یہ بھی ہدایت کی گئی کہ وہ ریٹائرمنٹ کے فوائد (بشمول پنشن) کے اجراء سے متعلق معاملات پر کارروائی کریں، جو کہ حکام کو فیصلے کی کاپی موصول ہونے کی تاریخ سے تین ماہ کے اندر مکمل ہونا چاہیے۔