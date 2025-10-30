ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ہائی کورٹ نے سی آر پی ایف افسر کی ’جانبدارانہ‘ رپورٹ کالعدم قرار دی
عدالت نے قرار دیا کہ بدعنوانی کے خلاف آواز اٹھانے پر سی آر پی ایف اہلکار کے خلاف منفی رپورٹ تیار کی گئی۔
Published : October 30, 2025 at 1:46 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لیہہ نے سینٹرل ریزرو پولیس فورس (سی آر پی ایف) کے ایک افسر کی سالانہ کارکردگی کی منفی رپورٹ (اے پی اے آر) کو کالعدم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس (اہلکار) کے اعلیٰ افسران نے ’’انتہائی جانبداری اور انتقامی جذبے‘‘ کے تحت کارروائی کی ہے جبکہ افسر نے اپنی یونٹ میں مبینہ بدعنوانی پر اعتراض ظاہر کیا تھا۔
یہ فیصلہ جسٹس محمد اکرم چودھری نے مقدمہ نمبر WP(C) 1607/2023 میں سنایا۔ عدالت نے حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ افسر وِکاس چودھری (عمر 44 سال، سیکنڈ اِن کمانڈ، رینج ہیڈکوارٹر سی آر پی ایف ہیرا نگر، جموں و کشمیر) کی 2018–19 کی اے پی اے آر سے تمام منفی ریمارکس حذف کریں، اور اگر اس کے جونیئرز کو ترقی دی جا چکی ہے تو اس کا کیس محکمانہ ترقیاتی کمیٹی (ڈی پی سی) کے سامنے دوبارہ پیش کیا جائے۔
عدالت نے یہ بھی نوٹ کیا کہ خود سی آر پی ایف نے کمانڈنٹ منیش کمار مینا کے خلاف 2017 سے 2020 کے دوران مبینہ بدعنوانیوں اور بے ضابطگیوں کے معاملے پر کورٹ آف انکوائری کا حکم دیا تھا۔
جسٹس چودھری نے اپنے 20 صفحات پر مشتمل فیصلے میں لکھا: ’’یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ مشوروں اور وارننگز سے متعلق میموز صرف اس منفی رپورٹ کو جواز دینے کیلئے تیار کیے گئے تھے۔ یہ عدالت مجبور ہے کہ یہ مشاہدہ کرے کہ رپورٹنگ افسر نے بطور کمانڈنٹ 62 ویں بٹالین انتہائی تعصب سے کام لیا اور خاص طور پر ایسے دستاویزات بنائے جن کا مقصد محض عرضی گزار کے کیریئر کو تباہ کرنا تھا۔‘‘
انہوں نے مزید کہا: ’’افسران بالا کو اپنے ماتحتوں کے لیے قیادت، رہنمائی اور سرپرستی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اس کے برعکس انتقامی اور بد نیتی پر مبنی رویہ اختیار کیا۔‘‘
وِکاس چودھری، جنہیں پولیس میڈل برائے بہادری سے نوازا جا چکا ہے، نے 2018–19 کی اے پی اے آر میں دیے گئے ’’گُڈ‘‘ گریڈ اور منفی ریمارکس کو چیلنج کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ رپورٹ ان کے اُس وقت کے اعلیٰ افسران، کمانڈنٹ منیش کمار مینا اور ڈپٹی انسپکٹر جنرل ایس کے مشرا کی ذاتی دشمنی اور تعصب کا نتیجہ تھی۔ اُس وقت وہ 62 ویں بٹالین سی آر پی ایف امبیکاپور، چھتیس گڑھ میں تعینات تھے۔
چودھری کے مطابق انہوں نے اپنے اعلیٰ افسروں کی طرف سے مبینہ طور پر کی جانے والی بدعنوان اور غیر قانونی سرگرمیوں کا حصہ بننے سے انکار کیا، جس کے نتیجے میں ان کی کارکردگی رپورٹ جان بوجھ کر ’’گُڈ‘‘ درجے تک گرا دی گئی - جو ترقی کے معیار سے کم تھا۔
ان کی نمائشی درخواستیں، جن میں منفی ریمارکس کو چیلنج کیا گیا تھا، 15 فروری 2021 اور 21 ستمبر 2022 کو کولکتہ میں سی آر پی ایف کے سنٹرل زون ہیڈکوارٹر نے مسترد کر دی تھیں۔
عدالت نے نوٹ کیا کہ بعد کے برسوں میں جب وہی اعلیٰ افسران دیگر مقامات پر منتقل ہو گئے، چودھری کی رپورٹس ’’آؤٹ اسٹینڈنگ‘‘ اور ’’ویری گُڈ‘‘ قرار پائیں، جس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ سابقپ کم گریڈنگ ذاتی عناد پر مبنی تھی۔
جسٹس چودھری نے لکھا: ’’مندرجہ بالا حقائق سے واضح ہے کہ رپورٹنگ اور ریویوِنگ افسران درخواست گزار کے خلاف جانبدار تھے اور ان کی منفی رپورٹ دراصل 62 بٹالین میں بدعنوانی سے متعلق شکایات کا بدلہ تھی۔ محکمے نے خود تسلیم کیا کہ رپورٹنگ افسر کے ارادے بدنیتی پر مبنی تھے، اسی لیے بعد میں اے پی اے آر کو اپ گریڈ کیا گیا۔‘‘
عدالت نے 28 مارچ 2025 کے دفتری حکم نامے کا بھی حوالہ دیا جس کے تحت کمانڈنٹ منیش کمار مینا کے خلاف 2017–18 سے 2019–20 تک کی بداعمالیوں پر انکوائری شروع کی گئی۔ فیصلے میں کہا گیا کہ سرکاری وکیل نے اس انکوائری کے حکم نامے سے انکار نہیں کیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ درخواست گزار کے الزامات درست تھے، اور ان ہی شکایات کی بنیاد پر محکمے نے بعد میں مینا کے خلاف انکوائری کا حکم دیا۔
عدالت نے اگرچہ مزید تادیبی کارروائی کی سفارش سے اجتناب کیا، تاہم مشاہدہ کیا: ’’چونکہ مینا کے خلاف پہلے ہی کورٹ آف انکوائری کا حکم جاری ہو چکا ہے، اس لیے عدالت مزید کسی کارروائی کی سفارش نہیں کرتی۔‘‘
