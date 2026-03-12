ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ہائی کورٹ نے 19 سالہ لڑکی کو مبینہ استحصال سے بچائے جانے کے بعد تحقیقات کا حکم جاری کیا
کورٹ نے لڑکی کو ماں کی تحویل میں دینے کا حکم جاری کرنے کے بعد نکاح پڑھانے والے اور وکیل کی بھی جانچ مانگی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : March 12, 2026 at 6:57 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے 19 سالہ خاتون کے مبینہ طور پر 46 سالہ شخص سے شادی اور بعد ازاں عدالت سے تحفظ مانگے جانے کے معاملے کی جانچ کا حکم جاری کیا ہے۔ سرینگر میں اس کیس کی سماعت کے دوران جسٹس راہل بھارتی نے خبردار کیا کہ "یہ معاملہ کمزور اور کم عمر لڑکیوں کے استحصال کے بڑے رجحان کی طرف اشارہ کر سکتا ہے۔"
درخواست WP(C) 200/2026 کی سماعت کرتے ہوئے جسٹس بھارتی نے کہا کہ اس معاملے کے "دور رس قانونی اثرات" ہیں اور اسے محض ایک عام تحویل کے تنازعے کے طور پر نہیں دیکھا جا سکتا۔
جج نے اپنے حکم میں کہا: "اس کیس کے دور رس قانونی اثرات ہیں جن پر عدالت کو پوری طرح غور کرنا چاہیے، نہ صرف یہ کہ اسے ایک الگ واقعہ سمجھ کر محض لڑکی کو اس کی ماں کی تحویل میں دینے تک ہی محدود رکھا جائے۔"
یہ معاملہ اس وقت عدالت کے سامنے آیا جب ایک 19 سالہ لڑکی خود 46 سالہ شخص کے ساتھ عدالت میں پیش ہوئی۔ لڑکی نے دعویٰ کیا کہ اس نے اس شخص سے شادی کی ہے اور تحفظ کی درخواست دی۔ اس کی ذہنی حالت اور حالات کو دیکھتے ہوئے عدالت نے حکم دیا کہ لڑکی کو حفاظتی تحویل میں لے کر نوگام کے اوپن شیلٹر فار گرلز میں رکھا جائے۔ بعد ازاں جسٹس بھارتی نے کہا کہ عدالت کی مداخلت سے ممکن ہے کہ ایک سنگین حادثہ ٹل گیا ہو۔ جج نے کہا: "عدالت کی بروقت توجہ مببذول کرانے کی وجہ سے ممکنہ طور پر ایک 19 سالہ لڑکی کی زندگی کو ضائع ہونے سے بچا لی گئی ہے۔"
تازہ ترین سماعت کے دوران لڑکی کو پولیس اہلکار شیلٹر ہوم سے عدالت میں پیش کرنے کے لیے لائے جبکہ اس کی والدہ بھی عدالت میں حاضر ہوئیں اور "والدین کی جانب سے نگرانی میں کوتاہی" کا اعتراف کیا۔
عدالت نے آخرکار لڑکی کو اس کی ماں کی تحویل میں دینے کا حکم دیا، لیکن پولیس کو ہدایت دی کہ ماں اور بیٹی کو بحفاظت ان کے آبائی مقام تک پہنچایا جائے۔ جسٹس بھارتی نے حکم دیا کہ "ایک خاتون پولیس افسر ماں اور بیٹی کو پبلک ٹرانسپورٹ تک لے جائے اور گاڑی اور ڈرائیور کی تفصیلات درج کرے تاکہ ان کے محفوظ گھر پہنچنے کی تصدیق ہو سکے۔"
ہائی کورٹ نے کہا کہ "یہ کیس کم عمر لڑکیوں کے ممکنہ منظم استحصال سے متعلق سنگین سوالات اٹھاتا ہے۔" جج نے کہا کہ اس مذہبی مبلغ یا مولوی کی بھی مکمل جانچ ہونی چاہیے جس کے حوالے سے 14 نومبر 2025 کا مبینہ نکاح نامہ پیش کیا گیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ "یہ بھی دیکھا جائے کہ کہیں معاشرے میں خود ساختہ پیروں اور عاملوں کے ذریعے سادہ لوح لڑکیوں کو پھانسنے کا کوئی مجرمانہ جال تو نہیں چل رہا۔"
جسٹس بھارتی نے ہدایت دی کہ اس کیس کو ازخود کارروائی کے طور پر جاری رکھا جائے تاکہ نوجوان لڑکیوں کی حفاظت سے متعلق وسیع مسائل کا جائزہ لیا جا سکے۔ عدالت نے اس وکیل کے کردار پر بھی سوال اٹھایا جس نے اس جوڑے کی جانب سے درخواست دائر کی تھی اور حکم دیا کہ اسے عدالت میں طلب کیا جائے۔
عدالت نے کہا: "درخواست گزاروں کی نمائندگی کرنے والے وکیل کے کردار کا بھی سنجیدگی سے جائزہ لیا جانا چاہیے۔" رجسٹرار جوڈیشل کو ہدایت دی گئی کہ وکیل ظفر اقبال کو نوٹس جاری کیا جائے اور انہیں عدالت میں ذاتی طور پر پیش ہونے کا حکم دیا جائے۔ جسٹس بھارتی نے خبردار کیا کہ اگر وہ نوٹس سے بچنے کی کوشش کریں گے تو سخت اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔
ہائی کورٹ نے حکام کو یہ بھی ہدایت دی کہ لڑکی کو نفسیاتی مدد فراہم کی جائے اور اس کی حفاظت کو یقینی بنائی جائے۔ بانڈی پورہ میں ون اسٹاپ سینٹر فار ویمن کے حکام کو کونسلنگ کا انتظام کرنے کا حکم دیا گیا جبکہ بانڈی پورہ کے سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس کو لڑکی اور اس کی ماں کی حفاظت یقینی بنانے کی ہدایت دی گئی۔
عدالت نے کہا کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ مبینہ شادی میں شامل شخص یا اس کے کسی ساتھی کی طرف سے ماں اور بیٹی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔
