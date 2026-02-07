ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ہائی کورٹ نے سڑک حادث میں ہلاک فوجی اہلکاروں کے لواحقین کے معاوضہ میں کیا اضافہ
کورٹ نے قرار دیا کہ حادثہ انسانی غفلت کی وجہ سے ہوا تھا نہ کہ بیرونی عوام کے سبب۔
February 7, 2026
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے رام بن میں سرینگر جموں قومی شاہراہ (NH 44) پر فوجی گاڑی کو پیش آئے ایک المناک حادثے میں فوت ہوئے تین فوجی اہلکاروں کے لواحقین کے لیے معاوضے میں اضافہ کر دیا ہے۔ عدالت نے واضح کیا کہ ’’حادثہ لاپرواہی اور تیز رفتاری کے باعث پیش آیا تھا‘‘۔ کورٹ نے یونین آف انڈیا کے اس موقف مسترد کر دیا گیا جس میں کہا گیا تھا کہ واقعہ ’’قدرتی آفت‘‘ کا نتیجہ تھا۔
جسٹس راج نیش اوسوال نے اپنے فیصلے میں یونین آف انڈیا کی اپیلیں خارج کرتے ہوئے لواحقین کی جانب سے دائر کردہ ’’کراس اپیلز‘‘ کو منظور کر لیا اور معاوضے کی رقم مختلف مدات کے تحت بڑھا دی۔
29 اگست 2007 کو پیش آیا تھا سڑک حادثہ
یہ معاملہ تقریبا دو دہائیاں قدیم سال 2007میں پیش آئے ایک حادثہ سے متعلق ہے، جب بھارتی فوج کی ایک گاڑی ضلع رام بن سے بانیہال کی جانب سفر کے دوران گہری کھائی میں جا گری، جس کے نتیجے میں حوالدار اروند سنگھ، لانس نائیک رشی دیو اور راجو سنگھ تومار فوت ہو گئے تھے۔
ہلاک ہوئے فوجیوں کے اہل خانہ نے موٹر ایکسیڈنٹ کلیمز ٹربیونل (MACT) جموں میں معاوضے کے دعوے دائر کیے تھے۔ ٹربیونل نے 21 اپریل 2012 کو ایک مشترکہ فیصلہ سناتے ہوئے معاوضہ منظور کیا تھا، تاہم اس فیصلے کو یونین آف انڈیا اور لواحقین، دونوں نے چیلنج کیا تھا۔
یونین آف انڈیا کا موقف تھا کہ ’’حادثہ انسانی غفلت کے باعث نہیں بلکہ بیرونی عوامل کی وجہ سے پیش آیا‘‘، تاہم ہائی کورٹ نے شواہد اور عینی گواہوں کے بیانات کا جائزہ لینے کے بعد ٹربیونل کے اس نتیجے کو برقرار رکھا کہ ’’حادثہ لاپرواہ ڈرائیونگ کا ہی نتیجہ‘‘ تھا۔
عدالت نے کہا کہ ٹربیونل کے فیصلے میں کوئی قانونی خامی نظر نہیں آتی اور سپاہی برجیش کمار کی لاپرواہ ڈرائیونگ کے خلاف دلائل کو مسترد کیا جاتا ہے۔ ہائی کورٹ نے یہ بھی قرار دیا کہ ٹریبونل نے معاوضے کے تعین میں درست پیمانے استعمال نہیں کیے تھے اور مستقبل کی آمدنی سمیت بعض دیگر مدات کو نظر انداز کیا گیا۔ عدالت کے مطابق مستقل فوجی ملازمت کے پیش نظر آمدنی میں اضافہ کیا جانا ضروری تھا۔
عدالت نے معاوضے کی نئی رقم مقرر کرتے ہوئے حوالدار اروند سنگھ کے اہلِ خانہ کے لیے رقم 20 لاکھ 83 ہزار سے بڑھا کر 26 لاکھ 30 ہزار روپے کر دی۔
اسی طرح لانس نائیک رشی دیو کے اہل خانہ کو 24 لاکھ 75 ہزار کے بجائے 29 لاکھ 65 ہزار 624 روپے دیے جائیں گے، جبکہ راجو سنگھ تو مار کے اہل خانہ کے لیے معاوضہ 11 لاکھ 59 ہزار سے بڑھا کر 19 لاکھ 80 ہزار 776 روپے مقرر کیا گیا ہے۔
ہائی کورٹ نے آخری ہدایت میں یونین آف انڈیا کو حکم دیا ہے کہ بڑھایا گیا معاوضہ 30 دن کے اندر جمع کرایا جائے، جس کے بعد مناسب شناخت کے بعد یہ رقم لواحقین کے حوالے کی جائے گی۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں یونین آف انڈیا کی تمام اپیلیں خارج کیں اور لواحقین کی کراس اپیلیں معاوضے میں اضافے کی حد تک منظور کر لی ہیں۔
