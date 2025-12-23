ETV Bharat / jammu-and-kashmir
زیر سماعت کشمیری قیدیوں کی یوٹی منتقلی پر محبوبہ مفتی کی عرضی ہائی کورٹ سے خارج
عدالت نے کہا کہ درخواست مبہم، حقائق سے عاری اور سیاسی محرکات سے متاثر دکھائی دی تھی۔
Published : December 23, 2025 at 10:58 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر اور لداخ کی ہائی کورٹ نے منگل کو سابق وزیر اعلیٰ اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی سربراہ محبوبہ مفتی کی طرف سے دائر کی گئی مفاد عامہ کی عرضی (پی آئی ایل) کو مسترد کر دیا جس میں زیر سماعت قیدیوں کو یو ٹی سے باہر کی جیلوں سے واپس لانے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں درخواست کو مبہم، حقائق سے عاری اور سیاسی محرکات سے متاثر قرار دیا۔
چیف جسٹس ارون پلی اور جسٹس رجنیش اوسوال پر مشتمل ایک ڈویژن بنچ نے فیصلہ دیا کہ درخواست گزار کے پاس لوکس اسٹینڈی (عمل میں لانے کا حق یا صلاحیت) کی کمی ہے اور وہ عدالت کی مداخلت کی ضمانت دینے کے لیے کوئی حقیقی عوامی مفاد قائم کرنے میں ناکام رہی ہیں۔
بنچ نے اپنے 15 صفحات کے فیصلے میں مشاہدہ کیا کہ "پی آئی ایل کو متعصبانہ یا سیاسی ایجنڈوں کو آگے بڑھانے یا عدالت کو ایک سیاسی پلیٹ فارم میں تبدیل کرنے کے ایک آلہ کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔"
عدالت نے کہا کہ "پی آئی ایل سیاسی فائدہ حاصل کرنے کا میکانزم بھی نہیں ہے اور عدالتیں انتخابی مہم کے لیے ایک فورم کے طور پر کام نہیں کر سکتیں۔"
اپنی درخواست میں 66 سالہ پی ڈی پی صدر محبوبہ نے دعویٰ کیا کہ جموں و کشمیر سے تعلق رکھنے والے زیر سماعت قیدیوں کے اہل خانہ نے مرکز کے زیر انتظام خطے سے باہر کی جیلوں میں نظربندی کے حوالے سے شکایات کے ساتھ ان سے رابطہ کیا تھا۔
انہوں نے یونین آف انڈیا، یونین ٹیریٹری انتظامیہ، پولیس کے ڈائریکٹر جنرل اور جیل خانہ جات کے ڈائریکٹر جنرل سے درخواست کی کہ وہ جموں و کشمیر سے باہر بند تمام زیر سماعت قیدیوں کو فوری طور پر یونین ٹیریٹری کے اندر کی جیلوں میں واپس منتقل کریں، ہاں اگر کوئی "مجبوری اور ناگزیر ضرورت" ہو تو الگ بات ہے۔
انہوں نے درخواست میں جیل میں بند افراد سے افراد خاندان کی ہفتہ وار ملاقاتوں، پابندیوں کے بغیر وکیل کلائنٹ کی بات چیت، لیگل سروس اتھارٹی کی نگرانی، ریٹائرڈ جوڈیشل افسران کی نگرانی کمیٹی کی تشکیل اور یو ٹی سے باہر زیر سماعت خاندانوں کے لیے سفری اخراجات کی ادائیگی کو یقینی بنانے کے لیے ایک پروٹوکول بنانے کا بھی مطالبہ کیا تھا۔
جواب دہندگان میں یونین آف انڈیا کے مرکزی داخلہ سیکرٹری، مرکزی زیر انتظام خطہ جموں و کشمیر کے ہوم سیکرٹری، پولیس کے ڈائریکٹر جنرل اور جیل خانہ جات کے ڈائریکٹر جنرل شامل تھے۔ یونین کی نمائندگی ڈپٹی سالیسٹر جنرل آف انڈیا ٹی ایم شمسی نے کی، جب کہ یو ٹی کی نمائندگی سینئر لاء افسران نے کی۔
جسٹس رجنیش اوسوال نے بنچ کے فیصلے کو تحریر کرتے ہوئے کہا کہ درخواست کی بنیاد "عام اور مبہم حقائق" پر رکھی گئی تھی اور اس میں ضروری تفصیلات کی کمی تھی۔
عدالت نے نوٹ کیا کہ "درخواست گزار ایسے خاندانوں اور ان زیر سماعت قیدیوں کی تفصیلات بتانے میں بری طرح ناکام رہا ہے، جن کی وجہ سے درخواست گزار نے اس درخواست کو فائل کیا ہے۔"
بنچ نے نشاندہی کی کہ کوئی مخصوص ٹرانسفر آرڈر ریکارڈ پر نہیں دیا گیا ہے اور نہ ہی اسے چیلنج کیا گیا ہے اور یہ کہ یو ٹی سے باہر زیر سماعتوں قیدیوں کو حراست میں لینا ایک یکساں عمل نہیں تھا بلکہ مجاز حکام کے ذریعہ جاری کردہ کیس مخصوص احکامات پر مبنی تھے۔
"مٹیریل دستاویزات کی کمی اور ابہام کی بنیاد پر درخواست نامکمل اور غیر مصدقہ حقائق کی بنیاد پر رٹ دائرہ اختیار کا مطالبہ کرتی ہے،" فیصلے میں کہا گیا۔
عدالت نے محبوبہ کی سیاسی پوزیشن کا بھی نوٹس لیا اور مشاہدہ کرتے ہوئے کہا کہ "ہم اس حقیقت سے چشم پوشی نہیں کر سکتے کہ درخواست گزار جموں و کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر ہیں، جو یو ٹی کی ایک اہم سیاسی جماعت ہے لیکن فی الحال اپوزیشن میں ہے۔"
بنچ نے کہا کہ اس پٹیشن پر واضح سیاسی اثر ہے اور اس سے درخواست گزار کا مقصد خود کو "کسی خاص آبادی کے لیے مجاہد انصاف (کروسیڈر)" کے طور پر پیش کرنا تھا۔
عدالت نے کہا، ’’ایسا لگتا ہے کہ درخواست گزار نے سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے واضح مقصد کے لیے درخواست دائر کی ہے۔‘‘
ججوں نے متنبہ کیا کہ عدالتوں کو مزید متعصبانہ مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ "جب کہ سیاسی جماعتوں کے پاس ووٹرز سے منسلک ہونے کے لیے کئی گنا جائز راستے ہیں، عدالتوں کو انتخابی فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایک آلہ کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔"
عدالت نے اس بات پر زور دیا کہ اگر زیر سماعت قیدی منتقلی یا نظر بندی کے احکامات سے پریشان ہیں تو انہیں قانونی چارہ جوئی اور قانونی امداد کے طریقہ کار تک رسائی حاصل ہے۔
بنچ نے مشاہدہ کیا کہ "انڈر ٹرائلز کے لیے ان کی حراست سے متعلق کسی بھی شکایت کے ازالے کے لیے عدالتی راستے موجود تھے اور موجود ہیں۔"
اس میں مزید کہا گیا ہے کہ مبینہ طور پر متاثرہ زیر سماعت قیدیوں میں سے کسی نے بھی یو ٹی سے باہر اپنی حراست کو چیلنج کرتے ہوئے عدالت سے رجوع نہیں کیا۔
عدالت نے کہا کہ "یہ بھول اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے کہ وہ جموں اور کشمیر کے یو ٹی سے باہر جیلوں میں ان کی برقراری سے حقیقی طور پر پریشان نہیں ہیں۔"
درخواست کو مسترد کرتے ہوئے بنچ نے کہا کہ جیل منتقلی سے متعلق انفرادی شکایات کو مفاد عامہ کی عرضی میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔
عدالت نے کہا کہ "درخواست گزار کی طرف سے مطلوبہ ہدایات کے لیے یہ درخواست قانونی طور پر غیر پائیدار ہے، خاص طور پر اس لیے کہ کسی مخصوص ٹرانسفر آرڈر کو چیلنج نہیں کیا گیا ہے اور نہ ہی ریکارڈ پر لایا گیا ہے۔"
یہ کہتے ہوئے کہ پٹیشن مفاد عامہ کی قانونی چارہ جوئی کے قائم کردہ پیرامیٹرز کو پورا کرنے میں ناکام رہی، عدالت نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ درخواست غلط طریقے سے تیار کی گئی تھی۔
