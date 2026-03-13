ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پجاری بمقابلہ ویشنو دیوی شرائن بورڈ کیس، ہائی کورٹ نے کیا خارج، پجاری کی مانگ مسترد
چار دہائی پرانی درخواست کو ہائی کورٹ نے "قانونی وزن" نہ ہونے کی وجہ سے مسترد کر دیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : March 13, 2026 at 5:02 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ کے ایک سابق پجاری کی دہائیوں پرانی درخواست مسترد کر تے ہوئے بورڈ کے خلاف 38سال قبل دائر کیے گئے کیس کو خارج کر دیا۔ کیس میں داعی (پجاری)نے 1988 میں اپنی ملازمت ختم کیے جانے کو چیلنج کرتے ہوئے کورٹ سے بحالی کا مطالبہ کیا تھا۔
جموں میں سماعت کے دوران جسٹس نے 14 صفحات پر مشتمل اپنے فیصلے میں کہا کہ "سبھاش رینہ کی جانب سے ریاست جموں و کشمیر اور دیگر کے خلاف دائر کی گئی رِٹ پٹیشن قابل سماعت نہیں ہے، کیونکہ اس میں شرائن بورڈ کے خلاف ایک نجی معاہداتی ملازمت کے تنازع کو نافذ کرانے کی کوشش کی گئی ہے۔"
عدالت نے یہ بھی کہا کہ "اگر میرٹ پر بھی دیکھا جائے تو درخواست گزار کے پاس ملازمت جاری رکھنے کا کوئی قابل نفاذ حق نہیں تھا کیونکہ ان کی تقرری خالصتاً عارضی بنیاد پر ہوئی تھی۔" درخواست گزار سبھاش رینا نے ہائی کورٹ سے رجوع کرتے ہوئے شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ کی جانب سے 30 جون 1988 کو جاری کردہ حکم نمبر CEO/K/2895-2901 کو چیلنج کیا تھا۔ اس حکم کے تحت یکم جولائی 1988 سے ان کی خدمات ختم کر دی گئی تھیں۔
رینا کے کیس کی پیروی ایڈوکیٹ ہرپریت سنگھ نے کی جنہوں نے عدالت سے یہ ہدایت بھی طلب کی تھی کہ انہیں دوبارہ ملازمت پر بحال کیا جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جموں و کشمیر شری ماتا ویشنو دیوی شرائن ایکٹ 1986 کی دفعہ 14(2) کی آئینی حیثیت کو بھی چیلنج کیا۔
درخواست کے مطابق رینا کو 27 ستمبر 1986 کو شرائن بورڈ کے دربار میں پجاری کے طور پر ماہانہ 700 روپے کی مجموعی تنخواہ پر تعینات کیا گیا تھا۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ تقرری کے وقت وہ طالب علم تھے اور ملازمت اختیار کرنے کے بعد انہوں نے اپنی تعلیم ترک کر دی تھی۔ پٹیشن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ "برطرفی سے ان کا کیریئر تباہ ہو گیا۔"
درخواست گزار نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ انہیں یہ یقین دلایا گیا تھا کہ ان کی ملازمت مستقل نوعیت کی ہے اور انہوں نے پوری دیانت اور لگن کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں انجام دیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملازمت ختم ہونے کے ان کے خاندان پر بھی سنگین اثرات مرتب ہوئے۔ درخواست میں کہا گیا کہ ان کے زیر کفالت کئی افراد ہیں اور اس حکم نے ان کے ساتھ سخت ناانصافی کی ہے۔
رینا نے الزام عائد کیا کہ ان کی برطرفی آئین ہند کے آرٹیکل 14، 16 اور 311 کی خلاف ورزی ہے اور یہ حکم بغیر کسی انکوائری کے جاری کیا گیا۔ انہوں نے عدالت میں کہا کہ ان کی خدمات ختم کرنے سے پہلے کوئی تفتیش نہیں کی گئی۔ درخواست گزار نے یہ بھی مؤقف اختیار کیا کہ انہیں ایک خالی اسامی پر تعینات کیا گیا تھا جو بعد میں بھی موجود رہی، جبکہ بعد میں دیگر افراد کو نئی اسامیوں پر ایڈجسٹ کیا گیا۔
دوسری جانب جواب دہندگان، جن کی نمائندگی ایڈوکیٹ اتُل ورما نے ایڈوکیٹ آدرش شرما کی طرف سے کی، نے درخواست کی مخالفت کی اور کہا کہ برطرفی کا حکم نہ سزا کے طور پر تھا اور نہ ہی اس میں کوئی داغ یا الزام تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ درخواست گزار کی تقرری خالصتاً عارضی بنیاد پر تھی، اس لیے انہیں ملازمت جاری رکھنے کا کوئی حق حاصل نہیں تھا۔ جواب دہندگان نے یہ بھی کہا کہ شرائن بورڈ ایک خود مختار ادارہ ہے کوئی حکومت نہیں۔
فیصلے میں درج ہے کہ آئین کے آرٹیکل 311 کے تحت جو تحفظ سرکاری ملازمین کو حاصل ہے وہ درخواست گزار کو نہیں دیا جا سکتا کیونکہ شرائن بورڈ حکومت نہیں بلکہ ایک خود مختار ادارہ ہے۔
انہوں نے اس بات کی بھی تردید کی کہ رینا کو ملازمت مستقل کیے جانے کی کوئی یقین دہانی کرائی گئی تھی اور کہا کہ چونکہ یہ ایک سادہ برطرفی تھی اس لیے کسی انکوائری کی ضرورت نہیں تھی۔ جسٹس دھر نے نوٹ کیا کہ یہ مقدمہ تقریباً چار دہائیوں پر محیط ایک طویل اور پیچیدہ قانونی تاریخ رکھتا ہے۔
ہائی کورٹ نے 1998 میں ابتدائی طور پر درخواست منظور کرتے ہوئے برطرفی کا حکم منسوخ کر دیا تھا اور بغیر بقایا تنخواہ کے ملازمت پر بحالی کی ہدایت دی تھی۔ بعد میں شرائن بورڈ نے اس فیصلے کو لیٹرز پیٹنٹ اپیل میں چیلنج کیا، جسے 2000 میں ڈویژن بنچ نے منظور کر لیا۔
اس کے بعد رینا نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ 2005 میں سپریم کورٹ نے دونوں سابقہ فیصلے منسوخ کر کے معاملہ دوبارہ غور کے لیے ہائی کورٹ کو واپس بھیج دیا تھا، تاکہ چین سنگھ بمقابلہ شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ کیس کی روشنی میں اس پر فیصلہ کیا جائے۔
سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کو یہ بھی جانچنے کی ہدایت دی تھی کہ آیا شرائن بورڈ آئین کے آرٹیکل 226 کے تحت رِٹ دائر کیے جانے کے دائرہ اختیار میں آتا ہے یا نہیں۔ جسٹس دھر نے اس قانونی پہلو کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ شرائن بورڈ کو آئین کے آرٹیکل 12 کے تحت "ریاست" نہیں مانا جاتا، جیسا کہ پہلے کے فیصلوں میں بھی کہا گیا ہے۔
تاہم عدالت نے واضح کیا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آرٹیکل 226 کے تحت رِٹ اختیار مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ہائی کورٹس عوامی فرائض انجام دینے والے کسی بھی شخص یا ادارے کے خلاف رِٹ جاری کر سکتی ہیں۔
عدالت نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بعض حالات میں نجی اداروں کے خلاف بھی رِٹ دائر ہو سکتی ہے، اگر اس میں عوامی قانون کا عنصر شامل ہو۔ لیکن رینا کے معاملے میں تنازع صرف ایک نجی ملازمت کے معاہدے کے نفاذ سے متعلق تھا۔
جسٹس دھر نے کہا کہ شرائن بورڈ کی کارروائی میں کسی قسم کا عوامی عنصر نظر نہیں آتا۔ انہوں نے کہا کہ درخواست گزار دراصل اپنے نجی ملازمت کے معاہدے کے حقوق نافذ کرانا چاہتے ہیں، جس میں عوامی قانون کا کوئی پہلو شامل نہیں۔
عدالت نے یہ بھی کہا کہ اگر فرض کر لیا جائے کہ درخواست قابل سماعت تھی تب بھی میرٹ پر درخواست گزار کا کوئی مضبوط کیس نہیں بنتا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ برطرفی کے حکم میں صرف یہ درج تھا کہ رینا اور دو دیگر ملازمین کی خدمات بورڈ کو مزید درکار نہیں ہیں۔
جسٹس دھر نے کہا کہ اس حکم میں درخواست گزار کے خلاف کوئی الزام یا داغ نہیں لگایا گیا اور نہ ہی یہ سزا کے طور پر جاری کیا گیا تھا۔ عدالت نے یہ بھی نوٹ کیا کہ رینا کی تقرری مکمل طور پر عارضی بنیاد پر تھی۔ جج نے کہا کہ عارضی بنیاد پر تعینات شخص کو اس عہدے پر کوئی مستقل حق حاصل نہیں ہوتا۔ آخر میں جسٹس دھر نے قرار دیا کہ "درخواست میں کوئی قانونی وزن نہیں ہے اور اسے مسترد کیا جاتا ہے۔"
یہ بھی پڑھیں: