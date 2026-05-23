حسن روڈز کنسٹرکشن - ای آر اے کیس میں ہائی کورٹ نے کیا سابق چیف جسٹس کو ثالث مقرر

حسن روڈز کنسٹرکشن - ای آر اے کیس میں ہائی کورٹ نے کیا سابق چیف جسٹس کو ثالث مقرر
عدالت نے "اگر شک ہو تو معاملہ ثالثی کیلئے بھیج دو" کا اصول اپناتے ہوئے جسٹس (ر)علی محمد ماگرے کو واحد ثالث مقرر کیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 23, 2026 at 8:36 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے تقریباً 35 کروڑ روپے کے "ڈیزاسٹر مینجمنٹ انفراسٹرکچر" معاہدے کی منسوخی سے پیدا ہوئے تنازعے کو ثالثی کے قابل قرار دیتے ہوئے سابق چیف جسٹس علی محمد ماگرے کو واحد ثالث مقرر کیا ہے تاکہ وہ اس معاملے کی سماعت کریں۔
جسٹس سنجے دھر نے اپنے 16 صفحات پر مشتمل فیصلے میں کہا کہ "حسن روڈز کنسٹرکشن کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ"، بغیر ایڈجوڈی کیٹر یا ڈسپیوٹ ریویو ایکسپرٹ کے پاس پہلے جانے کے بھی براہِ راست ثالثی کا سہارا لے سکتی ہے، حالانکہ یہ طریقہ کار معاہدے میں درج تھا۔
عدالت ایک درخواست کی سماعت کر رہی تھی جو جموں و کشمیر ثالثی و مصالحت قانون 1996 کی دفعہ 11(6) کے تحت دائر کی گئی تھی۔ درخواست میں 7 اگست 2021 کے معاہدے سے متعلق ایک ثالث مقرر کرنے کی مانگ کی گئی تھی۔ یہ معاہدہ بڈگام کے اومپورہ میں "سینٹرل کنٹرول بلڈنگ فار ہاؤسنگ ایمرجنسی آپریشن سینٹر اینڈ اسکادا سسٹم" کی تعمیر کیلئے کیا گیا تھا۔
فیصلے کے مطابق، ای آر اے کی جانب سے جاری ٹینڈر میں سب سے کم بولی دہندہ بننے کے بعد یہ منصوبہ درخواست گزار کمپنی کو 29.88 کروڑ روپے کے علاوہ 5 کروڑ روپے کی عبوری رقم کے ساتھ دیا گیا تھا۔
کمپنی نے دعویٰ کیا کہ اس نے تقریباً 90 فیصد کام مکمل کر لیا تھا، تاہم تاخیر متعلقہ حکام کی غلطیوں کی وجہ سے ہوئی۔ کمپنی نے ای آر اے پر یہ الزام بھی عائد کیا کہ معاہدہ غلط طریقے سے منسوخ کیا گیا اور اس کے خلاف سخت اقدامات کیے گئے، جن میں بینک گارنٹی ضبط کرنا اور باقی کام کیلئے دوبارہ ٹینڈر جاری کرنا شامل ہے۔
کمپنی نے مزید دعویٰ کیا کہ اس کے کئی کروڑ روپے واجب الادا ہیں، جن میں غیر ادا شدہ بل، اضافی کام کے دعوے، روکی گئی رقم، ادائیگی میں تاخیر کا معاوضہ اور معاہدہ ختم کرنے و بینک گارنٹی سے متعلق نقصانات شامل ہیں۔
دوسری جانب ای آر اے نے عدالت میں مؤقف اختیار کیا کہ کمپنی بار بار مہلت دینے کے باوجود منصوبہ مکمل کرنے میں ناکام رہی۔ ایجنسی نے بتایا کہ یہ منصوبہ ہنگامی اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ خدمات کیلئے تھا اور اسے ستمبر 2022 تک 12 ماہ میں مکمل ہونا تھا، لیکن 31 اکتوبر 2024 تک چار بار توسیع دینے کے باوجود بھی منصوبہ مکمل نہیں ہوا۔
جوابی فریقین نے یہ بھی کہا کہ کمپنی نے لازمی قبل از ثالثی طریقہ کار کو نظر انداز کیا، جس کے تحت پہلے تنازعے کو ایڈجوڈی کیٹر یا ڈسپیوٹ ریویو ایکسپرٹ کے پاس لے جانا ضروری تھا۔ تاہم جسٹس سنجے دھر نے اس اعتراض کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ایڈجوڈی کیٹر یا ڈی آر ای کا نظام عملی طور پر فعال ہی نہیں ہوا تھا، کیونکہ معاہدے کے مطابق فریقین اور نامزد ایڈجوڈی کیٹر کے درمیان مشترکہ معاہدہ نہیں کیا گیا تھا۔
عدالت نے کہا، "جی سی سی کی شق 23.1.1 میں درج شرط اس معاملے میں پوری نہیں ہوئی، اس لیے درخواست گزار کیلئے ایڈجوڈی کیٹر یا ڈی آر ای کا فورم دستیاب نہیں تھا۔"
عدالت نے "پروجیکٹ منیجر" اور "آجر" کے فیصلوں میں فرق واضح کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ تنازعہ پروجیکٹ منیجر کے فیصلے سے نہیں بلکہ آجر کی جانب سے معاہدہ ختم کرنے سے پیدا ہوا ہے۔ عدالت نے کہا، "آجر کی جانب سے لیا گیا کوئی بھی فیصلہ، بشمول معاہدہ ختم کرنے اور بعد کے اقدامات، ایڈجوڈی کیٹر یا ڈی آر ای کے دائرہ اختیار میں نہیں آتے۔"
جسٹس دھر نے مزید کہا کہ معاہدے کی خاص شرائط میں شامل ثالثی شق کافی وسیع ہے اور معاہدے سے پیدا ہونے والے تمام تنازعات کا احاطہ کرتی ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا، "پی سی سی میں شامل ثالثی شق بہت وسیع نوعیت کی ہے، اس لیے آجر اور ٹھیکہ دار کے درمیان ایسا کوئی بھی تنازعہ جو ایڈجوڈی کیٹر یا ڈی آر ای کے دائرے میں نہیں آتا، ثالثی کیلئے بھیجا جا سکتا ہے۔"
عدالت نے سپریم کورٹ آف انڈیا اور بمبئی ہائی کورٹ کے فیصلوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جہاں ثالثی معاہدہ موجود ہو وہاں عدالتی تشریح کو ثالثی کے حق میں ہونا چاہیے۔ ایک حالیہ سپریم کورٹ فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے جسٹس دھر نے کہا کہ ایسے معاملات میں عدالتوں کو "اگر شک ہو تو معاملہ ثالثی کیلئے بھیج دو" کے اصول پر عمل کرنا چاہیے۔
عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ ثالثی و مصالحت قانون کی دفعہ 16 کے تحت ثالثی ٹریبونل خود اپنے دائرہ اختیار سے متعلق سوالات پر فیصلہ دینے کا مجاز ہوتا ہے۔ عدالت نے تنازعے کو "ثالثی کے قابل" قرار دیتے ہوئے تمام معاملات ثالثی کیلئے بھیج دیے۔
ہائی کورٹ نے سابق چیف جسٹس ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ علی محمد ماگرے کو واحد ثالث مقرر کرتے ہوئے رجسٹری کو ہدایت دی کہ دس دن کے اندر حکم نامہ انہیں پہنچایا جائے۔
عدالت نے یہ بھی ہدایت دی کہ ثالث حکم موصول ہونے کے دو ہفتوں کے اندر ثالثی و مصالحت قانون کی دفعات 11(8) اور 12(1) کے تحت لازمی انکشافات جمع کریں۔ ساتھ ہی کہا گیا کہ ابتدائی طور پر ثالثی کے اخراجات اور فیس دونوں فریق برابر ادا کریں گے، تاہم حتمی فیصلہ ثالث کرے گا۔
