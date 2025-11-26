ETV Bharat / jammu-and-kashmir
گریز: موسم سرما کی تنہائی کے پیش نظر مستقل ماہرِ امراضِ نسواں کی تعیناتی کا مطالبہ
سردیوں میں وادی کشمیر کا دنیا سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے حاملہ خواتین شدید خطرات سے دوچار ہوتی ہیں۔
Published : November 26, 2025 at 11:52 AM IST
بانڈی پورہ (اعجاز نازکی) جموں و کشمیر میں سخت سردیوں کے آغاز کے ساتھ ہی گریز وادی کی حاملہ خواتین ایک بار پھر مشکلات میں گھِر گئی ہیں۔ جہاں مستقل گائناکالوجسٹ کی عدم موجودگی کے باعث ہر سال درجنوں خواتین کو بروقت طبی سہولیات سے محروم ہونا پڑتا ہے۔ بھاری برف باری کے دوران گریز تقریباً تین ماہ تک بیرونی دنیا سے کٹا رہتا ہے، جس کے سبب نہ صرف علاج میں تاخیر ہوتی ہے بلکہ علاج و معالجہ کی سہولت کے فقدان کے سبب اموات بھی سامنے آتی ہیں۔
مقامی باشندوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے حکام سے مطالبہ کیا کہ اس مسئلے کا عارضی انتظامات کے بجائے مستقل حل فراہم کیا جائے۔ محمد حمزہ لون نام کے ایک مقامی رہنما نے بتایا کہ 'بطور عارضی انتظام ہمیں صرف پندرہ دن کے لیے ایک گائناکالوجسٹ فراہم کیا جاتا ہے۔ ان کی اصل تعیناتی کپواڑہ میں ہے، جہاں سے انہیں گریز پہنچنے اور واپس جانے میں دو دن لگ جاتے ہیں۔ اس دوران مقامی عوام مشکلات کا شکار رہتے ہیں۔ ہم نے رَزدان پاس پر کئی نومولود گنوائے ہیں کیونکہ ایس ڈی ایچ گریز میں مستقل ڈاکٹر موجود نہیں ہے۔ سردیوں میں ہم گھر تک محدود ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس مسئلے کا مستقل حل ناگزیر ہے۔”
وہیں ڈپٹی کمشنر بانڈی پورہ اندو کنول چب نے بتایا کہ ضلع انتظامیہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہی ہے کہ سردیوں کے مہینوں میں گریز میں مستقل گائناکالوجسٹ موجود رہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کئی حاملہ خواتین جن کی متوقع زچگی آئندہ چند مہینوں میں ہے، پہلے ہی میدانی علاقوں کا رخ کر چکی ہیں، جب کہ کچھ خواتین گھر بار چھوڑنے سے گریز کرتے ہوئے وادی میں ہی رہنے کا انتخاب کرتی ہیں۔
ڈی سی نے کہا کہ “انتظامیہ کسی بھی ہنگامی صورتِ حال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ اگر سڑکیں بند ہو گئیں تو میڈیکل ایوی ایشن کے لیے فوری طور پر ہیلی کاپٹر سروس شروع کی جائے گی۔”
مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر حکومت نے مستقل بنیادوں پر ماہرِ امراضِ نسواں تعینات نہ کیا تو ہر سال اسی بحران کا سامنا رہے گا اور حاملہ خواتین کی جانیں خطرے میں پڑتی رہیں گی۔
