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جموں کشمیر حکومت آج قانون سازوں اور وزراء کی تنخواہوں میں اضافے کے لیے بل پیش کرے گی
واضح رہے کہ ان بلوں کی منظوری کی صورت میں جموں و کشمیر میں وزراء اور ارکانِ اسمبلی کی تنخواہیں دگنی ہو جائیں گی۔
Published : September 28, 2026 at 12:15 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ جاری اسمبلی اجلاس میں آج پانچ بل پیش کریں گے، جن میں سے تین میں قانون سازوں، وزراء کی تنخواہوں، بھتوں اور پنشن میں اضافے کے لیے ترمیم کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
عمر عبداللہ، جن کے پاس قانون، انصاف اور پارلیمانی امور کی وزارت کا چارج بھی ہے، جموں و کشمیر کے وزراء اور وزرائے مملکت کی تنخواہ ایکٹ، 1956 میں ترمیم کے لیے 'ایل اے بل نمبر 13, 2026' پیش کریں گے جو کہ سرکاری گزٹ کے ایک غیر معمولی شمارے میں پہلے ہی شائع ہو چکا ہے۔
اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ جموں و کشمیر ریاستی مقننہ کے ارکان کی تنخواہیں اور الاؤنسز ایکٹ، 1960 میں ترمیم کا بل، اور اس سے متعلقہ یا اس کے ذیلی معاملات کے لیے بھی بل پیش کریں گے۔
تیسرا بل جموں و کشمیر ریاستی مقننہ کے ارکان کے پنشن ایکٹ، 1984 میں ترمیم اور اس سے متعلقہ یا اس کے ذیلی معاملات سے متعلق ہوگا۔
اس کے علاوہ، عمر عبداللہ کاروباری اور عوامی زندگی کو آسان بنانے کے لیے بعض قوانین کو منسوخ کرنے اور ان سے منسلک یا اس کے ذیلی معاملات کے لیے ایک بل پیش کریں گے۔ عمر عبداللہ جموں اور کشمیر گڈز اینڈ سروسز ٹیکس (جی ایس ٹی) ایکٹ، 2017 میں ترمیم کا بل بھی پیش کریں گے۔
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پچھلے اسبلی اجلاسوں میں ایوان کے اندر تنخواہوں اور الاؤنسز میں اضافے پر بحث کی گئی تھی، جس کے بعد سرکار اور اپوزیشن بنچوں کے قانون سازوں پر مشتمل ایوان کی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی۔ کمیٹی نے اس تجویز پر مکمل اتفاقِ رائے کا اظہار کیا۔
کمیٹی نے موجودہ مجموعی تنخواہ کو ایک لاکھ 80 ہزار سے بڑھا کر تین لاکھ روپے کرنے کی تجویز دی ہے۔ اس کے علاوہ تجویز میں الاؤنسز، ٹیلی فون کے بل اور ہاؤس لون کی سہولیات بھی شامل ہیں۔
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