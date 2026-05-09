ہراسانی کی شکایت پر حکومت نے امر سنگھ کالج کے پرنسپل اور فیکلٹی ممبر کو معطل کر دیا

جموں و کشمیر کی وزیر تعلیم نے کہا کہ اس معاملے میں جو بھی ملوث پایا گیا اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔

By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 9, 2026 at 9:55 AM IST

سرینگر: جموں و کشمیر کی وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے جمعہ کو کہا کہ ایک طالب علم کی جانب سے امر سنگھ کالج کے میڈیا سٹڈیز ڈیپارٹمنٹ کے سربراہ کے خلاف مبینہ ہراسانی کی شکایت درج کرانے کے بعد حکومت نے ادارے کے ایک اسسٹنٹ پروفیسر اور پرنسپل کو معطل کر دیا۔


صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ایتو نے کہا کہ حکومت نے شکایت موصول ہونے کے فوراً بعد کارروائی کی۔ انہوں نے کہا کہ "ہمارے پاس اس طرح کے رویے کے خلاف زیرو ٹالرینس کی پالیسی ہے۔ ہمیں کل شکایت موصول ہوئی اور میں نے فوری طور پر ہائیر ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے سکریٹری کو اسسٹنٹ پروفیسر اور امر سنگھ کالج کے پرنسپل کے خلاف معطلی کے احکامات جاری کرنے کی ہدایت دی۔"

انہوں نے کہا کہ انکوائری کا حکم دے دیا گیا ہے اور ایک ہفتے کے اندر رپورٹ طلب کی گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس معاملے میں جو بھی ملوث پایا گیا اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔

یہ تنازع جمعرات کو اس وقت سامنے آیا جب حکام نے ایک طالبہ کو مبینہ طور پر ہراساں کیے جانے پر طلبہ کے احتجاج کے بعد میڈیا اسٹڈیز ڈیپارٹمنٹ کے ہیڈ کو ہٹا دیا۔

جمعرات کو کالج کے پرنسپل کی طرف سے جاری کردہ ایک سرکاری حکم میں، ملزم فیکلٹی ممبر کو انکوائری کے نتائج تک تمام تعلیمی ذمہ داریوں سے فارغ کر دیا گیا۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ یہ کارروائی کالج کیمپس میں طلباء کے مظاہروں کے جواب میں کی گئی۔

اس نے یہ بھی کہا کہ کالج کے پراکٹریل بورڈ کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ شفاف اور جلد تحقیقات کرے اور دو دن کے اندر اپنی رپورٹ پیش کرے۔ حکم کے مطابق، پروفیسر نصرت سید کو انکوائری مکمل ہونے تک میڈیا سٹڈیز ڈیپارٹمنٹ کے معاملات کی نگرانی کرنے کے لیے تفویض کیا گیا ہے۔

