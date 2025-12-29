ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر حکومت کا ریزرویشن مسئلے کو حل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں: وحید پرہ
پرہ کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب جنرل زمرے کے طلبہ کوٹہ پالیسی کو معقول بنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
Published : December 29, 2025 at 7:26 AM IST
سرینگر: پی ڈی پی ایم ایل اے وحید پرہ نے سنیچر کے روز جموں و کشمیر میں عمر عبداللہ حکومت پر ریزرویشن کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے "صفر ارادہ" ظاہر کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ موجودہ کوٹہ پالیسی ایک وجودی معاملہ بن گیا ہے۔
"ریزرویشن پالیسی ایک وجودی مسئلہ بن گیا ہے جو ہماری نوجوان نسلوں کے مستقبل کی بنیادوں پر حملہ کرتا ہے۔ ہمیں طلباء کے ساتھ، وزیراعلیٰ عمر عبداللہ کی رہائش گاہ کے باہر جمع ہوئے ایک سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔
The reservation policy has become an existential issue that strikes at the very foundation of the future of our younger generations. It has been over a year since we, along with students assembled outside the CM @OmarAbdullah’s residence. Unfortunately, during this entire period,…— Waheed Para (@parawahid) December 27, 2025
"بدقسمتی سے، اس پورے عرصے کے دوران حکومت کا اس مسئلے کو حل کرنے کا قطعی طور پر کوئی ارادہ نہیں رہا ہے، جس نے ہمارے نوجوانوں پر چھائی ہوئی بے یقینی کیفیت اور اضطراب بڑھا دیا ہے۔" پرہ نے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا۔
ان کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب جنرل زمرے کے طلباء کی طرف سے کوٹہ پالیسی کو معقول بنانے میں تاخیر کے خلاف اپنے احتجاج اور دھرنے دوبارہ شروع کرنے کی تیاریوں کے دوران چیف منسٹر عمر عبداللہ کی جانب سے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔
پلوامہ سے پی ڈی پی ایم ایل اے نے کہا کہ "یہ دھرنا حکومت کو شفافیت کے ساتھ کام کرنے اور موجودہ سخت ریزرویشن پالیسی کو بہتر بنانے کی اپنی ذمہ داری کو یاد دلاتا ہے۔
پرہ نے مزید کہا کہ عمر عبداللہ کی طرف سے تشکیل دی گئی کابینہ کی ذیلی کمیٹی کی رپورٹ کو روکنے کا کوئی جواز نہیں تھا، گرچہ سفارشات پر لیفٹیننٹ گورنر کی منظوری زیر التوا تھی۔
مزید برآں، اگر منتخب حکومت یہ موقف رکھتی ہے کہ یہ معاملہ فی الحال لیفٹیننٹ گورنر کے پاس ہے، تب بھی رپورٹ کو عوامی جانچ سے روکنے کا کوئی جواز نہیں ہو سکتا۔
انہوں نے کہا کہ "ذمہ داری جس کی بھی ہو، اسے تسلیم کیا جانا چاہیے اور سی ایم اور ایل جی کے دفتر سمیت اداروں کو عوامی احتساب سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔" پرہ نے مزید کہا کہ ریزرویشن کا مسئلہ ایک غیر معمولی طور پر حساس مسئلہ ہے اور "ہم غیر واضح طور پر انصاف اور اس کے بروقت ازالے کے مطالبے کی تائید کرتے ہیں۔"
متعلقہ خبریں:
"وہ وادی میں بدامنی چاہتے ہیں..." فاروق عبداللہ نے کشمیری رہنماؤں کی نظربندی پر کی تنقید
کشمیر کے باہر کشمیریوں کی ہراسانی پر تشویش کا اظہار، سیاسی رہنماؤں کو گھروں میں نظربند کرنا جمہوری اقدار کے خلاف: محبوبہ مفتی
سرینگر میں ریزرویشن مخالف مظاہرے سے قبل روح اللہ مہدی سمیت دیگر قائدین ہاؤس اریسٹ!