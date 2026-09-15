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پانچ روزہ اسمبلی اجلاس پر بی جے پی برہم، سنیل شرما نے کی 30 روزہ اجلاس کی مانگ
بی جے پی نے اسمبلی کے خزاں اجلاس کی مختصر مدت پر حکومت خاص کر اسپیکر عبدالرحیم راتھر کو کو تنقید کا نشانہ بنایا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 15, 2026 at 4:18 PM IST
جموں: بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کی جموں و کشمیر یونٹ نے منگل کو عمر عبداللہ کی قیادت والی نیشنل کانفرنس حکومت کو اسمبلی کے آنے والے خزاں اجلاس کی ’ناکافی‘ مدت پر سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ این سی حکومت نے ’’تقریباً اپنی قانون ساز جواب دہی کھو دی ہے‘‘۔
جموں میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی کے سینئر رہنما اور جموں و کشمیر اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سنیل شرما نے کہا کہ انہیں امید تھی کہ اسمبلی کا اجلاس کم از کم 30 دن تک چلے گا۔ "صرف پانچ نشستیں مقرر کرکے حکومت نے جموں و کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ایک ظالمانہ مذاق کیا ہے، جس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔"
LoP, J&K Assembly Sh. @Sunil_SharmaBJP along with MLAs @iNarinderRaina, @ChVikramR, Sh. @YudhvirSethiBJP, Sh. RS Pathania and Sh. Surinder Kumar Bhagat addressed press conference at BJP Headquarters in Jammu. pic.twitter.com/pmkBiqpVXz— BJP Jammu & Kashmir (@BJP4JnK) September 15, 2026
جموں و کشمیر اسمبلی کا خزاں اجلاس 21 ستمبر سے شروع ہوگا۔ اسمبلی اسپیکر عبدالرحیم راتھر نے 8 ستمبر کو اجلاس کا 10 روزہ کیلنڈر جاری کیا تھا۔ یہ اجلاس حکومت کی جانب سے سالانہ دربار موو کے تحت اپنے دفاتر جموں منتقل کرنے سے پہلے منعقد ہوگا۔ تین تعطیلات اور پہلے دن تعزیتی حوالوں کو نکالنے کے بعد سرکاری امور اور پرائیویٹ ممبرز بلوں کے لیے اجلاس میں ایک ہفتے سے بھی کم وقت بچے گا۔
شرما نے کہا کہ جموں و کشمیر حکومت نے ’’قانون ساز اسمبلی کا مذاق بنا دیا ہے‘‘ اور مزید کہا کہ ’’خصوصاً اسپیکر کے اقدامات مایوس کن ہیں‘‘۔ سنیل شرما نے کہا: "جموں و کشمیر حکومت تقریباً اپنی قانون ساز جواب دہی کھو چکی ہے۔"
لیڈر آف اپوزیشن نے دعویٰ کیا کہ گزشتہ دو سال سے مرکز کے زیر انتظام علاقے میں "معمول کی حکمرانی کے کوئی آثار نظر نہیں آئے"۔ انہوں نے عمر عبداللہ کابینہ کے وزرا کی جانب سے عوام تک پہنچنے کی سرگرمیوں کی کمی کا بھی الزام عائد کرتے ہوئے کہا: "حکومت عام سرکاری ملازم سے لے کر وزارتی سطح تک بدعنوان ہے۔ لوگ بدعنوانی کی وجہ سے سرکاری دفاتر جانے سے ڈرتے ہیں۔"
انہوں نے اسپیکر سے اجلاس کی مدت پر نظرثانی کرتے ہوئے اسے 30 دن تک بڑھانے کی اپیل کی اور کہا کہ عوامی مسائل اٹھانے کے لیے اس کے علاوہ کوئی پلیٹ فارم موجود نہیں ہے۔
انہوں نے کہا: "آج ایک طویل اجلاس میں ہم نے رہنماؤں کی عوامی رابطہ مہم کے دوران سامنے آئے عوامی مسائل پر بات کی۔ لوگوں نے بہت سے مسائل اٹھائے ہیں، لیکن ہمارے پاس صرف پانچ دن ہیں۔ ہم نے عوام کو یقین دلایا ہے کہ آنے والے اجلاس میں ان مسائل کو پوری طاقت کے ساتھ اٹھائیں گے اور حکومت کو جواب دہ بنائیں گے۔"
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