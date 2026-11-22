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جموں و کشمیر حکومت نے راجوری کی کیسری پہاڑیوں میں ریزورٹ کی تعمیر کی منظوری دے دی
منظور شدہ منصوبے کے تحت راجوری کی کیسری پہاڑیوں میں 7.97 کروڑ کی لاگت سے نیا ریزورٹ تعمیر ہوگا۔
By PTI
Published : November 22, 2026 at 9:22 AM IST
جموں: جموں و کشمیر حکومت نے خطہ پیر پنجال میں سیاحت کے فروغ اور بنیادی ڈھانچے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی جانب ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے ضلع راجوری کی خوبصورت کیسری پہاڑیوں میں ایک جدید ریزورٹ کی تعمیر کے لیے انتظامی منظوری دے دی ہے۔ اس منصوبے پر مجموعی طور پر 7.97 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔
سنیچر کے روز ایک سرکاری ترجمان نے اس فیصلے کی تفصیلات فراہم کرتے ہوئے بتایا کہ مجوزہ ریزورٹ کی تعمیر کا بنیادی مقصد خطہ پیر پنجال کی پوشیدہ سیاحتی صلاحیتوں کو دنیا کے سامنے لانا اور یہاں آنے والے ملکی و غیر ملکی سیاحوں کو معیاری رہائشی و تفریحی سہولیات فراہم کرنا ہے۔
ترجمان کے مطابق، کیسری پہاڑیاں اپنے سحر انگیز قدرتی مناظر، سرسبز وادیوں اور منفرد ثقافتی و تاریخی ورثے کی بدولت سیاحوں کے لیے بے پناہ کشش رکھتی ہیں، تاہم مناسب سہولیات کے فقدان کے باعث یہ علاقہ اب تک سیاحوں کی نظروں سے اوجھل رہا ہے۔
سرکاری بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اس منصوبے کی تکمیل سے نہ صرف علاقے میں سیاحتی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا بلکہ مقامی نوجوانوں کے لیے بالواسطہ اور بلاواسطہ روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے، جس سے خطے کی معیشت مستحکم ہوگی۔
ترجمان نے مزید کہا کہ یہ منصوبہ عمر عبداللہ حکومت کی جانب سے کم دریافت شدہ سیاحتی مقامات کو فروغ دینے اور جموں و کشمیر کے روایتی سیاحتی مراکز سے ہٹ کر سیاحت کے دائرہ کار کو وسیع کرنے کی جانب ایک اور اہم قدم ہے۔
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