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جموں کشمیر: مغربی پاکستانی مہاجرین، پی او جے کے اور چھمب متاثرین کیلئے بازآبادکاری اسکیموں کی مدت میں توسیع
یہ فیصلہ حکومت ہند کی وزارت داخلہ کی جانب سے 25 مئی سال 2026 کو دی گئی منظوری کے بعد کیا گیا۔
Published : June 11, 2026 at 6:05 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) جموں و کشمیر حکومت نے مغربی پاکستانی مہاجرین (ویسٹ پاکستانی ریفیجیز) اور سال 1947 میں پاکستان کے زیر قبضہ جموں و کشمیر سے بے گھر ہونے والے خاندانوں کے علاوہ سال 1965 اور سال 1971 کی جنگوں کے دوران چھمب سیکٹر سے نقل مکانی کرنے والے متاثرہ خاندانوں کے لیے جاری بازآبادکاری اور مالی امدادی اسکیموں کی مدت میں توسیع کر دی ہے۔
یہ فیصلہ حکومت ہند کی وزارت داخلہ کی جانب سے 25 مئی سال 2026 کو دی گئی منظوری کے بعد کیا گیا۔ محکمہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ، ریلیف، ری ہیبلیٹیشن اینڈ ری کنسٹرکشن نے 10 جون کو اس سلسلے میں الگ الگ سرکاری احکامات جاری کیے۔
سرکاری حکم نامہ کے مطابق 1947 کے پی او جے کے متاثرین اور 1965 و 1971 کے چھمب متاثرہ خاندانوں کے لیے ایک مرتبہ کی بازآبادکاری امدادی اسکیم کی مدت 31 مارچ 2026 سے بڑھا کر 30 ستمبر 2026 تک کر دی گئی ہے۔
یہ اسکیم 2,000 کروڑ روپے کے منظور شدہ بجٹ کے تحت جاری رہے گی اور مقررہ آخری تاریخ کے بعد خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح دوسرے سرکاری حکم نامہ کے تحت جموں و کشمیر میں آباد مغربی پاکستانی مہاجرین کے لیے مالی امدادی اسکیم کی مدت 31 مارچ سال 2026 سے بڑھا کر 31 مارچ 2027 تک کر دی گئی ہے۔
یہ اسکیم 317.02 کروڑ روپے کے منظور شدہ بجٹ کے دائرے میں نافذ العمل رہے گی اور توسیع شدہ مدت کے بعد جاری نہیں رکھی جائے گی۔ یہ احکامات محکمہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ، ریلیف، ری ہیبلیٹیشن اینڈ ری کنسٹرکشن کے پرنسپل سیکرٹری کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں۔
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