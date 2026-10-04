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جموں و کشمیر حکومت اسمبلی میں کشمیریوں کے لیے مترجم کی سہولت پر کام کر رہی ہے، عبدالرحیم راتھر
اسپیکر عبدالرحیم راتھر نے اتوار کو سوپور میں اس معاملے پر سوالات کا جواب دیتے ہوئے یہ ریمارکس دیے۔
Published : October 4, 2026 at 4:43 PM IST|
Updated : October 4, 2026 at 4:54 PM IST
بارہمولہ: (کوثر عرفات) جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر عبدالرحیم راتھر نے کہا ہے کہ حکومت ایوان میں کشمیری زبان کے استعمال کو آسان بنانے کے لیے ایک طریقہ کار پر کام کر رہی ہے، یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ مترجم کی عدم موجودگی قانون سازوں کے لیے اپنی مادری زبان میں بات کرنے کے لیے رکاوٹ ثابت ہو رہی ہے۔
اسپیکر عبدالرحیم راتھر نے اتوار کو سوپور میں اس معاملے پر سوالات کا جواب دیتے ہوئے یہ ریمارکس دیئے، جب ایک قانون ساز کو خزاں کے اجلاس کے دوران بتایا گیا تھا کہ کشمیری میں ان کے ریمارکس کو ریکارڈ نہیں کیا جائے گا۔ حکومت کو کئی زاویوں سے دیکھنا ہوگا۔ فی الحال ہمارے پاس اسمبلی میں کوئی مترجم نہیں ہے جو اکثر کشمیری بولنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ مستقبل میں اس تشویش کو دور کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔
اسپیکر نے کہا کہ انہوں نے کسی رکن کو اسمبلی میں کشمیری بولنے سے نہیں روکا۔ میں نے بولنے کی کوشش کرنے والوں سے کہا - بولیں، لیکن اسے ریکارڈ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس وقت اسمبلی میں ہمارے پاس کوئی مترجم نہیں ہے۔حال ہی میں منعقدہ موسم خزاں کے اجلاس کے دوران، رکن اسمبلی مبارک گل نے کشمیری زبان میں ایک مسئلہ اٹھایا لیکن انہیں بتایا گیا کہ ایوان میں مترجم کی عدم موجودگی میں ان کے ریمارکس کو ریکارڈ نہیں کیا جائے گا۔
اپ کو بتادیں کہ سپیکر یہاں سوپور کے میراس محل میوزیم کے ذریعے مرحوم عتیقہ بانو کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منعقد ایک پروگرام 'یوم میراس' میں بطور مہمان خصوصی تھے۔