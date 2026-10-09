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جموں کشمیر حکومت نے سی این جی ایندھن کی فراہمی کے لیے 'سٹی گیس ڈسٹری بیوشن پالیسی' کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا
اس پالیسی کا مقصد جموں و کشمیر کے تمام 20 اضلاع میں سٹی گیس ڈسٹری بیوشن نیٹ ورکس کو مرحلہ وار پھیلانا ہے۔
Published : October 9, 2026 at 9:19 AM IST|
Updated : October 9, 2026 at 9:56 AM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جمعرات کو 'جموں و کشمیر سٹی گیس ڈسٹری بیوشن (سی جی ڈی) پالیسی، 2026' کے نوٹیفکیشن کو صاف ستھرے ایندھن تک رسائی بڑھانے، صنعتی مسابقت کو مضبوط بنانے اور خطے کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو جدید بنانے کی سمت ایک اہم قدم قرار دیا۔
کونسل آف منسٹرز (وزراء کی کونسل) کی منظوری کے بعد جاری ہونے والی یہ پالیسی گھروں، تجارتی اداروں، صنعتوں اور ٹرانسپورٹ کے شعبے میں پائپڈ نیچرل گیس (پی این جی) اور کمپریسڈ نیچرل گیس (سی این جی) کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے ایک واضح، سرمایہ کار دوست اور مقررہ مدت پر مبنی (ٹائم باؤنڈ) فریم ورک تشکیل دیتی ہے۔
اس پالیسی کا مقصد جموں و کشمیر کے تمام 20 اضلاع میں سٹی گیس ڈسٹری بیوشن نیٹ ورکس کو مرحلہ وار پھیلانا ہے، تاکہ صارفین کو صاف اور قابلِ اعتماد قدرتی گیس کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے اور روایتی ایندھن سے جدید متبادل ذرائع کی طرف منتقلی کو آسان بنایا جا سکے۔
پالیسی کی ایک اہم ترجیح 'سنگل ونڈو' اور مقررہ مدت میں منظوری کے نظام، سی این جی اسٹیشنز کے قیام کے لیے آسان طریقہ کار، اور 'رائٹ آف وے' کے معیاری ضوابط کے ذریعے منصوبوں پر عمل درآمد کو آسان اور تیز کرنا ہے۔ اس میں صنعتی ترقی کو فروغ دینے اور قابلِ اعتماد توانائی تک رسائی بہتر بنانے کے لیے اہم صنعتی مراکز بشمول کٹھوعہ، سانبہ اور پلوامہ میں گیس کنکشن کی فراہمی کو ترجیح دینا بھی شامل ہے۔
پی این جی اور سی این جی کے بنیادی ڈھانچے کی توسیع سے محفوظ، صاف اور زیادہ سستے توانائی کے متبادل فراہم ہونے، ایندھن کے اخراجات میں کمی آنے، صنعتی کارکردگی اور مسابقت میں بہتری آنے اور صاف توانائی کے ابھرتے ہوئے شعبے میں مزید سرمایہ کاری راغب ہونے کی توقع ہے۔ یہ پالیسی مقامی روزگار، اپرنٹس شپ اور مہارتوں کی ترقی کو بھی فروغ دیتی ہے، جس سے گیس کی تقسیم کے بنیادی ڈھانچے اور متعلقہ خدمات کی تعمیر، آپریشن اور دیکھ بھال کے شعبوں میں نئے مواقع پیدا ہوں گے۔
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے خوراک، شہری رسد اور امورِ صارفین کے وزیر ستیش شرما اور متعلقہ محکمے کو اس پالیسی کے نوٹیفکیشن پر مبارکباد دی اور اسے جموں و کشمیر میں صاف اور پائیدار ترقی اور توانائی کے جدید نظام کی جانب ایک اہم پیش رفت قرار دیا۔ وزیراعلیٰ نے کہا، "سٹی گیس ڈسٹری بیوشن پالیسی صنعت اور سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ صاف اور قابلِ اعتماد توانائی تک رسائی کو بڑھانے میں مدد دے گی۔ یہ جموں و کشمیر کے لیے توانائی کے ایک ایسے مستقبل کی تعمیر کی جانب ایک اہم قدم ہے جو صاف ستھرا، زیادہ کارآمد اور پائیدار ہو۔"
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