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جموں و کشمیرمفت سلینڈر اسکیم: حکومت کی جانب سے اے اے وائی خاندانوں کے لیے چھ مفت ایل پی جی سلنڈروں کی منظوری
بی جے پی نے دعویٰ کیا کہ حکمراں جماعت نے 12 سلنڈروں کا وعدہ کیا تھا، اور چھ سلنڈر ایک دھوکہ ہے۔
By PTI
Published : September 24, 2026 at 2:55 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے وزیر ستیش شرما نے جمعرات کو قانون ساز اسمبلی کو مطلع کیا کہ حکومت نے مرکز کے زیر انتظام علاقے میں اے اے وائی (انتیو دیا انّ یوجنا) خاندانوں کے لیے چھ مفت گیس سلنڈروں کی منظوری دے دی ہے۔ اس اعلان پر ایوان میں ہنگامہ برپا ہو گیا اور اپوزیشن جماعت بی جے پی نے حکومت پر 12 سلنڈر فراہم کرنے کے اپنے وعدے سے انحراف کرنے کا الزام عائد کیا۔
خوراک، شہری رسد اور امورِ صارفین کے وزیر ستیش شرما نے کہا کہ، "میں ایوان کو مطلع کرنا چاہتا ہوں کہ چھ مفت گیس سلنڈروں کی اسکیم کو متعلقہ حکام کی جانب سے منظوری مل گئی ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات جلد ہی فراہم کی جائیں گی۔"
جہاں حکمراں جماعت کے ارکان نے ڈیسک بجا کر اس اعلان کا خیرمقدم کیا، وہیں اپوزیشن بی جے پی کے ارکان نے حکومت کے خلاف نعرے بازی کی، جس کے نتیجے میں ایوان میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔
بی جے پی ارکان نے کہا کہ، "یہ دھوکہ دہی ہے۔ حکمراں جماعت نے بارہ مفت سلنڈر فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ چھ سلنڈر پیش کرنا دھوکہ ہے۔ آپ نے سلنڈروں، بجلی اور راشن کے معاملے میں عوام کو دھوکہ دیا ہے۔"
انہوں نے حکومت پر غریبوں کو "گمراہ" کرنے کا الزام لگایا۔ ہنگامے کے دوران انہوں نے سوال کیا، "یہ کب تک جاری رہے گا؟"
حکمراں جماعت اور اپوزیشن کے درمیان کچھ دیر تک تلخ کلامی اور ہنگامہ آرائی جاری رہی، لیکن اسپیکر عبدالرحیم راتھر نے بالآخر ایوان میں نظم و ضبط بحال کیا اور دن کی کارروائی دوبارہ شروع ہوئی۔
انتیو دیا انّ یوجنا (اے اے وائی) کا مقصد انتہائی غریب خاندانوں کی مدد کرنا ہے۔
اس سے قبل، 'زیرو آور' کے دوران شیڈولڈ ٹرائب-ٹو (ایس ٹی-2) ریزرویشن کے مسئلے پر بھی ایوان میں ہنگامہ ہوا تھا۔
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