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پیلٹ متاثرہ انشاء کی ایل پی جی ڈسٹری بیوشن ایجنسی کیلیے 41لاکھ روپے کی منظوری
سال 2016میں پیلٹ لگنے بینائی سے محروم ہوئی انشاء مشتاق کو اُس وقت حکومت نے LPGڈسٹری بییوشن ایجنسی دینے کا اعلان کیا تھا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 30, 2026 at 7:54 PM IST
شوپیاں (شاہد ٹاک) : جموں و کشمیر حکومت نے شوپیاں سے تعلق رکھنے والی انشا مشتاق کی طویل عرصے سے زیر التوا ایل پی جی ڈسٹری بیوشن ایجنسی کو فعال بنانے کے لیے 41.16 لاکھ روپے کی مالی امداد منظور کر دی ہے۔ انشاء مشتاق سال 2016 میں پیلٹ لگنے سے دونوں آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو گئی تھی۔ انہیں ایل پی جی ڈسٹری بیوشن ایجنسنی کیلیے رقم کی واگزاری کی اطلاع وزیر برائے فوڈ، سیول سپلائز اینڈ کنزیومر افیئرز، ستیش شرما، نے دی۔
ستیش شرما نے کہا کہ "حکومت کی جانب سے اس مالی منظوری کا مقصد انشاء مشتاق کو الاٹ کی گئی ایل پی جی ڈسٹری بیوشن کو عملی شکل دینا اور ان کے لیے باعزت اور پائیدار روزگار کا ذریعہ فراہم کرنا ہے۔" انہوں نے کہا کہ "یہ فیصلہ حکومت کے اس عزم کی عکاسی کرتا ہے کہ متاثرہ افراد کی بازآبادکاری اور فلاح و بہبود کے وعدوں کو عملی جامہ پہنایا جائے۔"
ایک دہائی کا طویل انتظار
سال 2016میں انشا مشتاق کو پیلٹ لگنے کے بعد اس وقت کی پی ڈی پی-بی جے پی مخلوط حکومت نے بازآبادکاری اور مالی امداد کے لیے ایل پی جی ڈسٹری بیوشن ایجنسی کی الاٹمنٹ کا اعلان کیا تھا، تاہم مالی وسائل اور دیگر انتظامی رکاوٹوں کے باعث یہ منصوبہ کئی برسوں تک التواء کا شکار رہا۔
وزیر ستیش شرما کے مطابق حکومت کی جانب سے منظور کی گئی 41.16 لاکھ روپے کی رقم سے تمام ضروری بنیادی ڈھانچہ اور دیگر انتظامات مکمل کیے جائیں گے، جس کے بعد ایل پی جی ڈسٹری بیوشن کو جلد فعال بنانے کی راہ ہموار ہوگی۔
انہوں نے امید ظاہر کی کہ "اس فیصلے سے انشاء مشتاق کو نہ صرف معاشی خودمختاری حاصل ہوگی بلکہ یہ اقدام متاثرین کی بحالی کے سلسلے میں حکومت کے سنجیدہ اقدامات کا بھی مظہر ثبوت ہوگا۔" حکومت نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی ہے کہ "منصوبے کی تکمیل کے لیے تمام ضروری کارروائی مقررہ وقت میں مکمل کی جائے تاکہ ڈسٹری بیوشن جلد از جلد عوامی خدمت کے لیے شروع ہو سکے۔"
رقم کی واگزاری پر انشاء کا رد عمل
ضلع شوپیان کے سیدھو علاقے سے تعلق رکھنے والی 23 سالہ انشاء مشتاق نے میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے حکومت جموں کشمیر کی جانب سے مالی امداد کے اعلان پر ان کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ اُس وقت کی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے ان کے لیے ایل پی جی ڈسٹری بیوشن یونٹ دینے کا اعلان کیا تھا تاکہ وہ باعزت روزگار حاصل کر سکیں۔ تاہم یہ معاملہ کئی برس تک زیر التوا رہا اور اب تقریباً دس سال بعد وزیر ستیش شرما نے اس منصوبے کی منظوری دیتے ہوئے تقریباً 41.16 لاکھ روپے کی مالی معاونت فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کے ذریعے انشاء مشتاق اپنا ایل پی جی ڈسٹری بیوشن یونٹ قائم کر سکیں گی۔
اہل خانہ کی جد و جہد
انشاء نے کہا مزید کہ اس منصوبے کی منظوری کے لیے انہوں نے اور ان کے اہل خانہ نے طویل جدوجہد کی، جس کے بعد اب انہیں امید کی ایک کرن نظر آئی ہے۔ تاہم انہوں نے واضح کیا کہ مالی امداد اپنی جگہ، مگر پیلٹ سے ہونے والے نقصان اور بینائی سے محرومی کا خلا کبھی پُر نہیں ہو سکتا۔
'کشمیر کے زخم نظر انداز کیوں؟'
انشاء نے مزید کہا کہ کشمیر میں برسوں تک ہزاروں نوجوان خاص کر طلبہ پیلٹ کے شکار ہوئے، مگر ان کے درد اور تکلیف کو وہ توجہ نہیں ملی جو ملک کے دیگر حصوں میں ایسے واقعات کے بعد دیکھنے کو ملی۔
جنتر منتر پر احتجاج اور پیلٹ گن
انشاء مشتاق نے جنتر منتر پر ہوئے احتجاج اور وہاں طلبہ پر استعمال کیے گئے پیلٹ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جنتر منتر
پر پیش آئے واقعے کے بعد ہی پورے ملک میں اس پر بحث ہوئی، لیکن کشمیر میں جب طلبہ اور عام شہری برسوں تک پیلٹ کا نشانہ بنتے رہے تو ان کے حق میں کسی نے آواز بلند نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ "یہ رویہ کشمیری متاثرین کے ساتھ ناانصافی" ہے۔
پیلٹ گن پر پابندی کا مطالبہ
انشاء نے ملک بھر میں پیلٹ گن کے استعمال پر پابندی عائد کیے جانے کا مطالبہ کیا تاکہ مستقبل میں کسی اور کو ان جیسے حالات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے کہا کہ "ایسے ہتھیار عام شہریوں، خصوصاً نوجوانوں اور طلبہ کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں۔
کیسے ہوئی انشاء بینائی سے محروم
سال 2016کے اُس خوفناک واقعے کو پُر نم آنکھوں سے یاد کرتے ہوئے انشاء نے بتایا کہ جولائی 2016 میں وہ اپنے گھر میں موجود تھی جب یہ حادثہ پیش آیا۔ ان کے مطابق جب وہ کھڑکی کے قریب گئیں تو باہر احتجاج جاری تھا، اسی دوران داغے گئے پیلٹ ان کے چہرے اور سر میں لگے، جس سے ان کی دونوں آنکھیں شدید متاثر ہوئیں اور وہ ہمیشہ کے لیے بینائی سے محروم ہو گئیں۔
انشاء نے بتایا کہ پیلٹ لگنے کے بعد انہیں کئی اسپتال میں بھرتی کیا گیا، کئی ماہ تک ان کا علاج جاری رہا حتی کہ متعدد سرجریاں بھی کی گئیں، مگر اس سب کے باوجود ان کی بینائی واپس لوٹ نہ سکی۔
انہوں نے کہا کہ پیلٹ لگنے کے بعد ان کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی اور وہ اس سانحے کو کبھی اپنے حافظہ سے فراموش نہیں کر سکیں۔ ان کے مطابق: "پیلٹ صرف جسم کو زخمی نہیں کرتا بلکہ پوری زندگی تباہ کر دیتا ہے۔"
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