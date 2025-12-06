ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سرکاری اسکولوں میں رول بڑھ رہا ہے، مزید اصلاحات کی ضرورت: وزیر تعلیم
وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے سرکاری اسکولوں میں بنیادے ڈھانچے کو جدید تقاضوں پر استوار کرنے کی یقین دہانی کی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : December 6, 2025 at 4:13 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق) : ’’جموں و کشمیر حکومت گورنمنٹ اسکولوں میں طلبہ کی شمولیت کو مزید بڑھانے اور یونین ٹیریٹری کے ہر طالب علم کو معیاری اور مفت تعلیم فراہم کرنے کے لیے جامع اقدامات اٹھا رہی ہے۔‘‘ ان باتوں کا اظہار جموں و کشمیر کی وزیر تعلیم سكينہ ایتو نے ہفتہ کو جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں ہائر سیکنڈری اسکول کی سالانہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایتو نے لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ کی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ’’یو ٹی بھر میں تعلیمی ڈھانچے کو جدید تقاضوں کے مطابق از سر نو تعمیر کرنے کی ضرورت ہے، جبکہ ایل جی انتظامیہ کے جدید تعلیمی نظام کے دعوے زمینی سطح پر کہیں نظر نہیں آ رہے۔‘‘ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی قیادت والی حکومت جموں و کشمیر میں تعلیمی شعبے کی جدید کاری کے لیے سنجیدہ اور ٹھوس اقدامات اٹھا رہی ہے۔
تقریب کے حاشیے پر میڈیا نمائندوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے سكينہ ایتو نے کہا کہ سرکاری اسکولوں میں طلبہ کا رول تیزی سے بڑھ رہا ہے اور حکومت ان اعداد و شمار کو مزید مستحکم بنانے کے لیے تعلیمی نظام میں اصلاحات اور جدید انفراسٹرکچر کی فراہمی یقینی بنارہی ہے۔ وزیر تعلیم کے ہمراہ ایم ایل اے راجپورہ غلام محی الدین میر، محکمہ تعلیم کے سینئر افسران اور ضلع انتظامیہ کے نمائندگان بھی موجود تھے۔
اس موقع پر ایم ایل اے راجپورہ نے میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ ’’اسکول انتظامیہ اور طلبہ کی جانب سے پیش کی گئی سبھی جائز مانگوں کو ترجیحی بنیادوں پر پورا کیا جائے گا تاکہ ہائر سیکنڈری اسکول ہال کے طلبہ کو بہتر سے بہتر تعلیمی سہولیات فراہم ہوسکیں۔‘‘
