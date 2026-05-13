گاؤرن کے رہائشیوں کا انتظامیہ سے مرگن ٹاپ کو ترجیحی بنیادوں پر کھولنے کا مطالبہ
اننت ناگ میں سڑک کی مسلسل بندش کے باعث گاؤرن میں کئی گاڑیاں درماندہ ہیں جس میں اشیائے خوردونوش کی گاڑیاں بھی شامل ہیں۔
Published : May 13, 2026 at 11:39 AM IST
اننت ناگ (دین عمران): ضلع اننت ناگ کے دور افتادہ علاقے گاؤرن اور کشتواڑ کے مڑوا کی عوام نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ مرگن ٹاپ شاہراہ کو ترجیحی بنیادوں پر فوری طور پر کھولا جائے تاکہ ان علاقوں میں معمولاتِ زندگی بحال ہو سکیں۔
مقامی رہائشیوں کا کہنا ہے کہ سڑک کی مسلسل بندش کے باعث گاؤرن میں کئی گاڑیاں درماندہ ہیں، جن میں چاول سے لدے ٹرک بھی شامل ہیں۔ عوام کے مطابق سڑک بند ہونے سے نہ صرف اشیائے خوردونوش کی سپلائی متاثر ہو رہی ہے بلکہ ضروری تعمیراتی سامان کی ترسیل بھی مکمل طور پر رکی ہوئی ہے، جس کے باعث علاقے میں شدید مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔
مقامی لوگوں نے گاؤرن میں احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے بتایا کہ مرگن ٹاپ کی بندش نے مڑوا اور اس سے ملحقہ علاقوں کو عملاً باقی دنیا سے کاٹ کر رکھ دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مریضوں، طلبہ، تاجروں اور عام مسافروں کو سخت پریشانیوں کا سامنا ہے جبکہ اشیائے ضروریہ کی قلت کے خدشات بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ عوام نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ زمینی صورتحال کا سنجیدگی سے جائزہ لے کر فوری طور پر شاہراہ کو بحال کیا جائے تاکہ لوگوں کی مشکلات کا ازالہ ہو سکے۔
وہی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے سینئر رہنما طالب حسین چودھری نے انتظامیہ پر شدید تنقید کرتے ہوئے الزام لگایا کہ گاؤرن چیک پوسٹ پر غیر اعلانیہ لاک ڈاؤن جیسی صورتحال پیدا کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صبح دس بجے کے بعد ہی مسافروں کو ہی آگے جانے کی اجازت دی جا رہی ہے جبکہ مرگن ٹاپ جانے والے سیاح اور دیگر لوگوں کی نقل و حرکت محدود کر دی گئی ہے۔
طالب حسین چودھری نے مزید کہا کہ انتظامیہ دانستہ طور پر مڑوا کی طرف غذائی اجناس، تعمیراتی سامان اور دیگر ضروری اشیاء کی ترسیل میں رکاوٹ ڈال رہی ہے، جس سے مقامی آبادی کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ان کے مطابق اس پالیسی نے علاقے میں بے چینی پیدا کر دی ہے اور لوگ خود کو محصور محسوس کر رہے ہیں۔
انہوں نے الزام عائد کیا کہ انتظامیہ نے مرگن ٹاپ کی طرف سیاحوں کی آمد پر بھی غیر ضروری پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، جس کے نتیجے میں علاقے کے سینکڑوں نوجوان، جو سیاحتی سرگرمیوں سے وابستہ ہو کر روزگار کماتے تھے، شدید ذہنی دباؤ اور مالی مشکلات کا شکار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاحت کی بندش سے ہوٹل مالکان، ٹیکسی ڈرائیورز، مقامی تاجر اور دیگر وابستہ افراد کی آمدنی بری طرح متاثر ہوئی ہے، جبکہ نوجوان طبقہ بے روزگاری کے باعث ذہنی اذیت میں مبتلا ہو رہے ہیں۔
طالب حسین چودھری نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ وہ عوامی مسائل کو نظرانداز کرنے کے بجائے زمینی حقائق کو مدنظر رکھتے ہوئے فوری اقدامات کرے، مرگن ٹاپ شاہراہ کو بحال کرے، غذائی اور تعمیراتی سامان کی آزادانہ ترسیل یقینی بنائے اور سیاحتی سرگرمیوں کو دوبارہ شروع کر کے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرے۔