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امرناتھ یاترا 2026: گاندربل پولیس نے یاتریوں کا غائب سامان متعلقین کے حوالے کیا
دراصل ٹرانزٹ کیمپ منیگام میں ایک ڈرائیور نادانستہ طور پر یاتریوں کے سامان کے ساتھ پارکنگ ایریا سے روانہ ہو گیا تھا۔
Published : July 7, 2026 at 10:29 AM IST
گاندربل (فردوس تانترے): امرناتھ یاترا 2026 کو محفوظ اور سہولیات سے آراستہ بنانے کی کوشش میں جموں و کشمیر پولیس نے ایک بار پھر یاتریوں کی مدد میں مستعدی اور لگن کا مظاہرہ کیا۔
در اصل آج صبح تین بجے امرناتھ یاتریوں نے پولیس چوکی منیگام سے رابطہ کیا اور اطلاع دی کہ ٹرانزٹ کیمپ منیگام میں اپنی گاڑی سے اترنے کے بعد ڈرائیور نادانستہ طور پر ان کے سامان کے ساتھ پارکنگ ایریا سے نکل گیا۔
یہ اطلاع ملنے کے بعد تیزی سے کام کرتے ہوئے پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی جانچ کی اور پارکنگ کے اندراج کے رجسٹر کے ذریعے گاڑی (JK04C-6986، Tavera) کی کامیابی سے شناخت کی۔ بروقت کوآرڈینیشن کے ذریعے سامان کو ٹریس کر کے صحیح مالکان کے حوالے کر دیا گیا جس سے یاتریوں نے راحت کی سانس لی۔
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ایک اور واقعے میں آج صبح تقریباً چھ بجے، ہیڈ کانسٹیبل فاروق احمد، جو ٹرانزٹ کیمپ مانیگام میں ڈیوٹی پر تھے انہوں نے پارکنگ ایریا کے قریب 350 روپے لاوارث پڑے پائے۔ پیسے سے متعلق عوامی اعلان کے باوجود کوئی دعویدار سامنے نہیں آیا۔ پی پی منیگم نے نقدی کو بحفاظت پولیس کی تحویل میں لے لیا ہے اور مناسب تصدیق کے بعد اسے اصل مالک کے حوالے کر دیا جائے گا۔