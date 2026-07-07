ETV Bharat / jammu-and-kashmir

امرناتھ یاترا 2026: گاندربل پولیس نے یاتریوں کا غائب سامان متعلقین کے حوالے کیا

دراصل ٹرانزٹ کیمپ منیگام میں ایک ڈرائیور نادانستہ طور پر یاتریوں کے سامان کے ساتھ پارکنگ ایریا سے روانہ ہو گیا تھا۔

گاندربل پولیس نے یاتریوں کا غائب سامان مہیا کرائی
گاندربل پولیس نے یاتریوں کا غائب سامان مہیا کرائی (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 7, 2026 at 10:29 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

گاندربل (فردوس تانترے): امرناتھ یاترا 2026 کو محفوظ اور سہولیات سے آراستہ بنانے کی کوشش میں جموں و کشمیر پولیس نے ایک بار پھر یاتریوں کی مدد میں مستعدی اور لگن کا مظاہرہ کیا۔

امرناتھ یاترا
امرناتھ یاترا (ETV BHARAT)

در اصل آج صبح تین بجے امرناتھ یاتریوں نے پولیس چوکی منیگام سے رابطہ کیا اور اطلاع دی کہ ٹرانزٹ کیمپ منیگام میں اپنی گاڑی سے اترنے کے بعد ڈرائیور نادانستہ طور پر ان کے سامان کے ساتھ پارکنگ ایریا سے نکل گیا۔

امرناتھ یاتری گھوڑے کی سواری کرتے ہوئے
امرناتھ یاتری گھوڑے کی سواری کرتے ہوئے (ETV BHARAT)

یہ اطلاع ملنے کے بعد تیزی سے کام کرتے ہوئے پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی جانچ کی اور پارکنگ کے اندراج کے رجسٹر کے ذریعے گاڑی (JK04C-6986، Tavera) کی کامیابی سے شناخت کی۔ بروقت کوآرڈینیشن کے ذریعے سامان کو ٹریس کر کے صحیح مالکان کے حوالے کر دیا گیا جس سے یاتریوں نے راحت کی سانس لی۔

گاندربل پولیس
گاندربل پولیس (ETV BHARAT)

مزید پڑھیں: گائے کی اسمگلنگ کیس: رامبن پولیس نے بی این ایس ایس کے تحت چھ لاکھ روپے کی جائیداد ضبط کی

ایک اور واقعے میں آج صبح تقریباً چھ بجے، ہیڈ کانسٹیبل فاروق احمد، جو ٹرانزٹ کیمپ مانیگام میں ڈیوٹی پر تھے انہوں نے پارکنگ ایریا کے قریب 350 روپے لاوارث پڑے پائے۔ پیسے سے متعلق عوامی اعلان کے باوجود کوئی دعویدار سامنے نہیں آیا۔ پی پی منیگم نے نقدی کو بحفاظت پولیس کی تحویل میں لے لیا ہے اور مناسب تصدیق کے بعد اسے اصل مالک کے حوالے کر دیا جائے گا۔

پولیس امرناتھ یاتریوں کو گھوڑے پر بیٹھنے میں مدد کرتے ہوئے
پولیس امرناتھ یاتریوں کو گھوڑے پر بیٹھنے میں مدد کرتے ہوئے (ETV BHARAT)

TAGGED:

SAFELY SECURES UNCLAIMED CASH
مرناتھ جی یاترا
AMAMR NATH YATRA 2026
گاندربل پولیس
GANDERBAL POLICE

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.